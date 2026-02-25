Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гора Тафтан
© commons.wikimedia.org by Safa.daneshvar is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:53

Огромный тайный сигнал из недр Ирана: вулкан Тафтан пробуждается после 700 тысяч лет безмолвия

Когда вы стоите у подножия горы Тафтан в иранской провинции Систан и Белуджистан, воздух кажется неподвижным, пропитанным лишь тонким запахом серы и пылью пустыни. Однако под подошвами трекинговых ботинок на глубине нескольких сотен метров происходит нечто, напоминающее глубокий вдох огромного организма. За период с июля 2023 года по май 2024-го вершина этого 3940-метрового исполина поднялась на девять сантиметров. Это едва уловимое для глаза движение стало настоящим шоком для научного сообщества: вулкан, хранивший молчание рекордные 700 000 лет, официально подал признаки жизни. Для человечества, привыкшего измерять историю столетиями, такое пробуждение — прямой сигнал о том, что геологические часы планеты работают по своим, гораздо более суровым правилам.

"Динамика Тафтана сегодня — это классический пример того, как газовая декомпрессия может предварять магматический подъем. Мы фиксируем отек грунта на глубине до 630 метров, что указывает на критическое давление в гидротермальной системе. Это не просто локальный инцидент, а напоминание о том, как мало мы знаем о ритмах "спящих" гигантов. Даже тектоника на Луне сегодня преподносит сюрпризы, демонстрируя активность там, где мы ожидали лишь ледяное спокойствие".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Глаза из космоса: как технология InSAR раскрыла тайну Тафтана

Обнаружить подъем на 9 сантиметров на площади в десятки квадратных километров обычными методами практически невозможно. Здесь в игру вступила радарная интерферометрия (InSAR), использующая данные европейских спутников Sentinel-1. С высоты сотен километров сенсоры фиксируют миллиметровые изменения рельефа, создавая карту деформаций, которая выглядит как тепловой снимок болезни земной коры. Эти данные подтверждают: давление внутри Тафтана не является разовым выбросом, оно стабильно нарастает, не возвращаясь к исходным значениям.

Интересно, что современные методы поиска жизни и активности часто пересекаются. Пока одни ученые следят за вздутиями земной коры, другие анализируют, как марсианская органика может свидетельствовать о древних гидротермальных процессах на Красной планете. В обоих случаях мы ищем следы энергии, скрытой под слоями древних пород. Для Тафтана источником этой энергии является глубокий магматический резервуар, расположенный ниже трех километров, который начал активно снабжать верхние слои перегретыми газами.

Анатомия пробуждения: что происходит в жерле "гиганта"

Моделирование показывает, что очаг напряжения находится на удивительно малой глубине — от 490 до 630 метров. Это не сама лава, а так называемый "гидротермальный замок". Раскаленные флюиды, отделяющиеся от основной магмы, расширяют трещины и превращают подземные воды в пар. Главный риск сейчас — это фреатический взрыв. Это сценарий, при котором гора буквально превращается в гигантскую скороварку, у которой заклинило клапан. Если давление превысит прочность верхних слоев, город Хаш, находящийся в 50 километрах, может столкнуться с выбросами токсичных газов и пеплопадом.

Исследования вулканической активности требуют такого же кропотливого подхода, как и палеомагнитные исследования в океанах. Нам нужно понять, является ли это движение временным циклом или началом масштабной катастрофы. В истории Земли затянувшиеся паузы часто заканчивались самыми мощными извержениями, так как за столетия молчания вязкость магмы и концентрация летучих веществ достигают критических отметок. Тафтан долго копил силы, и теперь его "выдох" может быть крайне резким.

"Проблема "спящих" вулканов заключается в том, что они выпадают из фокуса общественного внимания. Мы привыкли бояться Этны или Везувия, но такие объекты, как Тафтан или подводный Марсили, могут быть гораздо опаснее из-за своей непредсказуемости. Пробуждение после 700 тысяч лет сна — это вызов нашей системе мониторинга. Это фундаментальный сдвиг, требующий пересмотра карт сейсмического районирования региона".

эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Планетарный контекст: когда затишье становится угрозой

Геологическое молчание — это иллюзия безопасности. Мы часто забываем, что живем на тонкой корке над раскаленным океаном мантии. Когда мы обсуждаем возможность того, что магнитное поле Земли может исчезнуть в результате инверсии, мы говорим о процессах в ядре. Пробуждение Тафтана — это событие того же порядка, только более локальное. Оно показывает, что динамические процессы внутри планеты могут активироваться внезапно, игнорируя миллионы лет статики.

Современная наука учится находить связи там, где раньше видели разрозненные факты. Анализ сжатия коры, который объясняет лунотрясения, помогает планетологам лучше понять, как распределяются напряжения в земных литосферных плитах. Каждое такое открытие — это фрагмент в пазле общего выживания вида. Тафтан сегодня — это не просто гора в Иране, это научная лаборатория под открытым небом, за которой следят лучшие умы, чтобы вовремя заметить момент, когда "сигнал пробуждения" превратится в гул извержения.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Означает ли подъем грунта немедленное извержение?
Нет, это говорит лишь о росте давления. Процесс может длиться годами или десятилетиями, прежде чем произойдет прорыв коры.

Насколько опасны современные вулканы-невидимки?
Такие системы, как подводный массив Палинуро или Тафтан, опасны именно отсутствием исторической памяти об их извержениях у местного населения.

Может ли активность вулкана повлиять на климат?
Только в случае сверхмощного выброса диоксида серы в стратосферу. Текущая активность Тафтана на климат не влияет.

Проверено экспертами: научный обозреватель и популяризатор науки Дмитрий Грачёв и аналитик космических исследований Наталья Орлова.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

