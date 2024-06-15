Разработанный сотрудниками Университета Тафтса проглатываемый гаджет размером с капсулу позволяет анализировать микроорганизмы в теле, минимизируя дискомфорт для пациента. Гаджет, напечатанный на 3D-принтере и состоящий из эластичной оболочки, реагирует на изменения кислотности в желудке и тонком кишечнике, собирая образцы микробиома.

Эти образцы помогают в изучении важной роли микробиома кишечника в поддержании физического и психологического здоровья, и после сбора данных таблетка естественным образом выводится из организма.

Этот метод обеспечивает более детальное исследование по сравнению с традиционными методами и может стать новым инструментом в диагностике после дополнительных испытаний, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Mx. Granger (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)