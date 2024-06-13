Российские исследователи обнаружили, что применение классических алгоритмов обучения с подкреплением может значительно ускорить и повысить эффективность работы генеративных потоковых сетей (GFlowNets), используемых в разработке новых лекарств и решении задач комбинаторной оптимизации.

Эти методы, внедренные в системы искусственного интеллекта для моделирования молекул с заданными свойствами, показали лучшие результаты по сравнению с существующими подходами, сгенерировав на 30% больше качественных молекул за время обучения.

Ученые подчеркнули, что такие подходы можно интегрировать в GFlowNets без значительных модификаций, что открывает перспективы для их широкого применения в научных и практических целях, сообщает ТАСС.

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