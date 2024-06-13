Российские исследователи обнаружили, что применение классических алгоритмов обучения с подкреплением может значительно ускорить и повысить эффективность работы генеративных потоковых сетей (GFlowNets), используемых в разработке новых лекарств и решении задач комбинаторной оптимизации.
Эти методы, внедренные в системы искусственного интеллекта для моделирования молекул с заданными свойствами, показали лучшие результаты по сравнению с существующими подходами, сгенерировав на 30% больше качественных молекул за время обучения.
Ученые подчеркнули, что такие подходы можно интегрировать в GFlowNets без значительных модификаций, что открывает перспективы для их широкого применения в научных и практических целях, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Schekinov Alexey Victorovich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В парламенте Молдавии не дали слово оппозиционному блоку
Председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии, Игорь Гросу, в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания отказался давать слово участникам оппозиционного блока "Победа".
Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot
Информация, появившаяся в средствах массовой информации о возможной передаче установленных в Польше американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину, вызывает беспокойство в Варшаве, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера в ходе интервью на радиостанции Zet.
Врач Щербакова: антибиотики оказывают токсическое действие на слух
Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Щербакова выделила группы препаратов, которые могут оказывать токсическое действие на слух.
Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение
Врач-сурдолог Яна Щербакова предложила два метода для самостоятельной оценки слуха в домашних условиях.