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В Великобритании медсестру уволили из-за
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:38

В Великобритании медсестру уволили из-за "кражи" двух таблеток от головной боли на смене

Медсестра из Ливерпуля была уволена и временно отстранена от медицинской практики на шесть месяцев с наложением штрафа в 144 фунта за то, что без разрешения взяла две таблетки парацетамола из аптеки больницы для облегчения головной боли.

В её действиях усмотрели нарушение, так как она не оформила письменное разрешение на их прием. Суд посчитал, что она представляет угрозу обществу и не осознает неправомерность своих действий, несмотря на её уверенность в том, что ей было разрешено принять лекарство.

Решение суда направлено на подчеркивание серьезности таких нарушений и установление строгих стандартов для медицинского персонала.

Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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