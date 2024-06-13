Медсестра из Ливерпуля была уволена и временно отстранена от медицинской практики на шесть месяцев с наложением штрафа в 144 фунта за то, что без разрешения взяла две таблетки парацетамола из аптеки больницы для облегчения головной боли.
В её действиях усмотрели нарушение, так как она не оформила письменное разрешение на их прием. Суд посчитал, что она представляет угрозу обществу и не осознает неправомерность своих действий, несмотря на её уверенность в том, что ей было разрешено принять лекарство.
Решение суда направлено на подчеркивание серьезности таких нарушений и установление строгих стандартов для медицинского персонала.
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