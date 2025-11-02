Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Растяжка поясницы дома
Растяжка поясницы дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 21:17

Забудьте про час на беговой: Табата сжигает калории даже после тренировки — до 24 часов

Польза тренировок Табата: жиросжигание, выносливость и ускорение метаболизма

Табата — идеальный формат занятий для тех, кто хочет получить максимум пользы от короткой тренировки. Разработанный японским учёным Изуми Табата метод сочетает высокую интенсивность и краткие интервалы, что помогает улучшить выносливость, ускорить метаболизм и эффективно сжигать калории. Это тренировка для тех, кто ценит своё время и хочет оставаться в форме без долгих часов в спортзале. Подробнее о методике рассказывает Ольга Дерендеева, фитнес-тренер FitStars.

Что такое табата

Табата — это разновидность высокоинтенсивного интервального тренинга (HIIT), основанного на чередовании коротких отрезков активной работы и короткого отдыха. Несмотря на простую структуру, методика даёт впечатляющие результаты уже после нескольких недель регулярных занятий.

Основные преимущества Табаты:

  • улучшение кардиовыносливости и общего тонуса организма;

  • ускорение обмена веществ;

  • активное сжигание калорий даже после тренировки;

  • возможность заниматься дома без оборудования;

  • короткая продолжительность занятия — всего несколько минут.

"Табата — это эффективный способ повысить выносливость и привести тело в тонус, не тратя много времени", — отмечает Ольга Дерендеева.

Тренировка подходит людям с разным уровнем подготовки, однако важно соблюдать правильную технику и контролировать интенсивность.

Табата: техника выполнения

Тренировка по системе Табата — это динамичный формат, включающий несколько раундов коротких, но интенсивных упражнений. Она прорабатывает всё тело и помогает активировать все основные группы мышц.

Классическая схема Табаты:

  1. 20 секунд — максимально интенсивное выполнение упражнения (например, приседания, отжимания, прыжки, бег на месте).

  2. 10 секунд — отдых.

  3. Повторить цикл 8 раз (всего 4 минуты на один подход).

Количество раундов можно увеличивать — обычно их делают 6-8 в зависимости от уровня подготовки. Между подходами рекомендуется отдых 1-2 минуты.

Совет: чередуйте разные упражнения — это поможет равномерно задействовать мышцы и избежать переутомления.

Для новичков можно начать с 4 раундов и постепенно увеличивать интенсивность.

Табата: польза для организма и похудения

Преимущество Табаты заключается в том, что она позволяет достичь эффекта часовой тренировки за 20 минут. Даже короткие занятия помогают развивать силу, координацию и выносливость.

Эта методика способствует активному жиросжиганию: во время тренировки организм работает в режиме повышенной нагрузки, а калории продолжают расходоваться ещё в течение 24 часов после занятия.

Кроме того, Табата улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует давление и повышает общий уровень энергии.

Однако для снижения веса важно соблюдать дефицит калорий — то есть сжигать больше, чем потребляете. Табата усиливает эффект правильного питания, помогая быстрее достичь стройности и подтянутости тела.

Табата: противопоказания

Тренировки по системе Табата не рекомендуются при:

  • низкой физической выносливости и отсутствии подготовки;

  • беременности;

  • сердечно-сосудистых заболеваниях;

  • травмах суставов и позвоночника;

  • хронических проблемах опорно-двигательного аппарата.

Если вы ранее не занимались спортом, перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом или тренером.

Табата: как тренироваться дома

Главное преимущество Табаты — возможность выполнять комплекс в домашних условиях без спортивного инвентаря.

Рекомендуемые упражнения:

  1. Приседания - прорабатывают ягодицы и ноги. Для продвинутых — с гантелями.

  2. Отжимания - укрепляют грудные мышцы и руки. Новичкам подойдёт вариант с колен.

  3. Бег в планке - развивает мышцы кора и выносливость.

  4. Выпады - активируют бедра и ягодицы.

  5. Скручивания на пресс - прямые и косые, для проработки живота.

  6. "Лодочка" - упражнение на спину и поясницу.

  7. Берпи - универсальное упражнение, задействующее всё тело.

Вы можете составить собственный комплекс, выбирая 4-5 упражнений и выполняя их в формате Табаты: 20 секунд работы и 10 секунд отдыха.

Для начинающих подойдёт 2-3 подхода, а со временем можно увеличивать количество раундов и добавлять утяжелители.

Общие рекомендации

  • Перед тренировкой обязательно сделайте разминку - лёгкую кардионагрузку и суставную гимнастику.

  • Не гонись за скоростью: качество движений важнее количества.

  • Постепенно увеличивайте время активной фазы до 30 секунд, а отдых сокращайте по мере роста выносливости.

  • Следите за пульсом - он должен снижаться во время отдыха. Если этого не происходит, увеличьте паузу.

  • Чередуйте упражнения на верх и низ тела, чтобы мышцы не переутомлялись.

Если цель — похудение, акцентируйте внимание на кардио-движениях и упражнениях на крупные группы мышц. Если хотите укрепить тело и повысить выносливость — делайте упор на силовые элементы.

Плюсы и минусы Табаты

Плюсы Минусы
Занимает мало времени Высокая нагрузка для неподготовленных
Эффективно сжигает жир и ускоряет метаболизм Требует правильной техники выполнения
Улучшает выносливость и силу Не подходит при проблемах с сердцем
Можно выполнять дома Необходим контроль дыхания и пульса

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выполнение упражнений без разминки и контроля техники.
Последствие: Травмы суставов или растяжения мышц.
Альтернатива: Делайте короткую разминку и концентрируйтесь на плавных, но мощных движениях.

Мифы и правда

Миф: Табата подходит только профессиональным спортсменам.
Правда: Интенсивность тренировки легко адаптировать под уровень подготовки — достаточно уменьшить количество раундов и время работы.

Миф: Табата эффективна только для похудения.
Правда: Методика также укрепляет мышцы, улучшает сердечную выносливость и ускоряет обмен веществ.

Три интересных факта

  1. Табата была разработана для подготовки олимпийских спортсменов Японии в 1990-х годах.

  2. Эффект послетренировочного жиросжигания продолжается до 24 часов после тренировки.

  3. Всего 4 минуты интенсивной Табаты могут заменить 30-40 минут обычной кардионагрузки.

Исторический контекст

Метод Табата появился благодаря исследованиям профессора Изуми Табата из Токийского института спорта. Он доказал, что короткие интервалы высокой интенсивности эффективнее традиционных тренировок средней нагрузки. Сегодня этот формат стал основой множества фитнес-программ и используется как профессиональными атлетами, так и любителями домашнего фитнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физическая активность под открытым небом: преимущества и рекомендации специалистов сегодня в 13:49
Фитнес под открытым небом: почему свежий воздух заменяет тренажёрный зал

Тренировки под открытым небом не только укрепляют тело, но и снижают стресс. Эксперт рассказал, почему свежий воздух делает спорт эффективнее, чем зал.

Читать полностью » Массаж и похудение: что действительно происходит с организмом сегодня в 12:39
Худеем глазами: почему тело кажется стройнее после массажа, но жир остаётся

Можно ли похудеть с помощью массажа? Спортсмен объяснил, почему процедура не сжигает жир, но помогает телу выглядеть лучше и чувствовать себя легче.

Читать полностью » Эффективные домашние занятия без спортзала и дорогого инвентаря сегодня в 11:28
Три ошибки, из-за которых домашние тренировки не дают результата

Как начать тренироваться дома без дорогого инвентаря и не навредить себе. Тренер рассказала, какие нагрузки выбрать и каких ошибок избежать.

Читать полностью » Врач объяснила, чем опасны травмы челюсти и как восстановить прикус сегодня в 10:22
Щелчки, боль и смещение зубов: как понять, что челюсть пострадала после удара

Удар мячом в лицо может обернуться не только синяком, но и смещением зубов. Ортодонт объяснила, почему такие травмы опасны для прикуса и как избежать последствий.

Читать полностью » Круговой формат тренировки повышает расход калорий после занятия — данные специалистов фитнеса сегодня в 9:10
Всего 30 минут — и выработается энергия на весь день: секрет круговой нагрузки

Круговая тренировка — это способ совместить кардио и силовую нагрузку за короткое время. Узнайте, как составить идеальную схему без скуки и лишних часов в спортзале.

Читать полностью » Силовые тренировки ускоряют метаболизм и укрепляют суставы — Холли Перкинс сегодня в 8:10
Кардио не работает так, как вы думаете: сила сжигает жир даже во сне

Начни 4-недельный план с гантелями и узнай, как силовые тренировки помогают не только укрепить тело, но и ускорить метаболизм.

Читать полностью » Жим ногами укрепляет квадрицепсы и ягодицы без нагрузки на спину — спортивный врач Джей сегодня в 7:10
Тайна тренажёра, который заменяет приседания: почему жим ногами любят даже профи

Жим ногами кажется простым, но именно здесь чаще всего допускают ошибки. Разбираем, как использовать тренажёр с максимальной пользой и без риска для суставов.

Читать полностью » Упражнение планка помогает снизить нагрузку на поясницу — данные тренеров сегодня в 6:10
Планка, которая делает больше, чем тренажёрный зал: что произойдёт, если делать её каждый день

Планка кажется простым упражнением, но её вариации способны превратить обычную тренировку в мощный вызов для всего тела. Узнайте, какие виды планок помогут укрепить мышцы быстрее.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Эксперт рассказала, как подготовить ребёнка к появлению питомца в семье
Авто и мото
После 17 часов без сна водитель реагирует как при 0,5 промилле алкоголя
Еда
Кулинары напомнили, что говяжья печень придаёт печёному торту насыщенный вкус и плотную текстуру
Дом
Алюминиевая фольга помогает очистить сковороды и противни без химии
Питомцы
Домашняя среда содержит опасности для кошки
Садоводство
Никита Чаплин: главное в дачном доме — тёплый контур и качественные коммуникации
Туризм
Лучшее время для поездки в Китай: осень и ранняя весна по мнению эксперта
Красота и здоровье
Учёные из Осаки обнаружили, что соединения хны способны обратить фиброз печени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet