Забудьте про час на беговой: Табата сжигает калории даже после тренировки — до 24 часов

Табата — идеальный формат занятий для тех, кто хочет получить максимум пользы от короткой тренировки. Разработанный японским учёным Изуми Табата метод сочетает высокую интенсивность и краткие интервалы, что помогает улучшить выносливость, ускорить метаболизм и эффективно сжигать калории. Это тренировка для тех, кто ценит своё время и хочет оставаться в форме без долгих часов в спортзале. Подробнее о методике рассказывает Ольга Дерендеева, фитнес-тренер FitStars.

Что такое табата

Табата — это разновидность высокоинтенсивного интервального тренинга (HIIT), основанного на чередовании коротких отрезков активной работы и короткого отдыха. Несмотря на простую структуру, методика даёт впечатляющие результаты уже после нескольких недель регулярных занятий.

Основные преимущества Табаты:

улучшение кардиовыносливости и общего тонуса организма;

ускорение обмена веществ;

активное сжигание калорий даже после тренировки;

возможность заниматься дома без оборудования;

короткая продолжительность занятия — всего несколько минут.

"Табата — это эффективный способ повысить выносливость и привести тело в тонус, не тратя много времени", — отмечает Ольга Дерендеева.

Тренировка подходит людям с разным уровнем подготовки, однако важно соблюдать правильную технику и контролировать интенсивность.

Табата: техника выполнения

Тренировка по системе Табата — это динамичный формат, включающий несколько раундов коротких, но интенсивных упражнений. Она прорабатывает всё тело и помогает активировать все основные группы мышц.

Классическая схема Табаты:

20 секунд — максимально интенсивное выполнение упражнения (например, приседания, отжимания, прыжки, бег на месте). 10 секунд — отдых. Повторить цикл 8 раз (всего 4 минуты на один подход).

Количество раундов можно увеличивать — обычно их делают 6-8 в зависимости от уровня подготовки. Между подходами рекомендуется отдых 1-2 минуты.

Совет: чередуйте разные упражнения — это поможет равномерно задействовать мышцы и избежать переутомления.

Для новичков можно начать с 4 раундов и постепенно увеличивать интенсивность.

Табата: польза для организма и похудения

Преимущество Табаты заключается в том, что она позволяет достичь эффекта часовой тренировки за 20 минут. Даже короткие занятия помогают развивать силу, координацию и выносливость.

Эта методика способствует активному жиросжиганию: во время тренировки организм работает в режиме повышенной нагрузки, а калории продолжают расходоваться ещё в течение 24 часов после занятия.

Кроме того, Табата улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует давление и повышает общий уровень энергии.

Однако для снижения веса важно соблюдать дефицит калорий — то есть сжигать больше, чем потребляете. Табата усиливает эффект правильного питания, помогая быстрее достичь стройности и подтянутости тела.

Табата: противопоказания

Тренировки по системе Табата не рекомендуются при:

низкой физической выносливости и отсутствии подготовки;

беременности;

сердечно-сосудистых заболеваниях;

травмах суставов и позвоночника;

хронических проблемах опорно-двигательного аппарата.

Если вы ранее не занимались спортом, перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом или тренером.

Табата: как тренироваться дома

Главное преимущество Табаты — возможность выполнять комплекс в домашних условиях без спортивного инвентаря.

Рекомендуемые упражнения:

Приседания - прорабатывают ягодицы и ноги. Для продвинутых — с гантелями. Отжимания - укрепляют грудные мышцы и руки. Новичкам подойдёт вариант с колен. Бег в планке - развивает мышцы кора и выносливость. Выпады - активируют бедра и ягодицы. Скручивания на пресс - прямые и косые, для проработки живота. "Лодочка" - упражнение на спину и поясницу. Берпи - универсальное упражнение, задействующее всё тело.

Вы можете составить собственный комплекс, выбирая 4-5 упражнений и выполняя их в формате Табаты: 20 секунд работы и 10 секунд отдыха.

Для начинающих подойдёт 2-3 подхода, а со временем можно увеличивать количество раундов и добавлять утяжелители.

Общие рекомендации

Перед тренировкой обязательно сделайте разминку - лёгкую кардионагрузку и суставную гимнастику.

Не гонись за скоростью: качество движений важнее количества.

Постепенно увеличивайте время активной фазы до 30 секунд, а отдых сокращайте по мере роста выносливости.

Следите за пульсом - он должен снижаться во время отдыха. Если этого не происходит, увеличьте паузу.

Чередуйте упражнения на верх и низ тела, чтобы мышцы не переутомлялись.

Если цель — похудение, акцентируйте внимание на кардио-движениях и упражнениях на крупные группы мышц. Если хотите укрепить тело и повысить выносливость — делайте упор на силовые элементы.

Плюсы и минусы Табаты

Плюсы Минусы Занимает мало времени Высокая нагрузка для неподготовленных Эффективно сжигает жир и ускоряет метаболизм Требует правильной техники выполнения Улучшает выносливость и силу Не подходит при проблемах с сердцем Можно выполнять дома Необходим контроль дыхания и пульса

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выполнение упражнений без разминки и контроля техники.

Последствие: Травмы суставов или растяжения мышц.

Альтернатива: Делайте короткую разминку и концентрируйтесь на плавных, но мощных движениях.

Мифы и правда

Миф: Табата подходит только профессиональным спортсменам.

Правда: Интенсивность тренировки легко адаптировать под уровень подготовки — достаточно уменьшить количество раундов и время работы.

Миф: Табата эффективна только для похудения.

Правда: Методика также укрепляет мышцы, улучшает сердечную выносливость и ускоряет обмен веществ.

Три интересных факта

Табата была разработана для подготовки олимпийских спортсменов Японии в 1990-х годах. Эффект послетренировочного жиросжигания продолжается до 24 часов после тренировки. Всего 4 минуты интенсивной Табаты могут заменить 30-40 минут обычной кардионагрузки.

Исторический контекст

Метод Табата появился благодаря исследованиям профессора Изуми Табата из Токийского института спорта. Он доказал, что короткие интервалы высокой интенсивности эффективнее традиционных тренировок средней нагрузки. Сегодня этот формат стал основой множества фитнес-программ и используется как профессиональными атлетами, так и любителями домашнего фитнеса.