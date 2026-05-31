Таких в мире всего три: ученые показали гигантского хищника, за которым охотятся все коллекционеры мира

Представьте: три лета раскопок, затем три года кропотливой очистки и сборки, и вот перед вами — почти полный скелет легендарного тираннозавра рекса. Точнее, его имя "Гас", и на бумаге он выглядит впечатляюще: 11,6 метра в длину, 3,8 метра в высоту. Кажется, даже воздух вокруг него густеет от древней мощи. А ведь это не просто кости, а свидетельство той жизни, что бурлила на Земле миллионы лет назад. Такие находки — редкость, и когда они появляются, мир замирает в ожидании.

"Находка скелета тираннозавра такого уровня сохранности — это всегда событие. Более 60% костей — признак высокой удачи. Чаще всего мы находим лишь отдельные фрагменты, поэтому каждый такой экземпляр, как "Гас", позволяет глубже понять анатомию и биологию этих древних хищников. Следы травм и укусов на костях — это не просто отметины, это целая история битв за выживание, рассказанная без слов." Дмитрий Грачёв Дмитрий Грачёв

"Гас": портрет гиганта

"Гас" — это не просто набор костей, а почти полный каркас одного из самых грозных хищников когда-либо ходивших по Земле. Около 63% скелета сохранилось — это впечатляет, а 82% черепа позволяют нам заглянуть прямо в глаза динозавру, каким он был. Его размеры — 11,6 метра в длину и 3,8 метра в высоту — впечатляют даже сегодня. Среди находок попались настоящие редкости, такие как целая ключица и две стопы, которые дают представление о строении конечностей.

Помимо уникальной степени сохранности, кости "Гаса" несут на себе следы его бурной жизни: многочисленные травмы и шрамы от укусов. Это молчаливые свидетели борьбы за выживание, схваток с сородичами или добычей. Каждый такой след — это страница из неописанной истории, которую палеонтологи пытаются расшифровать.

Тираннозавр рекс, живший в конце мелового периода на территории современной Северной Америки, был вершиной пищевой цепи. Его мощные челюсти, острое обоняние и зрение, сильные лапы и хвост делали его совершенным хищником. За более чем столетие поисков палеонтологи обнаружили около 32 особей этого вида, но лишь две, "Сью" и "Стэн", могут сравниться с "Гасом" по полноте скелета, превышая 60% сохранности.

Охота за сокровищами

История находки "Гаса" началась на ранчо в Южной Дакоте, где владелец земли Гэри Ликинг, будучи уверенным в наличии ценных ископаемых, пригласил команду палеонтологов. Во главе с Томасом Хайткампом, ученые провели три сезона раскопок, с 2021 по 2023 год. Эти три года были лишь началом долгого пути: затем еще три года ушло на то, чтобы очистить, изучить и собрать воедино хрупкие останки.

Скелет получил имя "Гас" в честь самого землевладельца, Гэри Ликинга, который, к сожалению, не дожил до завершения всех работ. Его вклад в обнаружение этого уникального экспоната был отмечен таким образом, сохраняя память об энтузиазме и предвидении человека.

Работа на месте раскопок требует не только физической выносливости, но и терпения. Каждый поднятый фрагмент кости должен быть аккуратно упакован и транспортирован в лабораторию. Там начинается ювелирная работа по удалению породы, анализу состояния костей и подготовке их к реконструкции. Именно от этого этапа зависит, насколько полным и точным будет представление о древнем существе.

Ценник на миллионы

"Гас" — настоящий бриллиант среди частных коллекций динозавров. Его оценочная стоимость колеблется в пределах 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих скелетов, выставленных на аукцион. Стартовая цена уже устанавливает новый рекорд для доисторических животных.

До 14 июля все желающие могут увидеть этого гиганта своими глазами совершенно бесплатно. Скелет выставлен в галерее Sotheby's в Нью-Йорке. Это прекрасная возможность прикоснуться к истории и оценить масштабы доисторической жизни.

Кульминацией станет аукцион Natural History, который пройдет 14 июля. Именно там решится судьба "Гаса" и его будущая "прописка". Такие события привлекают внимание коллекционеров со всего мира, делая аукционы по продаже ископаемых настоящими зрелищами.

История открытия

Новость о "Гасе" появилась вскоре после другого важного открытия в мире палеонтологии. Не так давно ученые рассказали, что тираннозавр рекс мог активно расти вплоть до 40 лет, основываясь на новых исследованиях. Это говорит о том, что эти хищники достигали своего максимального размера не так быстро, как предполагалось ранее.

Эта информация добавляет штрихи к портрету тираннозавра, показывая его как существо, способное к долгому развитию и поддержанию своей доминирующей позиции в экосистеме на протяжении десятилетий. Изучение таких аспектов, как темпы роста, помогает лучше понять жизненный цикл и поведенческие особенности вымерших видов.

История палеонтологии знает немало примеров, когда казавшиеся завершенными исследования вдруг получали новое подтверждение или опровержение. Появление новых, более полных или лучше сохранившихся образцов, а также развитие технологий анализа, позволяют постоянно уточнять наши знания о прошлом Земли.

Мир Kank australis

Параллельно с новостями о тираннозаврах, в южной Патагонии, Аргентина, команда ученых сделала еще одно знаковое открытие, обнаружив новый вид динозавра — Kank australis. Останки этого существа, жившего около 70 миллионов лет назад, были найдены на ферме Ла Анита, где раскопки ведутся с 2018 года. Ключевым моментом стала находка шейного позвонка в 2024 году, которая и позволила идентифицировать новый вид.

Kank australis относился к семейству уненлагиид — группе мелких и средних тероподовых динозавров. Его длина, как предполагают, достигала 2,5-3 метров, что делает его изящнее и меньше других представителей семейства, таких как пятиметровый Austroraptor cabazai. Особенностями Kank australis были увеличенный коготь на втором пальце стопы, похожий на хищный, и зубы с острыми продольными гребнями.

Судя по строению шеи, Kank australis, вероятно, вел образ жизни, схожий с современной цаплей. Активное вылавливание рыбы могло быть основным способом питания, тем более что его останки были найдены недалеко от окаменелостей рыб. Не исключено, что его рацион также включал лягушек, ящериц, черепах и мелких млекопитающих. Интересно, что Kank australis сосуществовал с куда более крупными хищниками, например, с Maip macrothorax, — мегарапторидиным динозавром, превышавшим 10 метров в длину.

"Открытие Kank australis — это не просто название еще одного динозавра. Это возможность посмотреть на эволюцию в действии. То, как эти животные приспосабливались к среде, меняли свою диету и занимали свою нишу рядом с гигантами, — это невероятно интересно. Каждый новый вид, найденный в Патагонии, которая была настоящей "фабрикой" динозавров, дает нам больше данных для понимания биоразнообразия того времени." Наталья Орлова Наталья Орлова

FAQ

Что означает название Kank australis?

Название рода "Канк" отсылает к мифу коренного народа теуэльче о гигантском нанду, чьи шаги сформировали созвездие. Видовое имя "australis" означает "с юга", подчеркивая место находки.

Почему Kank australis сравнивают с цаплей?

Предположение основано на строении его шейных позвонков, которое предполагает адаптацию для охоты на рыбу в мелководье, подобно современным цаплям.

Где жил Kank australis?

Он обитал в районе современной Южной Патагонии, Аргентина, около 70 миллионов лет назад, в местности с умеренным и влажным климатом, изобилующей реками и прудами.

Какую ценность представляет скелет "Гаса"?

"Гас" — один из наиболее полных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра рекса, что делает его бесценным для науки и очень дорогим на рынке ископаемых, с оценочной стоимостью 20-30 миллионов долларов.

