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Россия будет развивать скоростные Ж/Д магистрали
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:39

Россия будет развивать скоростные Ж/Д магистрали

Министерство транспорта Российской Федерации по указанию президента страны Владимира Путина изучает возможность строительства скоростных железнодорожных магистралей (СЖМ) до недоступных ранее регионов, как отметил глава ведомства, Роман Старовойт.

Он напомнил о том, что проектом-пилотом СЖМ в России станет маршрут Москва — Санкт-Петербург.

Старовойт подчеркнул, что пока рассматривается лишь одно направление, однако в соответствии с указом президента также готовятся к разработке маршруты Казань-Екатеринбург, Москва-Адлер, в направлении Рязани, Минска и других недоступных до сих пор регионов.

Об этом Старовойт заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по вопросам экономической стратегии.

Фото: commons.wikimedia.org/N509FZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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