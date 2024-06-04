Министерство транспорта Российской Федерации по указанию президента страны Владимира Путина изучает возможность строительства скоростных железнодорожных магистралей (СЖМ) до недоступных ранее регионов, как отметил глава ведомства, Роман Старовойт.
Он напомнил о том, что проектом-пилотом СЖМ в России станет маршрут Москва — Санкт-Петербург.
Старовойт подчеркнул, что пока рассматривается лишь одно направление, однако в соответствии с указом президента также готовятся к разработке маршруты Казань-Екатеринбург, Москва-Адлер, в направлении Рязани, Минска и других недоступных до сих пор регионов.
Об этом Старовойт заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по вопросам экономической стратегии.
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