Робот и человек
© unsplash.com by Katja Anokhina is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:39

Боль без эмоций: в Китае показали, как робот может защищать себя как живое существо — по короткой цепочке

В Китае разработали синтетический аналог болевых нервов для роботов — BFM Business

Похоже, у роботов появляется шанс "понять", что такое боль — не как эмоцию, а как сигнал опасности. В Китае предложили синтетический аналог болевых нервов, который различает силу воздействия и помогает машине реагировать быстрее. Разработка может приблизить роботов к более "человеческим" рефлексам и сделать их выносливее в реальных условиях. Об этом сообщает BFM Business.

Зачем роботам "боль", если они не живые

В робототехнике давно умеют измерять давление и температуру, но одно дело — сухие показания датчика, и совсем другое — встроенный механизм защиты, который срабатывает автоматически. В живом организме эту роль выполняют ноцицепторы: они реагируют на потенциально вредные воздействия и запускают цепочку ответа, уменьшая риск повреждения. Подобный принцип важен и для машин, особенно когда речь о работе рядом с людьми или в среде, где много непредсказуемых контактов. Такие системы должны не только фиксировать раздражитель, но и "понимать" его интенсивность и менять реакцию в зависимости от ситуации.

Как устроен синтетический "болевой нерв"

Команда из Северо-Восточного педагогического университета сделала гибкий желеобразный элемент, который играет роль нервного окончания и способен различать несколько уровней воздействия. В основе подхода — мемристор, компонент с "памятью": его состояние зависит от того, что с ним происходило раньше. Это удобно для имитации нервной ткани, потому что чувствительность биологических систем тоже меняется со временем — например, после травмы реакция может усиливаться. В описанной схеме мемристор работает не в режиме "вкл/выкл", а с градациями, позволяя ранжировать сигнал по интенсивности.

Отдельный акцент исследователи сделали на восстановлении. Используемый материал на основе желатина способен "самозалечиваться" после повреждения, но для этого его нужно нагреть примерно до 60 °C — температура, которую робот перенесёт, а живой организм вряд ли. Такой подход полезен там, где механические элементы регулярно испытывают нагрузку и мелкие дефекты неизбежны: вместо замены детали можно вернуть ей работоспособность за счёт восстановления структуры.

Рефлексы без "мозга" и практическая польза

Идея разработки не в том, чтобы наделить машины страданием, а в том, чтобы повысить безопасность и долговечность. Принцип похож на человеческую реакцию "одёрнуть руку": сигнал опасности должен запускать действие немедленно, без сложных вычислений и задержек. В демонстрации систему подключали к седалищному нерву мыши и получали мышечный отклик, напоминающий естественный рефлекс, без участия мозга — то есть цепочка "раздражитель → импульс → реакция" может быть достаточно короткой.

Если перенести логику на робототехнику, такой "нерв" может помочь манипулятору вовремя отдёрнуть конечность от источника повреждения, уменьшить износ, а также точнее различать безопасный контакт и опасное усилие. По мере развития мягких материалов и сенсорных систем подобные решения могут стать частью "электронной кожи" и позволить роботам работать увереннее в тесном взаимодействии с людьми и предметами, где цена ошибки особенно высока.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

