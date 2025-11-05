Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лаборатория
Лаборатория
© https://commons.wikimedia.org by Deniska8972 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:42

Генетика переходит в конструирование: скоро бактерии будут производить инсулин прямо в вашем теле

Пышный: технологии генного редактирования позволяют вносить изменения в ДНК с высочайшей точностью

В Москве, на площадке национального центра "Россия", завершился масштабный просветительский марафон "Знание. Наука". Это значимое событие, собравшее более пяти тысяч школьников, студентов и молодых исследователей из 82 регионов страны, а также из Абхазии, было приурочено к Десятилетию науки и технологий. В фокусе внимания оказались самые передовые направления, включая генетику, где учёные уже вплотную подошли к решению задач, ещё недавно казавшихся фантастикой.

Одним из ключевых спикеров мероприятия стал заместитель министра науки и высшего образования РФ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный. В своём развёрнутом выступлении он детально осветил последние прорывные достижения в области генетических исследований и поделился видением ближайшего будущего этой науки.

От редактирования к конструированию

Особый акцент в докладе был сделан на разработке генетических конструкций. Речь идёт о создании специальных инструментов, позволяющих целенаправленно изменять и собирать генетический материал. Яркий пример — работа с плазмидами. Эти небольшие молекулы ДНК, существующие отдельно от хромосом, способны самостоятельно копироваться внутри клетки и переносить нужные учёным гены.

"Подобные исследования открывают перед научным сообществом уникальные возможности", — отметил замминистра.

Это постепенно приближает нас к эре конструирования уникальных штаммов микроорганизмов с заранее заданными свойствами. Такие микроорганизмы в перспективе смогут решать самые разные задачи — от производства новых лекарств и ферментов до утилизации промышленных отходов.

Когда мы создадим новую жизнь?

Пожалуй, самый интригующий тезис доклада касается возможности создания принципиально новых живых существ. Дмитрий Пышный подчеркнул, что научное сообщество уже располагает методиками, которые в обозримом будущем позволят это сделать.

"Уже разработаны научные методики, позволяющие в перспективе создавать новые формы жизни, хотя пока лишь на уровне микроорганизмов типа бактерий", — заявил Дмитрий Пышный.

Что касается искусственного создания сложных, высших животных, то, по мнению эксперта, об этом говорить пока преждевременно. Технологии ещё не достигли того уровня, чтобы безопасно и эффективно работать с многоклеточными сложными организмами. Однако сам факт, что вопрос создания жизни переместился из области философских дискуссий в практическую плоскость, уже является колоссальным достижением современной биологии.

А что если…

Если учёным удастся создать устойчивые штаммы бактерий с заданными функциями, это может кардинально изменить многие отрасли. Представьте микроорганизмы, которые целенаправленно производят биотопливо, эффективно разлагают пластик в океане или синтезируют индивидуальные лекарства от рака прямо в организме пациента. Перспективы открываются поистине грандиозные.

Три факта о современной генетике

  1. Точность как у часов. Технологии генного редактирования, такие как CRISPR-Cas9, позволяют вносить изменения в ДНК с высочайшей точностью, словно молекулярные скальпели. Это даёт учёным беспрецедентный контроль над генетическим кодом.

  2. Бактерии-фабрики. Уже сегодня с помощью генномодифицированных бактерий в промышленных масштабах производят инсулин для диабетиков, ферменты для пищевой промышленности и многие другие биологически активные вещества, делая процессы более безопасными и экологичными.

  3. Диагностика будущего. Генетический анализ становится быстрее и доступнее. Расшифровка генома, которая когда-то стоила миллиарды долларов и занимала годы, сегодня может быть выполнена за считанные дни и за несколько сотен долларов, открывая дорогу персонализированной медицине.

Исторический контекст

Путь к сегодняшним достижениям в генетике был долгим и тернистым. Всё началось с открытия двойной спирали ДНК Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком в 1953 году, что стало фундаментом для всей молекулярной биологии. В 1970-х годах произошла революция с появлением методов рекомбинантной ДНК, позволивших впервые комбинировать гены из разных организмов. Затем последовала эпоха секвенирования, кульминацией которой стал проект "Геном человека", завершённый в 2003 году. И, наконец, в 2010-х годах мир потрясла технология CRISPR, давшая учёным простой и мощный инструмент для редактирования генов. Каждый из этих этапов приближал человечество к той грани, где кончается простое изучение жизни и начинается возможность её осознанного конструирования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бессонная ночь снижает способность мозга оценивать риски и последствия — Чжо Фан сегодня в 11:45
Мозг теряет контроль после одной ночи без сна: учёные зафиксировали эффект, сравнимый с опьянением

Учёные доказали: даже одна бессонная ночь снижает способность мозга оценивать риски и управлять эмоциями. Почему это происходит — и как защитить себя.

Читать полностью » Память человека изменяет реакцию страха в зависимости от контекста — Стив Рамирес сегодня в 10:45
Мозг поймал собственную тень: учёные нашли место, где живёт страх

Учёные из Бостона выяснили, что воспоминания о страхе не фиксированы — мозг способен менять их значение в зависимости от ситуации, переписывая собственные реакции.

Читать полностью » Окаменелости гигантских червей из Гренландии доказывают существование хищников кембрийского периода — Якоб Винтер сегодня в 9:45
Хищники без глаз и костей: новое открытие переписало историю кембрийского океана

В Гренландии нашли окаменелости древних гигантских червей Timorebestia. Кто они были — предки современных хищников или забытые цари кембрийских океанов?

Читать полностью » Шампанское создаёт эффект пузырьков методом шампенуаз, формируя неповторимый вкус и аромат — виноделы Франции сегодня в 8:45
Напиток, что родился из ошибки: как взрывающиеся бутылки превратились в символ радости

История шампанского — это путь от монастырских погребов до королевских дворцов и новогодних столов. Узнайте, как "звёздное вино" стало символом радости и успеха.

Читать полностью » Боль после тренировки вызвана микроповреждениями мышц, а не молочной кислотой — Анна Кузнецова сегодня в 7:05
Микротрещины под кожей: как обычная тренировка превращается в битву клеток за выживание

Почему болят мышцы после тренировки и стоит ли продолжать занятия при DOMS? Разбираемся, что происходит в организме и как ускорить восстановление.

Читать полностью » Холодная погода улучшает проводимость и производительность солнечных систем — Алексей Костырев сегодня в 6:05
Панели работают лучше, когда мёрзнут: почему холод делает солнечную энергию горячей темой

Снег — не враг, а союзник солнечной энергии. Узнайте, почему зимой панели вырабатывают больше электричества, как работает альбедо-эффект и что делать, если панель засыпало снегом.

Читать полностью » Квантовые термодетекторы раскрывают связь тепла и информации в микромире — Эрик де Оливейра сегодня в 5:05
Второе начало дрогнуло: квантовая физика показала, что энтропия — не приговор, а сделка с информацией

Учёные расширили второе начало термодинамики, добавив в него квантовый компонент. Оказывается, тепло может течь от холодного к горячему — если платить за это разрушением запутанности.

Читать полностью » Парижский университет Сорбонны: к 2300 году разрушится до 59% ледников Антарктиды сегодня в 4:25
Под водой — Лондон, Майами и Шанхай: Антарктида готовит крупнейший потоп за всю историю

Учёные предупреждают: если человечество не сократит выбросы, через несколько веков на месте привычных городов будут лишь волны. Что произойдёт с планетой и можно ли это остановить?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Эксперт Ванькова: боярышник выдерживает морозы и подходит для плотных изгородей
Садоводство
Осенняя перекопка огорода обеспечивает промерзание почвы и защиту от вредителей – Ольга Воронова
Красота и здоровье
Врачи напомнили: кровь в моче — один из первых признаков рака мочевого пузыря
Авто и мото
Клеа Мартине: электромобили Renault подешевеют благодаря новым аккумуляторам LFP
Красота и здоровье
Мужчинам требуется почти вдвое больше физической активности для защиты сердца, чем женщинам
Наука
Каждый дополнительный приём УПП в день приводит к замедлению скорости ходьбы на 0,001 м/с в год
Культура и шоу-бизнес
Звезда "Людей Икс" Фамке Янссен проведёт встречу с фанатами в Москве
Наука
Археолог Павлова: в Старой Ладоге обнаружена монета типа Rispling S52
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet