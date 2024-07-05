Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак сообщил, что уходит со своего поста из-за результатов недавно состоявшихся выборов в парламент. О произошедшем информирует РИА Новости.
Выборы в высший законодательный орган государства состоялись день назад. Их результаты принесли победу одной из двух ведущих политических партий в Соединённом Королевстве — Лейбористской партии.
79-й премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, британский государственный и политический деятель сообщил, что на данный момент собирается отправиться в столицу Великобритании, административный центр Англии — Лондон. Там он планирует поделиться итогами прошлого вечера. Риши Сунак, который стал первым политиком индийского происхождения на позиции премьер-министра данного государства у северо-западного побережья континентальной Европы, хочет успеть обсудить данную тему перед тем, как уйти со своего поста. Он добавил, что отдал этой работе всего себя.
Ранее британский телеканал Sky News информировал о том, что Риши Сунак поздравил британского юриста и политика, а также лидера Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера с тем, что он одержал победу на прошедших день назад выборах в высший представительный и законодательный орган в государстве. Как выяснилось, он сообщил это Киру Стармеру по телефонному звонку.
Фото: Simon Dawson (Open Government Licence v3.0)
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