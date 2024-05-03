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Медведев увидел одни
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:20

Медведев увидел одни "плюсы" от украинской конференции в Швейцарии

Россия, несмотря на своё неучастие в мероприятии, которое пройдёт летом в Швейцарии под названием "мирная конференция" по Украине, получит значительные выгоды от этого события. Об этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в своём Telegram-канале, передает Pravda.Ru.

Первый плюс, который указал Медведев, заключается в неизбежном провале "формулы мира" президента Украины. Зампред СБ России уверен, что это станет "очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка зеленского". План предполагает возвращение новых регионов под контроль Украины и суд над российскими властями.

Вторая причина, по которой Россия получит выгоду от мероприятия, — это отсутствие участия со стороны Китая и других лояльных России влиятельных стран. В то же время западные страны, участвующие в качестве "миротворцев" в этом лицедействе, рискуют окончательно дискредитировать себя.

Наконец, это событие может способствовать завершению начатых процессов — денацификации и демилитаризации Украины.

"В-третьих, она позволит нашим Вооружённым силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то мудацкие "мирные инициативы" продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов…"

На мероприятие, о котором говорит Медведев, приглашены 160 делегаций из разных стран мира, и оно запланировано на 15 и 16 июня этого года в Бюргенштоке, близ города Люцерна в "стране сыра и часов", говоря словами Медведева. По мнению официальной Москвы, целью события может быть только предъявление ультиматума нашей стране.

Фото: сайт Правительства России (Creative Commons Attribution 3.0)

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