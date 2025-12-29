Швейцария оказалась не только про Альпы: эти сады меняют представление о стране

Швейцария обычно ассоциируется с горами и альпийскими лугами, но за этим привычным образом часто скрывается другая, не менее выразительная сторона страны. Речь идёт о садах и парках, где природа и дизайн существуют в точном балансе. Здесь каждый маршрут продуман, каждый вид выверен, а растения становятся частью сложной пространственной композиции. Об этом сообщает дзен-канал "SALON-interior".

Сады Шато-де-Вюльеренс

Частное поместье на берегу Женевского озера давно вышло за рамки обычного загородного сада и превратилось в полноценное художественное пространство. Регулярные партеры, строгие аллеи и чёткие оси соседствуют здесь с современными скульптурами и свободными посадками на склонах. Весной главным событием становится цветение одной из крупнейших в Европе коллекций ирисов, летом внимание переключается на розы и лилии.

Особую ценность саду придаёт работа с перспективой: виноградники, гладь озера и силуэты Альп становятся естественным фоном для каждого поворота дорожки. Такой подход к оси и визуальным коридорам роднит швейцарские ансамбли с традицией, которую можно увидеть и в итальянском саду замка Сельса, где историческая архитектура и зелёные террасы работают как единое целое.

Парк Чиани

Городской парк в Лугано часто называют визитной карточкой Тичино. Здесь классическая европейская планировка постепенно переходит в более расслабленную, почти курортную атмосферу. Аккуратные газоны и симметричные цветники сменяются пальмами и открытыми видами на озеро Лугано.

Материалы и цвета работают как в хорошо продуманном интерьере: насыщенная зелень деревьев, тёплый камень дорожек и яркие акценты клумб создают цельную визуальную картину. При этом парк остаётся живым городским пространством, где эстетика не подавляет повседневную функцию отдыха.

Сады Мериан

Базельские сады Мериан объединяют в себе сразу несколько форматов. Это и ботанический сад, и исторический пейзажный парк, и экспериментальная площадка для работы с растениями. Геометричные огороды соседствуют с лугами, прудами и коллекциями декоративных культур, аккуратно вписанными в холмистый рельеф.

Такой микс особенно ценен для тех, кто ищет идеи соединения утилитарного и эстетического. Подобный принцип работы с ландшафтом можно встретить и в художественных природных объектах вроде лабиринта Ариадны, где маршрут и форма становятся частью эмоционального опыта.

Ботанический сад и консерватория Женевы

Один из крупнейших ботанических комплексов Европы расположен прямо на берегу озера. На площади около 28 гектаров собраны тысячи видов растений со всего мира — от арборетума и рокариев до садов лекарственных культур и оранжерей. Отдельного внимания заслуживает "сад чувств", где акцент сделан на запахи и тактильные ощущения.

Планировка выстроена так, чтобы прогулка превращалась в последовательный и спокойный путь. Террасы и дорожки задают мягкий ритм движения, а сочетание древесных, травянистых и водных растений создаёт ощущение глубины и многослойности пространства.

Ботанический сад островов Бриссаго

Сад на островах Бриссаго в озере Маджоре — редкий пример использования уникального микроклимата. Мягкие условия позволяют выращивать под открытым небом более двух тысяч субтропических и средиземноморских видов. Прогулочные маршруты проходят через зоны, посвящённые разным регионам мира, от Южной Африки до Дальнего Востока.

Для дизайнеров это пространство ценно тем, как последовательно выстраивается визуальный рассказ. Смена сцен, высоты посадок и цветовых акцентов усиливается особым светом и влажностью, создавая эффект почти кинематографического путешествия.