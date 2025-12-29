Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Швейцарский флаг
Швейцарский флаг
© commons.wikimedia.org by Eddie basler is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 12:08

Швейцария оказалась не только про Альпы: эти сады меняют представление о стране

Сады и парки Швейцарии сочетают ландшафтный дизайн и природные виды — гиды

Швейцария обычно ассоциируется с горами и альпийскими лугами, но за этим привычным образом часто скрывается другая, не менее выразительная сторона страны. Речь идёт о садах и парках, где природа и дизайн существуют в точном балансе. Здесь каждый маршрут продуман, каждый вид выверен, а растения становятся частью сложной пространственной композиции. Об этом сообщает дзен-канал "SALON-interior".

Сады Шато-де-Вюльеренс

Частное поместье на берегу Женевского озера давно вышло за рамки обычного загородного сада и превратилось в полноценное художественное пространство. Регулярные партеры, строгие аллеи и чёткие оси соседствуют здесь с современными скульптурами и свободными посадками на склонах. Весной главным событием становится цветение одной из крупнейших в Европе коллекций ирисов, летом внимание переключается на розы и лилии.

Особую ценность саду придаёт работа с перспективой: виноградники, гладь озера и силуэты Альп становятся естественным фоном для каждого поворота дорожки. Такой подход к оси и визуальным коридорам роднит швейцарские ансамбли с традицией, которую можно увидеть и в итальянском саду замка Сельса, где историческая архитектура и зелёные террасы работают как единое целое.

Парк Чиани

Городской парк в Лугано часто называют визитной карточкой Тичино. Здесь классическая европейская планировка постепенно переходит в более расслабленную, почти курортную атмосферу. Аккуратные газоны и симметричные цветники сменяются пальмами и открытыми видами на озеро Лугано.

Материалы и цвета работают как в хорошо продуманном интерьере: насыщенная зелень деревьев, тёплый камень дорожек и яркие акценты клумб создают цельную визуальную картину. При этом парк остаётся живым городским пространством, где эстетика не подавляет повседневную функцию отдыха.

Сады Мериан

Базельские сады Мериан объединяют в себе сразу несколько форматов. Это и ботанический сад, и исторический пейзажный парк, и экспериментальная площадка для работы с растениями. Геометричные огороды соседствуют с лугами, прудами и коллекциями декоративных культур, аккуратно вписанными в холмистый рельеф.

Такой микс особенно ценен для тех, кто ищет идеи соединения утилитарного и эстетического. Подобный принцип работы с ландшафтом можно встретить и в художественных природных объектах вроде лабиринта Ариадны, где маршрут и форма становятся частью эмоционального опыта.

Ботанический сад и консерватория Женевы

Один из крупнейших ботанических комплексов Европы расположен прямо на берегу озера. На площади около 28 гектаров собраны тысячи видов растений со всего мира — от арборетума и рокариев до садов лекарственных культур и оранжерей. Отдельного внимания заслуживает "сад чувств", где акцент сделан на запахи и тактильные ощущения.

Планировка выстроена так, чтобы прогулка превращалась в последовательный и спокойный путь. Террасы и дорожки задают мягкий ритм движения, а сочетание древесных, травянистых и водных растений создаёт ощущение глубины и многослойности пространства.

Ботанический сад островов Бриссаго

Сад на островах Бриссаго в озере Маджоре — редкий пример использования уникального микроклимата. Мягкие условия позволяют выращивать под открытым небом более двух тысяч субтропических и средиземноморских видов. Прогулочные маршруты проходят через зоны, посвящённые разным регионам мира, от Южной Африки до Дальнего Востока.

Для дизайнеров это пространство ценно тем, как последовательно выстраивается визуальный рассказ. Смена сцен, высоты посадок и цветовых акцентов усиливается особым светом и влажностью, создавая эффект почти кинематографического путешествия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Посол РФ Павлов рекомендует туристам на Филиппины медицинскую страховку — РИАН сегодня в 7:15
Забудьте о спонтанности: правило, которое спасет ваш отпуск на Филиппинах от полного фиаско

Посол РФ на Филиппинах рассказал, как туристам подготовиться к поездке: страховка, контроль оповещений и условия перелета на случай ЧС.

Читать полностью » Очередь на границе с Эстонией достигла девяти часов — РБК сегодня в 7:04
Очередь, которую не видит ЕС: что на самом деле творится на въезде в Европейский союз

На КПП "Нарва-1" перед праздниками очередь растягивается до девяти часов: люди мерзнут, спорят, а место предлагают купить за 70 евро.

Читать полностью » Отпуск в Египте в феврале укладывают до 100 тысяч на двоих сегодня в 4:13
Распланировала отпуск на 2026 — и поняла, как увидеть море и горы без переплат: всё решает месяц

Узнайте, как спланировать отпуск в 2026 году так, чтобы избежать переплат и насладиться уникальными впечатлениями в разных уголках мира.

Читать полностью » Локальные острова Мальдив предлагают бюджетный отдых без all inclusive — соцсети сегодня в 0:50
Мальдивы оказались не такими, как на открытках: этот момент удивляет сильнее всего

Мальдивы бывают разными: курортный люкс и острова с обычной жизнью. Как понять, подойдёт ли вам формат местных островов и чего от него ждать.

Читать полностью » В Египте россиян действительно замечают чаще других туристов — ТурПром вчера в 23:37
Когда свобода становится сигналом: египетские курорты читают поведение гостей

Российские туристы в Египте постоянно ловят на себе взгляды. ТурПром выяснил, почему местные так внимательно наблюдают за россиянами и что за этим стоит на самом деле.

Читать полностью » Джирисан назвали первым национальным парком Южной Кореи — National Geographic вчера в 19:15
Приехал в Южную Корею “просто погулять” — и подсел на походы: горы здесь везде

Узнайте, почему походы в Южной Корее – это не просто хобби, а важная часть культуры. Откройте для себя главные маршруты и их необычные особенности.

Читать полностью » Россия стала лидером по числу туристов в Анталье — Турпром вчера в 17:37
Один регион — разные миры: где в Анталье слышна русская речь, а где немецкая

Россияне и немцы лидируют по числу туристов в Анталье. Турпром выяснил, какие курорты выбирают разные нации и где отдых проходит спокойнее.

Читать полностью » Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром вчера в 17:13
Новый год пошёл не по плану: райский Фукуок оставил сотни туристов без жилья

Россияне массово теряют жилье на Фукуоке в Новый год. Эксперты объяснили схему обмана и рассказали, как не остаться без крыши над головой.

Читать полностью »

Новости
Россия
Ирония судьбы сохранила лидерство новогоднего просмотра — зрители
Культура и шоу-бизнес
Новогодние телешоу утратили праздничную ценность — музыкальный критик Соседов
Россия
Электронные студбилеты закрепили федеральным законом в России — Известия
Дом
Многоуровневый свет добавляет интерьеру объём — дизайнеры
Экономика
Фьючерсы на серебро превысили 80 долларов за унцию — инвестбанкир Коган
Туризм
Байкал включили в список направлений зимних экскурсий — эксперты
Туризм
Почти половина россиян запланировала отпуск в 2026 году — туристы
Экономика
Предприниматели запускают компании без вложений — бизнес-консультант Коробейникова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet