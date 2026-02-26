Тепло уходит, грипп приходит: как свиной грипп становится настоящей угрозой для каждого

Свиной грипп часто маскируется под обычную простуду, но ключевой признак — стойкая лихорадка, не снижающаяся после жаропонижающих. Вирус A(H1N1)pdm09 передается воздушно-капельным путем, а его симптомы на старте неотличимы от ОРВИ: насморк, кашель и повышение температуры. Роспотребнадзор зафиксировал рост случаев свиного гриппа и гриппа типа B, предупредив о возможной весенней волне. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

По словам врача общей практики Ивана Удалова, отличить свиной грипп от банальной простуды удается лишь через несколько дней. Стандартные меры профилактики включают закаливание, физическую активность и здоровый образ жизни, особенно в межсезонье с перепадами температур. Специалист подчеркивает важность обращения к врачу на вторые сутки для оценки динамики.

"В первые дни свиной грипп проявляется стандартными симптомами — насморк, кашель, температура. Отличить его от обычного ОРВИ практически невозможно. Только спустя трое суток, когда обычные жаропонижающие средства перестают помогать, а температура продолжает держаться, становится понятно, что это грипп. Оптимально обращаться к врачу на вторые сутки заболевания — этого времени достаточно, чтобы оценить динамику, но при этом не запустить болезнь", — пояснил Иван Удалов.

В нестабильную погоду многие отказываются от теплой одежды преждевременно, повышая риски. Удалов советует при симптомах оставаться дома несколько дней, чтобы предотвратить распространение инфекции. Опыт пандемии COVID-19 подтверждает эффективность таких мер, как отметил специалист.