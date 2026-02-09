Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Плавание
Плавание
© ru.freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 13:03

Плавки для бассейна подводят во время занятий: важный нюанс игнорируют при покупке

Выбор купальника или плавок для бассейна часто кажется мелочью, но именно от него зависит комфорт и эффективность тренировок. Неподходящая модель может сковывать движения, быстро терять форму и отвлекать от занятий. Грамотно подобранная экипировка, напротив, помогает сосредоточиться на процессе и чувствовать себя уверенно в воде. Об этом сообщает Shape.

Почему тренировки в бассейне считаются универсальными

Плавание давно вышло за рамки профессионального спорта и стало одной из самых доступных форм физической активности. Занятия в воде подходят людям разного возраста и уровня подготовки, а отсутствие ударного воздействия делает бассейн безопасным вариантом для суставов и позвоночника. Именно поэтому плавание часто включают в программы восстановления после травм и операций.

Регулярные тренировки в воде помогают привести мышцы в тонус, улучшить гибкость и общую координацию движений. Плавание задействует сразу несколько групп мышц и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Дополнительным плюсом становится положительное влияние на давление и общее самочувствие, что делает бассейн подходящим форматом как для поддержания формы, так и для постепенного снижения веса.

Базовая экипировка для занятий в бассейне

Для посещения бассейна не требуется сложного набора снаряжения. Минимальный комплект включает шапочку и купальник или плавки, соответствующие формату тренировок. Эти элементы необходимы не только для соблюдения правил бассейна, но и для удобства во время плавания.

В зависимости от индивидуальных особенностей могут понадобиться дополнительные аксессуары. Плавательные очки защищают глаза от воздействия хлорированной воды, беруши предотвращают попадание воды в ушной канал, а зажим для носа облегчает ныряние. По рекомендации тренера новички иногда дополняют экипировку специальными аксессуарами — досками, колобашками, лопатками или ластами, которые помогают отработать технику и увеличить нагрузку.

Материал и фасон: ключевые критерии выбора

При выборе купальника или плавок в первую очередь стоит обратить внимание на состав ткани. Для бассейна оптимальны модели из искусственных материалов — полиамида, нейлона, эластана и их сочетаний. Такие ткани отличаются эластичностью, быстро сохнут и устойчивы к воздействию хлора. О повышенной стойкости обычно говорит специальная маркировка на этикетке, указывающая на наличие защитных волокон.

Фасон также играет важную роль. Для регулярных тренировок предпочтительнее слитные купальники: они лучше облегают тело, имеют меньше швов и не натирают кожу. Такие модели обеспечивают свободу движений и позволяют не отвлекаться на посадку во время интенсивных упражнений. Женщинам с разным типом фигуры подойдут разные варианты спины и лямок, а закрытые модели дополнительно поддерживают грудь и создают более собранный силуэт.

Для мужчин выбор обычно сводится к классическим плавкам, шортам или джаммерам. Главное условие — плотная посадка и отсутствие лишнего объема. Слишком свободные и длинные модели могут создавать сопротивление воде и мешать технике, поэтому их чаще оставляют для отдыха на пляже.

"Для девушек, которые хотели бы с помощью купальника визуально скорректировать фигуру, существует лайфхак — выбирать модели, где проблемные зоны, вроде бедер или плеч, выполнены в более спокойных оттенках и с минимумом декора", — отмечает российская синхронистка Майя Гурбанбердиева.

Грамотный подбор экипировки для бассейна — это сочетание практичности, удобства и индивидуальных предпочтений. Устойчивые к хлору материалы продлевают срок службы изделий, а подходящий фасон помогает тренироваться без лишнего дискомфорта и постепенно развивать общую выносливость. Такой подход позволяет сосредоточиться на занятиях и получать от плавания не только пользу, но и удовольствие.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

2–3 тренировки вместо марафона героизма: стратегия, которая возвращает форму без боли и откатов 07.02.2026 в 17:11

Возвращение к тренировкам после отпуска может сорваться из-за резкого старта. Как восстановить режим мягко, сохранить мотивацию и не перегореть в первые недели.

Читать полностью » Бегать не хочется, а тренировка нужна — необычный способ разогнать пульс 07.02.2026 в 14:00

Гоночная ходьба разгоняет пульс почти как бег, но бережёт суставы: что это за техника, какие правила у спорта и как усилить обычные прогулки.

Читать полностью » Один неверный поворот крана после тренировки — и организм получает противоположный эффект 07.02.2026 в 13:05

Горячий или холодный душ после тренировки — привычка или реальный способ восстановления? Разбираемся, как температура воды влияет на мышцы и самочувствие.

Читать полностью » Жир продолжает гореть, даже когда вы отдыхаете: тренировки, которые обманывают тело 06.02.2026 в 19:10

Короткие, но интенсивные тренировки способны ускорить сжигание жира и запустить эффект дожигания калорий. Как работает HIIT и почему время — не главное.

Читать полностью » Тренировки буксуют, даже если стараетесь: мелкие ошибки, которые незаметно сливают рост мышц 06.02.2026 в 17:16

Эффективные тренировки строятся на технике, простоте и системном подходе. Эти принципы помогают избежать плато, сохранить мотивацию и прогрессировать.

Читать полностью » Жир не горит, а силы тают: утренние тренировки натощак запускают в организме опасный обман 06.02.2026 в 15:04

Тренировки натощак выглядят удобным решением, но могут повлиять на выносливость, энергию и восстановление. Почему питание перед занятием играет важную роль.

Читать полностью » Пять подходов изменили всё: простая силовая программа для тех, кто устал от сложных планов 06.02.2026 в 14:40

Тренировка 5x5 упрощает силовой зал: пять базовых упражнений и три занятия в неделю помогают расти в силе и мышцах без лишней сложности.

Читать полностью » Зал не прощает перекосов: мышцы, которые лишают тренировки эффекта и приводят к травмам 06.02.2026 в 13:01

Многие тренировки теряют эффективность из-за игнорирования важных мышц. Какие зоны нельзя обходить стороной и как это влияет на здоровье и форму тела.

Читать полностью »

Новости
Общество
Что подарить на 14 февраля: идеи 2026 для него и для неё
Наука
Японская компания разработала проект солнечного кольца вокруг Луны — Shimizu
Туризм
То, ради чего ехали в Дагестан, больше не работает: сезон показал тревожный сдвиг
Туризм
Объехал всю Африку и назвал лучшие страны: его выбор удивляет даже опытных туристов
Садоводство
Жёлтая кайма у сансевиерии исчезла за пару недель: причина оказалась неожиданно простой
Туризм
Горы разделили туристов по типам: попав не туда, отдых легко превратить в разочарование
Авто и мото
Едут навстречу — и будто сварка в лицо: как современные фары превратились в ослепляющий свет
Авто и мото
Новая машина не нужна: эти 4 устройства превращают старый автомобиль в умный за считанные минуты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet