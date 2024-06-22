В Анапе введен запрет на купание из-за резкого понижения температуры воды до +17 °С. Меры безопасности касаются всех категорий отдыхающих.

Причиной резкого понижения температуры воды стало усиление ветра, вызвавшее также ограничения на использование водного инвентаря на пляжах.

В то же время на остальных курортах Черного моря и Азовского моря температура воды более высокая и условия для отдыха более благоприятные, сообщает Tourdom.Ru.

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