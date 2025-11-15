Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
плавание
плавание
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:26

Каждый стиль — новый скилл: научилась плавать по-разному и получила невероятное

Эксперты объяснили, как правильно выбрать стиль плавания для новичков — тренер Каренин

Плавание — это не только популярный вид спорта, но и важный навык, который способствует улучшению здоровья, поддерживает физическую форму и даёт удовольствие от движения в воде. Существует несколько стилей плавания, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Знание всех стилей плавания помогает не только разнообразить тренировки, но и повысить эффективность занятий, улучшить координацию и выносливость.

"Владение разными стилями помогает лучше контролировать тело в воде, учиться правильным координационным движениям и скольжению. Такой навык снижает затраты энергии и повышает комфорт во время плавания", — Данил Каренин, КМС по плаванию и триатлону, основатель ночной лиги плавания Rostov Night.

О чём расскажем

  1. Какие существуют стили плавания?

  2. Кроль

  3. Плавание на спине

  4. Брасс

  5. Баттерфляй

  6. Как выбрать стиль плавания для себя?

Какие существуют стили плавания?

Знание всех стилей плавания важно по нескольким причинам. Во-первых, это помогает разнообразить тренировки и избежать перегрузки одних и тех же мышц и суставов. Во-вторых, это помогает улучшить координацию и технику плавания. Знание различных стилей позволяет более эффективно тренировать сердечно-сосудистую систему, дыхание и общую выносливость.

В мире плавания существует четыре основных стиля:

  1. Кроль (вольный стиль) - самый быстрый и эффективный для длинных дистанций.

  2. Плавание на спине - стиль, при котором лицо всегда находится над водой, идеально подходит для расслабления и улучшения осанки.

  3. Брасс - синхронное движение рук и ног, медленный, но энергоэффективный стиль.

  4. Баттерфляй (дельфин) - сложный и энергозатратный стиль, развивающий силу и гибкость.

Каждый стиль имеет свои особенности и преимущества, которые мы подробно разберём далее.

Кроль

Техника выполнения:
Тело в кроле расположено в горизонтальном положении лицом вниз. Руки выполняют попеременные гребки: одна рука под водой, другая — над поверхностью воды. В момент гребка локоть сгибается, и кисть захватывает воду, тянет её и ускоряет движение вперёд.

Работа ног:
Ноги выполняют непрерывные попеременные удары вверх-вниз. Колени слегка сгибаются, стопы полусогнуты, носки оттянуты и развернуты внутрь.

Дыхание:
Дыхание синхронизировано с движениями рук. Вдох выполняется поворотом головы в сторону, где заканчивается гребок. Выдох — в воду при погружении лица.

Преимущества:

  • Самый быстрый и эффективный стиль.

  • Развивает выносливость и задействует все группы мышц.

  • Эффективен для длинных дистанций.

Недостатки:

  • Сложная техника вдоха.

  • Требует высокой координации.

  • При неправильной технике может вызвать быструю усталость.

Рекомендации:
Для успешных тренировок важно следить за положением тела, минимизировать сопротивление воды, правильно синхронизировать дыхание и движения рук.

Плавание на спине

Техника выполнения:
Тело находится в горизонтальном положении на спине, грудная клетка направлена вверх, а подбородок слегка приподнят. Руки выполняют поочередные гребки вдоль бокового профиля тела.

Работа ног:
Ноги выполняют ритмичные удары вверх-вниз, напоминающие движения ласт. Плавание на спине позволяет сохранять дыхание без задержки.

Преимущества:

  • Отлично подходит для укрепления позвоночника и улучшения осанки.

  • Развивает мышцы спины и квадрицепсы.

  • Легко контролировать дыхание.

Недостатки:

  • Менее быстрый, чем кроль.

  • Ограниченный обзор, пловец не видит, что происходит впереди.

Рекомендации:
Работайте над гибкостью и синхронностью движений рук и ног. Начинайте с медленных и плавных движений, постепенно увеличивая скорость.

Брасс

Техника выполнения:
В брассе руки выполняют симметричные движения под водой, начиная с захвата (разведение в стороны), затем мощный гребок с согнутыми локтями, сведение перед грудью и выведение прямых рук вперёд. Ноги выполняют удары: пятки подтягиваются к ягодицам, стопы разворачиваются наружу, затем мощный толчок назад и внутрь с разведением.

Преимущества:

  • Хорошо подходит для начинающих, поскольку помогает отдохнуть и контролировать дыхание.

  • Энергоэффективен, но медленный.

Недостатки:

  • Медленный стиль, на котором сложно развить скорость.

  • Весьма травматичен для коленных суставов из-за специфики работы ног.

Рекомендации:
Отрабатывайте синхронность движений рук и ног. Развивайте дыхание, делая вдох во время разведения рук и выдох под водой.

Баттерфляй

Техника выполнения:
Тело должно быть в горизонтальном положении с лёгким наклоном вперёд. Руки работают одновременно, выполняя три этапа: захват воды ладонями, подтягивание с согнутыми локтями и отталкивание назад. Ноги выполняют два удара за один гребок руками.

Преимущества:

  • Развивает силу и скорость.

  • Эффективен на коротких дистанциях.

Недостатки:

  • Энергозатратный и сложный стиль, требующий хорошей физической подготовки.

  • Сложно освоить новичкам, высокая вероятность травм плечевого пояса.

Рекомендации:
Начинайте с поэтапного изучения техники, тренируйте силу и выносливость спины и плечевого пояса. Работайте над координацией движений и дыхания.

Как выбрать стиль плавания для себя?

Выбор стиля плавания зависит от ваших целей, уровня подготовки и физических возможностей. Вот рекомендации для новичков и любителей:

Для новичков:
Плавание на спине и кроль — это два наиболее доступных стиля для освоения. Оба стиля развивают координацию и укрепляют мышцы без чрезмерной нагрузки.

Для улучшения общей физической формы:

  • Кроль - идеален для выносливости и кардионагрузки.

  • Брасс - помогает укрепить мышцы ног и контролировать дыхание.

Для тренировки силы и гибкости:

  • Баттерфляй - развивает силу плечевого пояса и спины.

Для восстановления:

  • Брасс и плавание на спине - спокойные стили, которые помогают снять стресс и восстановиться после интенсивных тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Роксаны Портновой: правильный завтрак влияет на результаты интенсивных тренировок сегодня в 13:25
Как я начала тренироваться по утрам и чего мне стоило это правильное начало

Узнайте, как правильно подходить к утренним тренировкам и завтракать, чтобы они приносили максимальную пользу для здоровья.

Читать полностью » Кардио и силовые тренировки — идеальная комбинация для потери веса сегодня в 12:20
Как я сжигала калории быстрее: 4 упражнения, которые изменили моё тело

Узнайте о четырех эффективных упражнениях для похудения и как высокоинтенсивные тренировки могут ускорить процесс сжигания жира.

Читать полностью » Тренер Ольга Потехина: не стоит торопиться с результатами домашних тренировок сегодня в 11:16
Как я улучшила результаты домашних тренировок: секреты, которые реально работают

Как выбрать правильный вид нагрузки для домашних тренировок и каких ошибок следует избегать для достижения лучших результатов.

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина: переедание после тренировки может помешать похудению сегодня в 10:11
Почему мой живот не уходит, несмотря на тренировки? Рассказываю, в чём была моя ошибка

Узнайте, почему несмотря на регулярные тренировки и правильное питание, живот и бока остаются на месте. Важные советы и рекомендации от эксперта.

Читать полностью » Упражнения для пресса укрепили мышцы и настроение — актриса Дженнифер Энистон сегодня в 9:10
Бросила считать калории — и теперь ем больше, но вес только снижается

Узнай, как превратить пляжный сезон в удовольствие: тренировка, питание и счастье в одном комплексе, который поможет полюбить движение и себя.

Читать полностью » Йога со спиннингом нормализовала давление — отметила триатлонистка Фаулер сегодня в 8:10
Смешала йогу и кардио — и тело стало другим: не ожидала такого эффекта

Современные тренировки объединяют энергию кардио и гармонию йоги. Новые гибридные форматы помогают прокачать тело и успокоить разум одновременно.

Читать полностью » Разведение рук с лентой усиливает работу мышц талии — спортивные физиологи сегодня в 7:10
Нашла домашний способ убрать бока — делаю ежедневно, эффект поражает

Простое упражнение с лентой способно заметно подтянуть талию, если выполнить его правильно и сочетать с небольшой кардио-нагрузкой

Читать полностью » Растяжка снижает скованность спины после нагрузок — подтверждают врачи сегодня в 6:10
Утром еле встала после тренировки — попробовала простое движение и удивилась

Как одно простое упражнение помогает восстановиться после насыщенных выходных, вернуть телу лёгкость и подготовиться к новой тренировочной неделе.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Защита опор битумом продлила срок службы дровницы по данным плотников
Еда
Швейцарский салат создаёт эффектный баланс мясных и свежих вкусов — кулинары
Наука
Микробы выживают в ярко-голубом иле у Марианской впадины — Шуботц
Авто и мото
Потеря автомобильных ключей с чипом требует замены замков и программирования новых ключей — автоэксперт
УрФО
На Горе Белой открыли пять горнолыжных трасс для катания — администрация курорта
Туризм
Новая жизнь на пенсии: куда пожилые россияне мечтают поехать и сколько они готовы потратить
Красота и здоровье
Дефицит клетчатки ухудшил состояние кожи у взрослых, отмечают диетологи
Дом
Каменные и матовые фартуки на кухне вытесняют сюжетные скинали — дизайнеры интерьеров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet