Каждый стиль — новый скилл: научилась плавать по-разному и получила невероятное

Плавание — это не только популярный вид спорта, но и важный навык, который способствует улучшению здоровья, поддерживает физическую форму и даёт удовольствие от движения в воде. Существует несколько стилей плавания, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Знание всех стилей плавания помогает не только разнообразить тренировки, но и повысить эффективность занятий, улучшить координацию и выносливость.

"Владение разными стилями помогает лучше контролировать тело в воде, учиться правильным координационным движениям и скольжению. Такой навык снижает затраты энергии и повышает комфорт во время плавания", — Данил Каренин, КМС по плаванию и триатлону, основатель ночной лиги плавания Rostov Night.

О чём расскажем

Какие существуют стили плавания? Кроль Плавание на спине Брасс Баттерфляй Как выбрать стиль плавания для себя?

Какие существуют стили плавания?

Знание всех стилей плавания важно по нескольким причинам. Во-первых, это помогает разнообразить тренировки и избежать перегрузки одних и тех же мышц и суставов. Во-вторых, это помогает улучшить координацию и технику плавания. Знание различных стилей позволяет более эффективно тренировать сердечно-сосудистую систему, дыхание и общую выносливость.

В мире плавания существует четыре основных стиля:

Кроль (вольный стиль) - самый быстрый и эффективный для длинных дистанций. Плавание на спине - стиль, при котором лицо всегда находится над водой, идеально подходит для расслабления и улучшения осанки. Брасс - синхронное движение рук и ног, медленный, но энергоэффективный стиль. Баттерфляй (дельфин) - сложный и энергозатратный стиль, развивающий силу и гибкость.

Каждый стиль имеет свои особенности и преимущества, которые мы подробно разберём далее.

Кроль

Техника выполнения:

Тело в кроле расположено в горизонтальном положении лицом вниз. Руки выполняют попеременные гребки: одна рука под водой, другая — над поверхностью воды. В момент гребка локоть сгибается, и кисть захватывает воду, тянет её и ускоряет движение вперёд.

Работа ног:

Ноги выполняют непрерывные попеременные удары вверх-вниз. Колени слегка сгибаются, стопы полусогнуты, носки оттянуты и развернуты внутрь.

Дыхание:

Дыхание синхронизировано с движениями рук. Вдох выполняется поворотом головы в сторону, где заканчивается гребок. Выдох — в воду при погружении лица.

Преимущества:

Самый быстрый и эффективный стиль.

Развивает выносливость и задействует все группы мышц.

Эффективен для длинных дистанций.

Недостатки:

Сложная техника вдоха.

Требует высокой координации.

При неправильной технике может вызвать быструю усталость.

Рекомендации:

Для успешных тренировок важно следить за положением тела, минимизировать сопротивление воды, правильно синхронизировать дыхание и движения рук.

Плавание на спине

Техника выполнения:

Тело находится в горизонтальном положении на спине, грудная клетка направлена вверх, а подбородок слегка приподнят. Руки выполняют поочередные гребки вдоль бокового профиля тела.

Работа ног:

Ноги выполняют ритмичные удары вверх-вниз, напоминающие движения ласт. Плавание на спине позволяет сохранять дыхание без задержки.

Преимущества:

Отлично подходит для укрепления позвоночника и улучшения осанки.

Развивает мышцы спины и квадрицепсы.

Легко контролировать дыхание.

Недостатки:

Менее быстрый, чем кроль.

Ограниченный обзор, пловец не видит, что происходит впереди.

Рекомендации:

Работайте над гибкостью и синхронностью движений рук и ног. Начинайте с медленных и плавных движений, постепенно увеличивая скорость.

Брасс

Техника выполнения:

В брассе руки выполняют симметричные движения под водой, начиная с захвата (разведение в стороны), затем мощный гребок с согнутыми локтями, сведение перед грудью и выведение прямых рук вперёд. Ноги выполняют удары: пятки подтягиваются к ягодицам, стопы разворачиваются наружу, затем мощный толчок назад и внутрь с разведением.

Преимущества:

Хорошо подходит для начинающих, поскольку помогает отдохнуть и контролировать дыхание.

Энергоэффективен, но медленный.

Недостатки:

Медленный стиль, на котором сложно развить скорость.

Весьма травматичен для коленных суставов из-за специфики работы ног.

Рекомендации:

Отрабатывайте синхронность движений рук и ног. Развивайте дыхание, делая вдох во время разведения рук и выдох под водой.

Баттерфляй

Техника выполнения:

Тело должно быть в горизонтальном положении с лёгким наклоном вперёд. Руки работают одновременно, выполняя три этапа: захват воды ладонями, подтягивание с согнутыми локтями и отталкивание назад. Ноги выполняют два удара за один гребок руками.

Преимущества:

Развивает силу и скорость.

Эффективен на коротких дистанциях.

Недостатки:

Энергозатратный и сложный стиль, требующий хорошей физической подготовки.

Сложно освоить новичкам, высокая вероятность травм плечевого пояса.

Рекомендации:

Начинайте с поэтапного изучения техники, тренируйте силу и выносливость спины и плечевого пояса. Работайте над координацией движений и дыхания.

Как выбрать стиль плавания для себя?

Выбор стиля плавания зависит от ваших целей, уровня подготовки и физических возможностей. Вот рекомендации для новичков и любителей:

Для новичков:

Плавание на спине и кроль — это два наиболее доступных стиля для освоения. Оба стиля развивают координацию и укрепляют мышцы без чрезмерной нагрузки.

Для улучшения общей физической формы:

Кроль - идеален для выносливости и кардионагрузки.

Брасс - помогает укрепить мышцы ног и контролировать дыхание.

Для тренировки силы и гибкости:

Баттерфляй - развивает силу плечевого пояса и спины.

Для восстановления: