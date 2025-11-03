Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Плавание после тренировки
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:27

Все дело в воде: как плавание борется с популярными болячками

Плавание для похудения: как сжигать калории и восстанавливать организм после травм

Людмила Поликарпова, руководитель спа-службы LES Art Resort, рассказывает о невероятной пользе плавания для организма и дает советы по тренировкам для снижения веса и улучшения физической формы.

Польза плавания для организма

Одним из главных преимуществ плавания является практически полное отсутствие воздействия гравитации, что минимизирует нагрузку на позвоночник и суставы. Это делает плавание идеальным упражнением для людей, восстанавливающихся после травм или страдающих от болей в спине. Плавание активно задействует до 75% мускулатуры, включая даже самые мелкие мышцы.

"Плавание улучшает общую выносливость, кардиореспирацию и помогает укрепить почти все группы мышц", — отмечает Людмила Поликарпова.

Множество международных исследований показали, что плавание:

  1. Снижает количество подкожного и висцерального жира: согласно исследованию в Бразилии, за 12 месяцев занятий плаванием можно снизить содержание жира на 6-10% у людей с избыточным весом и на 13-21% у страдающих ожирением.

  2. Уменьшает артериальное давление: у людей с гипертонией за полгода занятий плаванием "верхнее" и "нижнее" давление снижается на 8-10%.

  3. Регулирует уровень инсулина: у 75% людей с избыточным весом и диабетом 2 типа после тренировок значения инсулина возвращаются к норме.

  4. Улучшает психическое здоровье: плавание помогает бороться с хроническим стрессом и депрессией, улучшая самочувствие на 2,7 балла по сравнению с теми, кто не занимается плаванием.

  5. Помогает при возрастных и посттравматических нарушениях: один сеанс плавания может улучшить функциональное восстановление нервных клеток и помочь при заболеваниях Паркинсона и Альцгеймера.

Плавание и похудение

Плавание — это эффективный способ создания дефицита калорий для похудения. За час интенсивного плавания можно сжигать от 200 до 800 ккал, а у опытных пловцов этот показатель может достигать 1200 ккал в час.

"Плавание помогает создать калорийный дефицит, сжигая калории при меньшей усталости и дискомфорте, благодаря поддержке веса в воде", — объясняет Людмила Поликарпова.

Для эффективного жиросжигания нужно ориентироваться на длительные заплывы с относительно низким пульсом (90-130 ударов в минуту, в зависимости от возраста). Это проще сделать в длинном 50-метровом бассейне, где можно плавать без частых перерывов.

Как нужно плавать, чтобы похудеть

  1. Начните с разминки на суше - 5-7 минут.

  2. Адаптируйтесь к воде - 10 минут спокойного плавания.

  3. Основная тренировка - 20 минут плавательных упражнений, чередуя интенсивность движений, используя инвентарь, тренируя только руки или только ноги.

  4. Заминка - 5 минут спокойного плавания любимым стилем.

Противопоказания и вред плавания

Плавание является безопасным видом физической активности для большинства людей, однако, есть некоторые противопоказания:

  1. Острые хронические заболевания и обострения.

  2. Некоторые кожные заболевания, особенно в периоды обострения.

  3. Индивидуальная непереносимость к дезинфицирующим средствам - лучше выбирать бассейны с экологичным обеззараживанием воды.

Перед началом занятий плаванием рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания.

Преимущества и недостатки плавания

Преимущества Недостатки
Укрепляет мышцы Не подходит при некоторых заболеваниях
Улучшает работу сердечно-сосудистой системы Не дает быстрых результатов без регулярных тренировок
Сжигает калории при меньшей усталости Требуется правильная техника плавания
Полезно для восстановления после травм Не подходит для людей с тяжелыми кожными заболеваниями

А что если вы хотите начать плавать?

Если вы хотите использовать плавание для похудения или улучшения физической формы, важно делать это регулярно и правильно. Сначала можно начать с небольших заплывов, постепенно увеличивая продолжительность тренировок и интенсивность.

FAQ

1. Сколько калорий можно сжигать за час плавания?
За час плавания можно сжигать от 200 до 800 ккал в зависимости от интенсивности тренировки.

2. Как часто нужно плавать, чтобы похудеть?
Рекомендуется плавать 3-4 раза в неделю по 45-60 минут для достижения видимых результатов.

3. Можно ли плавать, если у меня есть заболевания?
Если у вас есть острые заболевания или кожные проблемы, проконсультируйтесь с врачом перед началом занятий плаванием.

Мифы и правда о плавании

Миф: Плавание подходит только для кардионагрузки, но не помогает при силовых тренировках.
Правда: Плавание эффективно сочетает кардио и силовые тренировки, прорабатывая все группы мышц.

Миф: Плавание быстро помогает сбросить вес.
Правда: Для достижения результата необходимы регулярные тренировки и правильная техника.

