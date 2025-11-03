Все дело в воде: как плавание борется с популярными болячками
Людмила Поликарпова, руководитель спа-службы LES Art Resort, рассказывает о невероятной пользе плавания для организма и дает советы по тренировкам для снижения веса и улучшения физической формы.
Польза плавания для организма
Одним из главных преимуществ плавания является практически полное отсутствие воздействия гравитации, что минимизирует нагрузку на позвоночник и суставы. Это делает плавание идеальным упражнением для людей, восстанавливающихся после травм или страдающих от болей в спине. Плавание активно задействует до 75% мускулатуры, включая даже самые мелкие мышцы.
"Плавание улучшает общую выносливость, кардиореспирацию и помогает укрепить почти все группы мышц", — отмечает Людмила Поликарпова.
Множество международных исследований показали, что плавание:
-
Снижает количество подкожного и висцерального жира: согласно исследованию в Бразилии, за 12 месяцев занятий плаванием можно снизить содержание жира на 6-10% у людей с избыточным весом и на 13-21% у страдающих ожирением.
-
Уменьшает артериальное давление: у людей с гипертонией за полгода занятий плаванием "верхнее" и "нижнее" давление снижается на 8-10%.
-
Регулирует уровень инсулина: у 75% людей с избыточным весом и диабетом 2 типа после тренировок значения инсулина возвращаются к норме.
-
Улучшает психическое здоровье: плавание помогает бороться с хроническим стрессом и депрессией, улучшая самочувствие на 2,7 балла по сравнению с теми, кто не занимается плаванием.
-
Помогает при возрастных и посттравматических нарушениях: один сеанс плавания может улучшить функциональное восстановление нервных клеток и помочь при заболеваниях Паркинсона и Альцгеймера.
Плавание и похудение
Плавание — это эффективный способ создания дефицита калорий для похудения. За час интенсивного плавания можно сжигать от 200 до 800 ккал, а у опытных пловцов этот показатель может достигать 1200 ккал в час.
"Плавание помогает создать калорийный дефицит, сжигая калории при меньшей усталости и дискомфорте, благодаря поддержке веса в воде", — объясняет Людмила Поликарпова.
Для эффективного жиросжигания нужно ориентироваться на длительные заплывы с относительно низким пульсом (90-130 ударов в минуту, в зависимости от возраста). Это проще сделать в длинном 50-метровом бассейне, где можно плавать без частых перерывов.
Как нужно плавать, чтобы похудеть
-
Начните с разминки на суше - 5-7 минут.
-
Адаптируйтесь к воде - 10 минут спокойного плавания.
-
Основная тренировка - 20 минут плавательных упражнений, чередуя интенсивность движений, используя инвентарь, тренируя только руки или только ноги.
-
Заминка - 5 минут спокойного плавания любимым стилем.
Противопоказания и вред плавания
Плавание является безопасным видом физической активности для большинства людей, однако, есть некоторые противопоказания:
-
Острые хронические заболевания и обострения.
-
Некоторые кожные заболевания, особенно в периоды обострения.
-
Индивидуальная непереносимость к дезинфицирующим средствам - лучше выбирать бассейны с экологичным обеззараживанием воды.
Перед началом занятий плаванием рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания.
Преимущества и недостатки плавания
|Преимущества
|Недостатки
|Укрепляет мышцы
|Не подходит при некоторых заболеваниях
|Улучшает работу сердечно-сосудистой системы
|Не дает быстрых результатов без регулярных тренировок
|Сжигает калории при меньшей усталости
|Требуется правильная техника плавания
|Полезно для восстановления после травм
|Не подходит для людей с тяжелыми кожными заболеваниями
А что если вы хотите начать плавать?
Если вы хотите использовать плавание для похудения или улучшения физической формы, важно делать это регулярно и правильно. Сначала можно начать с небольших заплывов, постепенно увеличивая продолжительность тренировок и интенсивность.
FAQ
1. Сколько калорий можно сжигать за час плавания?
За час плавания можно сжигать от 200 до 800 ккал в зависимости от интенсивности тренировки.
2. Как часто нужно плавать, чтобы похудеть?
Рекомендуется плавать 3-4 раза в неделю по 45-60 минут для достижения видимых результатов.
3. Можно ли плавать, если у меня есть заболевания?
Если у вас есть острые заболевания или кожные проблемы, проконсультируйтесь с врачом перед началом занятий плаванием.
Мифы и правда о плавании
Миф: Плавание подходит только для кардионагрузки, но не помогает при силовых тренировках.
Правда: Плавание эффективно сочетает кардио и силовые тренировки, прорабатывая все группы мышц.
Миф: Плавание быстро помогает сбросить вес.
Правда: Для достижения результата необходимы регулярные тренировки и правильная техника.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru