Страны G7 и Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против третьих стран, которые используют российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналог SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент к СПФС подключены 160 кредитных организаций из 20 стран. В прошлом году объём транзакций через систему значительно увеличился, в связи с чем западные страны решили принять меры.

По данным Bloomberg, на предстоящем саммите G7, который пройдет с 13 по 15 июня, планируется согласовать шаги для более эффективного обеспечения соблюдения санкций против России. В настоящее время разрабатываются предложения по введению мер против СПФС.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович отметил, что введение рестрикций существенно затруднит международные финансовые операции для российских компаний и создаст проблемы с инвестициями.

Ранее в Евросовете предложили исключить председателя Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен из участников предстоящего собрания.

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