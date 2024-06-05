На Петербургском международном экономическом форуме 2024 года были представлены первые в России конфеты, созданные на основе биотехнологически произведенного сладкого белка, который не вызывает повышения уровня глюкозы в крови. Этот ингредиент, сертифицированный в ЕАЭС, в тысячи раз слаще сахарозы и используется в конфетах полностью без добавления сахара, что делает их подходящими для диабетиков и людей, следящих за уровнем сахара в крови, сообщает Газета.Ру.

Конфеты также содержат орехи, пищевые волокна и другие функциональные ингредиенты.

Сертификация сладкого белка в странах ЕАЭС открывает возможности его использования в широком спектре продуктов, включая мороженое и напитки, что может помочь в борьбе с ожирением и сахарным диабетом.

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