Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 7:43

Десерты "для одного" спасают вечер — выбрала 3 рецепта и перестала покупать сладкое в магазине

Serious Eats фиксирует рост интереса к десертам для одного

Сладкое — тот самый универсальный способ сделать день чуть приятнее, будь то печенье к чашке кофе или эффектный десерт после ужина. Судя по активности читателей, в 2025 году особенно ценились рецепты, которые можно приготовить быстро и без лишней суеты, но при этом получить "вау-эффект" на вкус и подачу. В подборку самых сохранённых десертов вошли как простые варианты для одного человека, так и полноценные праздничные торты. Об этом сообщает Serious Eats.

Что чаще всего выбирали читатели в 2025 году

Редакция отмечает, что пользователи активно сохраняли рецепты через MyRecipes — бесплатный сервис, который помогает собирать любимые блюда в одном месте. По результатам года видно чёткий тренд: людям нужны десерты, которые легко адаптировать под домашний ритм. Поэтому рядом оказываются рецепты, требующие буквально нескольких минут и микроволновки, и более сложные проекты вроде орехового торта с кленовой глазурью.

Особенно востребованными стали форматы "для одного" и "без выпечки". Они позволяют быстро удовлетворить желание съесть что-то сладкое, не превращая процесс в многочасовую историю с духовкой, формами и ожиданием. При этом в списке остаётся место и для классики в новом прочтении — например, необычного тирамису с тыквенными специями.

Быстрые десерты: микроволновка и минимум ингредиентов

Лидером подборки оказался 10-минутный яблочный чипс, который можно приготовить прямо в микроволновке. Его ценность в том, что рецепт почти не требует подготовки: все компоненты смешиваются в одной миске, а хрустящая крошка и яблочная основа доходят до нужной текстуры за считаные минуты. Такой десерт хорошо подходит для случаев, когда хочется чего-то тёплого и домашнего, но времени и сил мало.

Похожую идею продолжает расплавленный шоколадный кружечный торт — густой, насыщенный и тёплый, который едят ложкой, словно мини-суфле. Он тоже готовится в микроволновке и не требует сложной техники. Именно такие рецепты часто сохраняют как "палочку-выручалочку" на будни.

Без выпечки и "культовые" сладости

Отдельный фаворит читателей — десерты, которые не нужно выпекать. В эту категорию попал простой чизкейк без выпечки: его любят за универсальность и возможность легко менять вкус с помощью свежих ягод и фруктов. Туда же вошли шоколадные квадраты без выпечки — плотные, насыщенные и напоминающие одновременно брауни, фадж и мусс. По описанию редакции, активная подготовка занимает около 20 минут, поэтому рецепт выглядит особенно привлекательным для вечеринок и семейных посиделок.

Среди "легендарных" рецептов заметно выделяются Nanaimo bars — канадские батончики с шоколадно-кокосовой основой, кремовым слоем в середине и плотной шоколадной шапкой сверху. Это тот случай, когда десерт выглядит празднично, но собирается достаточно просто, чтобы захотелось повторить дома.

Фруктовые хиты и десерты для особого случая

Любовь к фруктовым десертам в подборке тоже очевидна. В список вошёл персиковый крамбл с ванильным ароматом и хрустящей крошкой из цельнозерновой муки, овса и поджаренного пекана — классика, которая ассоциируется с летними вкусами. Там же оказались запечённые яблоки: их называют удобной "формой" для начинки, потому что достаточно вырезать сердцевину, добавить корицу, сахар и масло, а сверху посыпать крошкой — и получается индивидуальный десерт, который выглядит нарядно даже в будний вечер.

Для тех, кто ищет эффектный вариант к празднику, Serious Eats выделяет кленово-ореховый торт. Он собирается из двух слоёв на основе молотых грецких орехов, коричневого сахара и кленового сиропа, а сверху покрывается глазурью из кленового сливочного сыра. Такой рецепт явно рассчитан на тех, кто любит десерты "с характером" и готов потратить больше времени ради богатого вкуса.

Подборку завершает необычная интерпретация классики — тирамису со вкусом латте с тыквенными специями. В нём тыквенное пюре и тёплые осенние специи вмешиваются в крем с маскарпоне, а кофейные савоярди сохраняют узнаваемую основу тирамису. Это пример того, как привычный десерт можно сделать сезонным и более игривым.

В итоге список самых сохранённых рецептов показывает, что в 2025 году люди выбирали десерты, которые дают быстрый результат, но не выглядят банально. Микроволновка, простые сборки без выпечки, фруктовые крамблы и несколько "звёзд" для праздничного стола — именно такой набор стал главным сладким трендом года.

