Сладкий шок для рекомендаций ВОЗ: отказ от сладкого не даёт эффекта, которого ждали годами

Новое исследование вызвало серьёзный интерес специалистов: данные показали, что изменение количества сладких продуктов в рационе не влияет на тягу к сладкому и не улучшает метаболические показатели. Эти результаты ставят под сомнение действующие рекомендации, которые десятилетиями считались обязательной частью борьбы с ожирением. Ученые предлагают пересмотреть подходы к снижению риска лишнего веса и метаболических нарушений. Об этом сообщает American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Как изменилось понимание влияния сладкого на организм

Многие годы считалось, что уменьшение количества десертов и сладких напитков помогает снизить зависимость от сладкого вкуса. Однако крупное клиническое исследование показывает противоположное: люди продолжают предпочитать сладкие продукты независимо от того, насколько строго ограничивают их потребление. Такой вывод заставляет по-новому взглянуть на роль сахара и сладких блюд в питании современного человека.

"Люди естественно тяготеют к сладкому вкусу, поэтому рекомендации многих организаций основываются на снижении потребления сладких продуктов, но наши наблюдения не подтверждают этого подхода", — сказала профессор психологии Кэтрин Эпплтон.

Учёные подчёркивают, что важно понимать происхождение сладкого вкуса. Его могут обеспечивать сахар, низкокалорийные подсластители или натуральные ингредиенты, такие как фрукты. Привычное деление всех сладостей на "вредные" может оказаться слишком упрощённым. Интерес к этой теме растёт на фоне обсуждений о том, как питание влияет на сердечно-сосудистую систему. Например, некоторые полезные продукты помогают поддерживать здоровье сосудов, тогда как избыток сахара, по мнению специалистов, может формировать нагрузку на метаболизм.

Как было организовано исследование

В исследовании участвовали 180 взрослых. Их разделили на три группы: одна потребляла много сладкого, вторая — мало, а третья — умеренное количество. При этом сладость рациона обеспечивалась не только сахаром, но и натуральными подсластителями — мёдом, фруктами, сиропами, а также низкокалорийными добавками. Такой подход позволил оценить влияние общего уровня сладкого вкуса, а не только количества сахара в чистом виде.

Через месяц, три месяца и полгода участников приглашали на повторы обследований. Людей взвешивали, брали анализы крови и мочи, фиксировали метаболические показатели, включая чувствительность к инсулину, липидный профиль и маркеры воспаления. Одновременно проводились опросы, чтобы понять, изменилось ли восприятие сладости и предпочтения в еде.

"Мы не выявили значимых различий между группами ни в оценке вкусовых предпочтений, ни в метаболических показателях, даже при резком изменении количества сладкого", — отметили исследователи.

Участники также сообщили, что спустя шесть месяцев почти все спонтанно вернулись к обычному уровню потребления сладкого. Это указывает на устойчивость пищевых привычек и ограниченную способность диет с жёсткими ограничениями закрепляться в долгосрочной перспективе.

Что означают результаты

Авторы подчёркивают: данные не говорят о том, что сахар безопасен. Опасность связана прежде всего с его количеством, скрытым содержанием в готовых продуктах и влиянием на энергетический баланс. Некоторые пищевые изделия, которые не кажутся сладкими, содержат высокие дозы сахара, усиливающие нагрузку на поджелудочную железу и метаболизм.

"Проблемы со здоровьем возникают не из-за любви к сладкому вкусу, а из-за избыточного потребления сахара, которое часто скрыто в продуктах, не воспринимающихся как сладкие", — подчеркнула Эпплтон.

Именно поэтому специалисты считают, что рекомендации должны быть направлены не на полное исключение сладкого вкуса, а на снижение потребления высококалорийных сладостей и продуктов с добавленным сахаром. При этом полезные натуральные источники сладкого, такие как ягоды, молочные продукты или фрукты, могут оставаться частью рациона.

Кроме того, исследователи напоминают, что общее состояние здоровья зависит от множества факторов. Например, скачки давления, одышка или внезапная слабость могут сигнализировать о нарушениях кровоснабжения сердца, на что указывают данные о сердечных предупреждающих признаках. Комплексный подход позволяет оценивать риски более точно.

Сравнение подходов к снижению потребления сладкого

Снижение количества сладкого традиционно рассматривалось как универсальный метод уменьшения тяги. Однако результаты исследования показывают, что предпочтение сладкого сохраняется независимо от количества потребляемых десертов. Другие стратегии, например замена сахара натуральными продуктами, могут быть более устойчивыми. При сравнении различных подходов становится заметно, что постепенные изменения дают больший эффект, чем резкие ограничения, которые сложно поддерживать.

Плюсы и минусы ограничения сладкого в рационе

Ограничение сладкого приносит очевидные преимущества, но имеет и свои особенности. Оно помогает снизить общее количество калорий, улучшить состояние зубов и снизить риск резких скачков сахара в крови. Однако чрезмерные запреты часто приводят к срывам и возврату к прежним привычкам.

Плюсы включают уменьшение нагрузки на поджелудочную железу, улучшение чувствительности к инсулину и контроль веса. Минусы — риск повышенной тяги к запрещённым продуктам, психологический дискомфорт и сложность долгосрочного соблюдения строгих правил.

Советы по снижению скрытого сахара

Изучайте состав готовых продуктов. Выбирайте напитки без сахара. Заменяйте сладости фруктами или орехами. Используйте специи для усиления сладкого вкуса — корицу, ваниль, мускат. Уменьшайте размер порций десертов постепенно.

Популярные вопросы о сладком и метаболизме

Влияет ли уменьшение сладкого на тягу к нему?

Исследование показало: тяга остаётся практически неизменной.

Можно ли полностью отказаться от сахара?

Это возможно, но вызывает стресс у организма и требует длительной адаптации.

Какие сладкие продукты безопаснее?

Фрукты, ягоды, молочные продукты, мёд — натуральные источники сладости с питательной ценностью.