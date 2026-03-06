Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 17:24

Сладость без расплаты за удовольствие: новый продукт заменяет сахар без вреда для сосудов

В России появились сахарозаменители нового поколения — сладкие белки, которые в тысячи раз превосходят сахар по сладости, практически не содержат калорий и не влияют на уровень глюкозы в крови. Эти вещества помогают наслаждаться сладким вкусом без риска набора веса, ожирения или диабета второго типа, решая проблему эмоциональной тяги к сладкому. Избыток сахара провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, деменцию и зависимость, подобную наркотической. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

По словам диетолога Алексея Кабанова, сладкий вкус играет ключевую роль в поддержании позитивного настроения и эмоционального благополучия. Новые сахарозаменители, такие как тауматин, браззеин, монеллин и куркумин, добывают из плодов тропических растений Африки и Азии, где их использовали еще в древности за выраженную сладость. Эти белки обеспечивают интенсивный вкус при минимальном количестве, не нагружая организм калориями.

"Сладкие белки могут быть до 3000 раз слаще сахара и при этом обладают минимальной калорийностью. Исследования показывают, что они не только не повышают уровень сахара в крови, но и могут снижать уровень инсулина. Такой уровень сладости позволяет использовать их в минимальном количестве при производстве сладостей — условно говоря, всего несколько молекул создают на языке настоящий взрыв сладкого вкуса", — отметил Алексей Кабанов.

Специалист подчеркивает дополнительные биохимические преимущества: сладкие белки снижают воспаление, подавляют патогенную микрофлору кишечника и помогают нормализовать артериальное давление. Они уже сертифицированы в России и странах ЕАЭС, поступая производителям продуктов питания. В условиях роста заболеваемости диабетом и ожирением эти натуральные альтернативы сахару обещают революцию в здоровом питании.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

