Взяла черенки бататовой лозы перед зимой — и весной получила результат, которого не ожидала
В конце осени многие садоводы сталкиваются с неприятным моментом — приходится прощаться с любимыми однолетними растениями. Но есть культуры, которые можно сохранить, даже если они обычно выращиваются только летом. Сладкий картофель, или декоративная бататовая лоза, относится именно к таким: изящная, быстро разрастающаяся, с эффектной листвой, она идеально подходит как для одиночных посадок, так и для сложных декоративных композиций. Перед зимой достаточно взять несколько черенков — и уже весной вы сможете снова вынести в сад обновлённое растение.
Почему декоративная бататовая лоза так популярна
Сладкий картофель в декоративном садоводстве ценят прежде всего за энергичный рост и богатую палитру оттенков. Листья могут быть салатными, тёмно-фиолетовыми, почти чёрными или многоцветными — в зависимости от сорта. Эта лоза аккуратно спадает из подвесных кашпо, вписывается в композиции на террасе и создаёт объём вокруг цветущих культур.
Несмотря на то что многие декоративные формы не цветут, их внешний вид достаточно эффектен, чтобы стать центральным элементом любой композиции — особенно в тандеме с пышными "наполнителями" и возвышающимися вертикальными растениями.
Как растение ведёт себя к зиме
В открытом грунте бататовая лоза не переносит минусовых температур. Когда ночи становятся холодными, рост замедляется, а листья теряют насыщенность. Для регионов с
зимами самое разумное — сохранить материнское растение через размножение черенками. Это проще, чем переносить весь куст в дом, и почти не требует затрат.
Сравнение способов зимнего сохранения сладкой бататовой лозы
|Способ
|Сложность
|Вероятность успешного сохранения
|Использование весной
|Сохранить целый куст
|Средняя
|Средняя
|Ограниченное — может потерять декоративность
|Взять черенки
|Низкая
|Высокая
|Отличная, формируются молодые сильные побеги
|Выращивать в помещении весь сезон
|Высокая
|Высокая
|Растение растёт круглый год
Как правильно взять черенок перед зимой
-
Выберите сильное побеговый стебель, которое активно росло в тёплый сезон.
-
Отсчитайте 5-6 листьев от верхушки.
-
Сделайте срез сразу за последним листом.
-
Удалите 2-3 нижних листа — именно на этих узлах появятся корни.
-
Поставьте черенок в прозрачный сосуд с чистой водой так, чтобы листовые пластины не касались жидкости.
-
Поставьте ёмкость на солнечный подоконник.
-
Меняйте воду каждые 2-3 дня, не давая ей мутнеть.
-
При желании добавьте жидкий гормон укоренения — он ускоряет появление корней.
-
Когда корешки достигают длины около 1,25 см, аккуратно пересадите черенок в почву.
-
Держите субстрат умеренно влажным и обеспечьте хороший дренаж.
Этот метод подходит даже начинающим садоводам — батат укореняется быстрее многих декоративных растений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Срезать слишком короткий побег → черенок не укоренится → выбирайте стебли с минимум 5-6 листьями.
Погружать листья в воду → риск гнили → следите, чтобы только стебель контактировал с жидкостью.
Использовать слишком глубокий горшок → почва долго сохнет → выбирайте компактные контейнеры с крупными отверстиями.
Выставлять растение на холодный подоконник → замедление роста → используйте подставку или перенесите на стол у окна.
А что если черенок долго не даёт корни?
Такое бывает, если растение стояло в тени или температуре ниже +20 °C. В этом случае:
- перенесите сосуд ближе к источнику света;
- добавьте несколько капель укоренителя;
- подрежьте срез, обновив его на 2-3 мм.
Обычно это запускает процесс корнеобразования.
Плюсы и минусы размножения сладкого картофеля черенками
|Плюсы
|Минусы
|Очень высокая приживаемость
|Нужен тёплый светлый подоконник
|Сохраняется сортовая окраска листьев
|Черенки требуют регулярной смены воды
|Компактность — не нужно вносить огромный куст
|Весной понадобится пересадка
|Можно вырастить сразу много новых растений
|Часть черенков может ослабеть при пересушке
FAQ
Как выбрать лучший стебель для черенка?
Ищите здоровый, упругий, без пятен и повреждений, с яркими листьями и хорошо заметными узлами.
Когда пересаживать черенок после укоренения?
Когда корни отрастут минимум до 1-1,5 см. Более длинные корни облегчают адаптацию.
Во сколько обойдётся размножение?
Фактически бесплатно: нужны лишь ножницы, вода и небольшой горшок.
Мифы и правда
Миф: декоративный сладкий картофель не подходит для выращивания в помещении.
Правда: в качестве комнатного растения он растёт отлично, если есть свет.
Миф: зимой черенки обязательно погибнут.
Правда: при температуре не ниже +18 °C они успешно укореняются.
Миф: растение можно оставить в саду, если укрыть.
Правда: батат не переносит минусовых температур даже под защитой.
Три интересных факта
-
Декоративные сорта батата создавались специально для пейзажных композиций, а не для урожая.
-
В Америке и Японии такие лозы применяют для озеленения крыш.
-
В комнатных условиях растение может плестись до двух метров, если поставить опору.
Исторический контекст
Декоративные формы бататов активно развиваются селекционерами с 1980-х годов.
Первые яркие пурпурные сорта появились в США.
Сегодня растения используют в городском озеленении как альтернативу виоле и петунии.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru