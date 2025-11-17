Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
батат
батат
© freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 1:14

Купила батат вместо картошки — и была в шоке: вкус, цвет и сладость оказались совершенно другими

Батат снижает уровень сахара в крови при регулярном употреблении — диетологи

Батат — удивительный продукт, сочетающий в себе красоту, пользу и универсальность в кулинарии. Его всё чаще можно встретить на прилавках, и многие начинают заменять им привычный картофель. Но прежде чем решиться внести батат в свой рацион, стоит разобраться, чем он интересен, какие у него особенности и как его правильно готовить.

Что представляет собой батат

Батат — это клубнеплодное растение из семейства вьюнковых. Снаружи оно выглядит как пышная лиана с мощными плетями длиной до пяти метров. Листья у растения густые, немного матовые, по форме напоминают сердечко или корону. Окраска варьируется от зелёной до насыщенно-фиолетовой, в зависимости от сорта.

Некоторые разновидности батата цветут — на лиане появляются крупные колокольчики, похожие на цветы вьюнка. Из-за этого растения действительно легко спутать. Но главная ценность батата — под землёй. Его боковые корни утолщаются и превращаются в крупные клубни, вес которых порой достигает нескольких килограммов. Цвет мякоти бывает самым разным — от белого и жёлтого до розового, фиолетового и даже красновато-оранжевого.

Существует две основные разновидности батата: овощные и декоративные. Последние выращивают ради листвы — она красиво смотрится в кашпо и садовых композициях. Клубни таких растений тоже съедобны, но мелкие и не такие сочные, как у пищевых сортов.

Вкус батата: что ожидать

Мякоть батата обладает характерной сладостью. Некоторые сорта слаще других, но именно благодаря этому вкус овоща называют "десертным". В сыром виде он чем-то напоминает морковь — хрустящий, чуть сочный, с лёгким карамельным оттенком. После запекания мякоть становится мягкой, тягучей, напоминающей тыкву.

Иногда батат именуют "сладким картофелем", и это действительно уместно: структура схожа, но вкус заметно богаче — с нотками ореха и мёда.

Батат и картофель: что их отличает

Хотя внешне оба растения дают клубни, биологически они принадлежат к разным семействам. Батат — вьюнковый, а картофель — паслёновый.
Картофель растёт компактными кустами с толстыми стеблями и бархатистыми листьями, тогда как батат образует длинные плети-лианы.

Отличаются и клубни:

  • картофель — округлый или овальный, чаще жёлтый или розоватый;

  • батат — вытянутый, нередко причудливой формы, с более яркой окраской.

Вкус — ещё одно ключевое отличие. Картофель — нейтральный, батат — сладкий, его можно есть даже сырым.

Сравнение

Параметр Батат Картофель
Семейство Вьюнковые Паслёновые
Вкус Сладкий, ореховый Нейтральный
Цвет мякоти От белого до фиолетового Белый, жёлтый, розовый
Способ употребления Сырой, запечённый, жареный В основном после варки/жарки
Калорийность (на 100 г) 90 ккал 93 ккал

Полезные свойства батата

Батат — источник витаминов и минералов. В нём много калия, натрия, магния, кальция и фосфора. Особенно ценны витамины А и С, а также клетчатка, поддерживающая здоровое пищеварение.

Бета-каротин придаёт клубням яркий цвет и является мощным антиоксидантом. Эти вещества помогают клеткам восстанавливаться, укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи. Флавоноиды и фитохимические соединения обеспечивают противовоспалительный эффект.

Исследования показывают, что регулярное умеренное употребление батата может способствовать снижению уровня холестерина и стабилизации сахара в крови.

Возможный вред батата

При всей пользе батат не стоит есть бесконтрольно. Избыток может вызвать аллергию или нежелательную реакцию у людей с чувствительным пищеварением.

Из-за высокого содержания калия овощ следует с осторожностью употреблять тем, у кого есть заболевания почек — возможен риск образования камней. А переизбыток витамина А может временно окрасить кожу и ногти в оранжевый оттенок.

Как выбрать батат

  • Для сладких блюд подойдут оранжевые и жёлтые сорта — они мягкие, нежные и ароматные.

  • Розовые и фиолетовые клубни менее сладкие, идеальны для супов и пюре.

  • Светлые кормовые сорта напоминают обычный картофель и подходят для жарки.

При покупке выбирайте плотные клубни без повреждений и пятен. Мягкость или запах плесени говорят о порче.

Как хранить батат

Хранить батат лучше при температуре +12…+15 °C в сухом и тёмном месте. В таких условиях он может пролежать до двух месяцев. При комнатной температуре — около недели. В холодильник класть не стоит: высокая влажность приведёт к гниению.

Советы шаг за шагом

Что делать Инструмент / продукт
Тщательно вымойте клубни, не очищая кожуру Щётка для овощей
Нарежьте кружочками или дольками Нож шефа
Сбрызните маслом и посыпьте специями Оливковое масло, паприка, соль
Запекайте при 200 °C 25-30 минут Духовка
Подавайте с соусом из йогурта и лимона Натуральный йогурт

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → Сырой батат хранят в холодильнике.
    Последствие → Появляется гниль и неприятный запах.
    Альтернатива → Хранить в бумажном пакете при комнатной температуре.
  • Ошибка → Использовать батат в жарке без масла.
    Последствие → Овощ становится сухим и теряет вкус.
    Альтернатива → Добавить немного оливкового или кокосового масла.
  • Ошибка → Варить батат слишком долго.
    Последствие → Он превращается в пюре и теряет форму.
    Альтернатива → Готовить на пару или запекать.

А что если…

Если заменить обычную картошку бататом в гарнире — получится более сладкий вкус и лёгкая текстура. А если добавить его в суп — блюдо станет густым и сытным, даже без сливок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Полезен для сердца и сосудов Может вызывать аллергию при переизбытке
Подходит для диетического питания Требует особых условий хранения
Универсален в кулинарии Быстро портится при неправильной температуре

FAQ

Как выбрать вкусный батат?
Ищите плотные, сухие клубни без повреждений и пятен. Цвет кожуры должен быть равномерным.

Сколько стоит батат?
Цена зависит от сорта и региона, в среднем — от 200 до 350 ₽ за килограмм.

Что лучше: батат или картофель?
Батат полезнее по составу и менее калориен, но картофель универсальнее в блюдах без сладости.

Мифы и правда

Миф: батат — генномодифицированный продукт.
Правда: большинство сортов батата выведены традиционной селекцией.

Миф: батат нельзя есть сырым.
Правда: можно, он безопасен, если тщательно вымыт.

Миф: батат растёт только в тропиках.
Правда: существуют сорта, адаптированные к умеренному климату.

Сон и психология

Батат богат магнием и витамином В6, которые способствуют расслаблению нервной системы. Исследования показывают, что включение батата в ужин может помочь быстрее уснуть и улучшить качество сна.

Три интересных факта

  1. Батат впервые начали выращивать более пяти тысяч лет назад в Центральной Америке.

  2. В Японии из фиолетового батата делают мороженое и ликёр.

  3. В Китае батат считают символом долголетия и семейного благополучия.

Исторический контекст

В Европу батат попал в XVI веке — его привезли мореплаватели из Южной Америки. Вначале его считали экзотическим деликатесом, доступным только знати. Позже растение прижилось и стало популярным в колониях, особенно там, где климат позволял выращивать его круглый год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крольчатина — недооценённый деликатес: почему шефы всё чаще выбирают её вместо курицы вчера в 22:35

Крольчатина — нежное, полезное мясо, из которого можно приготовить десятки блюд. Мы собрали пять лучших рецептов: от супа до жаркого в горшочках.

Читать полностью » Промывка фасоли предотвращает водянистость салата — технологи питания вчера в 22:06
Смешал обычные овощи с фасолью — и вдруг получил самый яркий салат для праздничного стола

Яркий овощной салат с фасолью и пикантной заправкой станет свежим акцентом праздничного меню и подойдёт тем, кто предпочитает лёгкие блюда.

Читать полностью » Тёплая киноа улучшает текстуру смеси с творогом в салате — кулинары вчера в 21:56
Смешала киноа, творог и вяленые томаты — и даже не ожидала, какой средиземноморский вкус получится

Яркий салат с киноа, творогом и вялеными томатами удивляет сочетанием свежей зелени, цитрусовой заправки и мягкой текстуры зёрен — лёгкий, но выразительный вкус.

Читать полностью » Буженина придаёт швейцарскому салату сытность без тяжести — шеф-повара вчера в 21:47
Сделала салат в швейцарском стиле — простой, быстрый и удивительно элегантный

Необычный швейцарский салат с грушей, двумя видами огурцов и ароматной ветчиной сочетает свежесть и сытность, превращаясь в эффектное блюдо для новогоднего стола.

Читать полностью » Испекла один и тот же пирог в трёх формах — и результат поразил: вот какая посуда лучше всего вчера в 21:04

Как выбрать форму для выпечки — керамику, металл или силикон? Разбираем плюсы и минусы каждого материала, чтобы ваши пироги всегда получались идеальными.

Читать полностью » Попробовала готовить без молока — и удивилась: растительные напитки сделали блюда ещё лучше вчера в 20:58

Как приготовить карри, кекс или латте без молока и сливок? Рассказываем, какие блюда раскрывают вкус растительных напитков по-новому — просто и красиво.

Читать полностью » Слабосолёная сельдь задаёт характер вкуса росолье — кулинары вчера в 20:49
Взяла слабосолёную сельдь на пробу — и поняла, что именно она делает салат таким особенным

Эстонский салат с сельдью, мясом и яркими овощами превращается в эффектное праздничное блюдо, где каждый ингредиент играет свою роль и усиливает вкус других.

Читать полностью » Чеснок раскрывает аромат печени при жарке — технологи питания вчера в 20:43
Нашёл идеальный тёплый салат с печенью — ароматный, сытный и очень домашний

Тёплый печёночный салат с овощами, чесноком и лёгкой остротой соединяет насыщенный вкус печени и мягкую сладость обжаренных овощей.

Читать полностью »

Новости
Дом
Екатерина Дмитренко рассказала о лучших вариантах настенных покрытий для прихожей
Садоводство
Тёмные контейнеры ускоряют прогрев почвы — по данным агрономов
Красота и здоровье
Врач Елена Егорова: сахарный диабет влияет на кожу и её уход
УрФО
Беспилотные фуры будут тестировать в Свердловской области и Пермском крае до 2028 года – правительство России
СФО
В Ханты-Мансийском округе добыча нефти и газа снизилась на 3% в 2025 году
Питомцы
Умные собаки требуют активного взаимодействия с хозяином — ветеринары
Наука
У свиней выявлен остеоартрит при интенсивном содержании — зоотехник Матарагка
Спорт и фитнес
Силовые упражнения повышают базальный метаболизм у взрослых — фитнес-тренер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet