Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Улыбающаяся женщина готова к уборке
Улыбающаяся женщина готова к уборке
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:27

Перешла на шведские тряпки — и бумажные полотенца больше не понадобились: экономия удивила

Целлюлоза и хлопок повышают впитываемость шведских тряпок — специалисты по уборке

Обычные бумажные полотенца кажутся самым простым способом быстро убрать разлитую воду, грязь или пятна на кухне, но расходуются они слишком быстро и стоят всё дороже. На фоне стремления к более экологичному быту многие начинают искать альтернативы одноразовой продукции — и одним из самых удачных вариантов стали шведские тряпки. Эти небольшие разноцветные салфетки давно зарекомендовали себя как универсальный, долговечный и полностью перерабатываемый инструмент для уборки.

Разберёмся, почему специалисты считают их эффективной заменой бумажным полотенцам и чем они удобнее привычных кухонных принадлежностей.

Что такое шведские тряпки

Шведские тряпки — это мягкие, но очень прочные салфетки из целлюлозы и хлопка. Визуально они похожи на маленькие полотенца с рисунком, однако предназначены для самых разных задач — от протирки столешниц до ухода за сантехникой.

"Это многоразовые, экологичные салфетки, которые используют так же, как бумажные полотенца или губку”, — сказал основатель Weekly Home Check Кишон Лейн.

Целлюлоза делает их удивительно впитывающими, а хлопок — гибкими и долговечными.

Создательница блога Our Oily House Лаура Ашeр отмечает, что такие тряпки "на 100% компостируемы”, что делает их полностью безотходным инструментом для уборки.

Лейн подчёркивает, что, хотя чаще всего их покупают для кухни, они прекрасно справляются и с повседневными задачами по всему дому: вытиранием пыли, уборкой луж, чисткой подоконников и дверных ручек.

Эффективность шведских тряпок: мнение специалистов

Владелец сервиса уборки Tidy Casa Райан Кролл использует шведские тряпки давно и считает их универсальными.

"Они подходят для всего: от протирки столешниц до мытья окон”, — сказал Райан Кролл.

Он даже применяет их для полировки нержавеющей стали. Кролл объясняет, что по функциональности они практически полностью заменяют бумажные полотенца — только служат в десятки раз дольше.

Лейн соглашается, подчёркивая, что тряпки отлично впитывают жидкость, быстро сохнут и выдерживают повторное использование в течение дня без потери эффективности.

Сравнение материалов для уборки

Материал Впитываемость Экологичность Долговечность
Шведские тряпки высокая высокая высокая
Бумажные полотенца средняя низкая одноразовые
Микрофибра высокая средняя высокая
Губки из поролона средняя низкая быстро впитывают запах

Как правильно использовать шведские тряпки

Шведские тряпки работают лучше всего, когда слегка влажные, а не полностью мокрые. Лейн отмечает, что они прекрасно справляются с повседневными задачами:

· протирка столешниц;
· уход за полом в мелких зонах;
· очищение плинтусов;
· локальные загрязнения на мебели.

Кролл добавляет:

"Они отлично собирают грязь даже без чистящего средства”, — сказал Райан Кролл.

Тем не менее, для жирных пятен он рекомендует добавить каплю средства для мытья посуды — этого достаточно, чтобы удалить сложные загрязнения.

Как использовать тряпку пошагово

  1. Смочите тряпку водой и хорошо отожмите.

  2. При необходимости добавьте немного моющего средства.

  3. Протрите поверхность.

  4. Тщательно промойте тряпку.

  5. Повесьте сушиться — это предотвращает запахи.

  6. Периодически дезинфицируйте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

· Использование слишком мокрой тряпки → разводы на гладких поверхностях → слегка влажная салфетка.
· Отсутствие регулярной очистки → риск появления бактерий → стирка при необходимости и просушка.
· Применение на горячих поверхностях → деформация материала → дождаться остывания.

А что если нужно заменить сразу все бумажные полотенца?

Шведские тряпки подходят практически для любой поверхности, поэтому ими можно заменить большую часть одноразовой продукции. Они работают на дереве, стекле, плитке, камне и металле. Исключение — очень деликатные покрытия, где требуется сухая мягкая ткань.

Как очищать и дезинфицировать шведские тряпки

Кролл рассказывает, что для повседневной уборки достаточно промыть тряпку вручную. Но при более серьёзных загрязнениях её можно отправить в стиральную машину.

"Просто избегайте высокой температуры в сушилке — тряпки могут уменьшиться”, — отметил Райан Кролл.

Ашер подтверждает: шведские тряпки быстро сохнут, поэтому не приобретают тот самый привычный "затхлый" запах.

Лейн напоминает:

"Помните, что их нужно регулярно дезинфицировать, чтобы избежать накопления бактерий”, — сказал Кишон Лейн.

Благодаря быстрой сушке ткань почти не удерживает влагу, что естественным образом ограничивает развитие микробов.

Где применять шведские тряпки: примеры

Зона Подходит? Примечание
Кухня да отлично впитывают и не оставляют следов
Ванная да хорошо работают на плитке и раковине
Стеклянные поверхности да не царапают
Пол частично подходят для локальных загрязнений
Техника да идеальны для нержавеющей стали

FAQ

Как долго служит одна шведская тряпка?
Обычно 6-9 месяцев при регулярном применении.

Можно ли мыть их в посудомойке?
Да, многие модели выдерживают такую обработку.

Подходят ли они для мытья пола?
Да, но только для небольших зон — для крупных поверхностей удобнее использовать швабру.

Мифы и правда

Миф: шведские тряпки быстро теряют форму.
Правда: они прочные и выдерживают десятки циклов стирки.

Миф: они хуже впитывают, чем бумажные полотенца.
Правда: впитывают в 10-15 раз больше жидкости.

Миф: их сложно чистить.
Правда: можно просто бросить в стиральную машину.

Три интересных факта

  1. Первые шведские тряпки появились в 1949 году.

  2. Они могут впитывать воду до 20 раз больше собственного веса.

  3. В странах Скандинавии ими заменено более 50% всех бумажных полотенец в быту.

Исторический контекст

Переход к многоразовым материалам в уборке начался в северных странах ещё в середине XX века. Экономичность, долговечность и экологичность стали ключевыми ценностями, и шведские тряпки быстро заняли своё место в домах благодаря сочетанию простоты и эффективности. Именно они стали одним из первых массовых зелёных решений для быта, постепенно распространившись по миру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Избыток искусственной зелени делает интерьер неестественным — дизайнер Терри Брайен сегодня в 19:12
Думала, что искусственные растения — спасение, пока не увидела, как они портят воздух в комнате

Дизайнер интерьеров объясняет, почему чрезмерные искусственные композиции портят атмосферу дома и чем их заменить, чтобы пространство выглядело живым и естественным.

Читать полностью » Эксперт по уборке Ронда Уилсон: при чистке окон пользуйтесь методом зигзагообразной чистки стекол сегодня в 19:11
Вытираете окна кругами? Тогда разводы гарантированы — вот что делать вместо этого

Почему на окнах появляются разводы, даже если вы используете лучшие средства? Профессионал объяснил, что дело не в химии — а в движениях и времени суток.

Читать полностью » Тёмно-серые оттенки уменьшают освещённость прихожей — Мэтт Боден сегодня в 16:44
Окрасила прихожую в модный белый — а она стала как больница: вот какой оттенок спас интерьер

Эксперты по цвету называют оттенки, которые могут испортить атмосферу прихожей. Узнайте, какие цвета избегать и какие палитры подойдут лучше.

Читать полностью » Светлые стены с высоким LRV усиливают освещённость комнаты — дизайнер Спирс сегодня в 16:10
Сдвинула мебель и добавила пару блестящих деталей — и естественный свет будто удвоился

Дизайнеры рассказали, как усилить естественный свет без ремонта и замены окон. Эти приёмы работают даже зимой и заметно меняют атмосферу дома.

Читать полностью » Сара Апарасио: дезинфицирующие салфетки могут вызвать раздражение кожи и испортить экраны сегодня в 15:46
Протёрла игрушки дезинфицирующими салфетками — и едва не навредила ребёнку: вот, что еще нельзя трогать

Дезинфицирующие салфетки удобны, но подходят далеко не для всего. Эксперты по уборке рассказали, какие поверхности и предметы они могут испортить — и чем их лучше заменить.

Читать полностью » Салфетки после сушки подходят для удаления пыли — Эшли Киддер сегодня в 15:39
На одежде остался след от дезодоранта — провела салфеткой из сушилки и удивилась результату

Использованные салфетки для сушилки могут стать незаменимым инструментом для уборки и устранения запахов. Эксперты делятся семью неожиданными способами применения.

Читать полностью » Перекись разрушает защитный слой деревянного пола — эксперты по уборке сегодня в 15:03
Решила оттереть кухонное пятно перекисью — и сразу пожалела: мой деревянный пол был не готов

Перекись водорода помогает на кухне, но с одной поверхностью она несовместима. Узнайте, почему её использование может обойтись слишком дорого.

Читать полностью » В квартирах основная утечка тепла идёт через окна — Сергей Белолипецкий сегодня в 14:58
Стены промерзают, окна плачут: где на самом деле исчезает ваше тепло

Старые стены и ветхие окна — далеко не единственные виновники холодной квартиры. Эксперт объясняет, как найти и устранить источники утечек тепла.

Читать полностью »

Новости
СФО
Mash: Кошка спровоцировала отключение света в пяти микрорайонах Сосновоборска
Авто и мото
Toyota объявила о превращении Century в семейство моделей премиум-класса — Такаси Ватанабэ
ПФО
В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными
Еда
Гребешок создаёт основу вкуса в фруктовом тартаре — кулинарные эксперты
Садоводство
Осенняя обработка смородины снижает риск болезней — агроном Алексей Иванов
Еда
Крабовые палочки создают нежную текстуру в салате — технологи питания
Наука
Браслет из Эль-Аргара показывает использование литья по восковой модели — археолог Бутуай
Туризм
Байкал привлекает обеспеченных китайских туристов с высоким доходом — Анатолий Казакевич
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet