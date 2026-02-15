Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 10:52

Трикотаж с молнией захватил показы — теперь его сочетают с юбками и украшениями

Трикотаж снова в центре внимания, и на этот раз — в неожиданной интерпретации. Свитер с четвертной молнией, долгое время ассоциировавшийся со спортивным или загородным стилем, стремительно возвращается в модную повестку. В 2026 году он превращается в универсальный элемент гардероба, который легко адаптировать под разные образы — от повседневных до вечерних. Об этом сообщает Marie Claire.

Возвращение, которого ждали

Последние сезоны наглядно показали: в моде нет окончательно забытых вещей. То, что ещё недавно казалось утилитарным и даже немного консервативным, сегодня переосмысляется ведущими домами моды. Свитер с молнией на четверть — яркий пример такого возвращения.

В коллекции Miu Miu AW25 этот элемент появился в составе цветных комплектов в духе регби — с брюками в тон и фирменными аксессуарами бренда. Tory Burch сделала ставку на контрастные сочетания: насыщенный красный трикотаж под синим пальто в паре с коричневыми брюками создавал эффект продуманной спортивной элегантности.

Подиумные акценты 2026 года

Особое внимание к модели привлёк показ Chanel Pre-Fall 2026, прошедший в нью-йоркском метро. В первой же выходке на подиуме появился свитер с четвертной молнией из верблюжьего кашемира, надетый поверх белой футболки и свободных джинсов. Образ дополнили двухцветные туфли, крупные украшения и объёмная сумка с клапаном.

Позже бренд показал, что этот предмет гардероба уместен и в вечернем формате. Чёрная версия свитера в сочетании с миди-юбкой и выразительными серьгами доказала, что трикотаж может выглядеть не менее эффектно, чем классический жакет.

Как носят вне подиума

Инфлюенсеры быстро подхватили тренд. Anouk Yve сочетает свитер с укороченными джинсами, прозрачными колготками и заострёнными балетками, создавая баланс между расслабленностью и изысканностью. Laura Vidrequin выбирает более выраженную преппи-эстетику, добавляя современные детали и играя с пропорциями.

Главный секрет — в стилизации. Сегодня свитер с четвертной молнией редко носят с традиционными чиносами или в "кантри"-ключе. Вместо этого его комбинируют с юбками разной длины, прямыми джинсами, неожиданными цветовыми акцентами и заметными украшениями. Такой подход позволяет вывести привычный элемент гардероба на новый уровень.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

