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Беспорядок дома связан с проблемами сна у подростков с СДВГ
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 17:33

Беспорядок дома связан с проблемами сна у подростков с СДВГ

В ходе исследования американские учёные изучили данные от 259 пар матерей и подростков. Результаты исследования показали, что беспорядок, как и гигиена сна, были важными медиаторами взаимосвязи между симптомами СДВГ и плохим качеством сна. Учёные отмечают, что улучшение распорядка дня может помочь повысить качество сна у подростков с СДВГ и улучшить качество их жизни.

Согласно рекомендациям экспертов, подросткам до 18 лет стоит спать до 10 часов. Качественный сон улучшает все показатели здоровья, концентрацию, память, управление эмоциями и общее качество жизни.

Исследование представлено на ежегодном собрании SLEEP 2024.

Фото: commons. wikimedia.org/scientificanimations.com (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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