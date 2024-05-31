В ходе исследования американские учёные изучили данные от 259 пар матерей и подростков. Результаты исследования показали, что беспорядок, как и гигиена сна, были важными медиаторами взаимосвязи между симптомами СДВГ и плохим качеством сна. Учёные отмечают, что улучшение распорядка дня может помочь повысить качество сна у подростков с СДВГ и улучшить качество их жизни.

Согласно рекомендациям экспертов, подросткам до 18 лет стоит спать до 10 часов. Качественный сон улучшает все показатели здоровья, концентрацию, память, управление эмоциями и общее качество жизни.

Исследование представлено на ежегодном собрании SLEEP 2024.

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