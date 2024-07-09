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СВР: Вашингтон планирует
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СВР: Вашингтон планирует "сакральную жертву" для смены власти в Грузии

План США по смене власти в Грузии предусматривает использование "сакральной жертвы" из числа участников протестов. Это должно направить "гнев народа" на силовиков, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Американские мастера провокаций обладают значительным опытом в таких действиях. Достаточно вспомнить киевский "майдан" десятилетней давности, где на "алтарь демократии" были принесены сотни жизней, в том числе убитых грузинскими снайперами-наемниками", — говорится в заявлении СВР.

Ранее в службе заявили, что США твёрдо намерены сменить власть в Грузии по итогам парламентских выборов в октябре. По данным СВР, американские кураторы уже поручили грузинской оппозиции планировать приуроченные к выборам протесты. "Тараном" против власти станет население, участвовавшее в апрельских протестах против закона об иноагентах.

Фото: commons. wikimedia.org/Zaraza (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).

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