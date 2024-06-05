Москва, Тегеран и Пекин уверены, что настал момент для западных стран предпринять меры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).



Согласно заявлению трех стран — России, Китая и Ирана, они готовы к этому шагу, что отражено в их совместном заявлении, выпущенном в ходе шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



По предварительной информации агентства Франс Пресс, которое ссылается на дипломатические источники, Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") представили резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана.



"Китай, Иран и Россия убеждены, что сейчас наступило время для западных стран проявить политическую волю, избегая бесконечного цикла эскалации, и предпринять необходимые шаги для восстановления СВПД. Есть возможность сделать это. Стороны готовы к этому", — говорится в цитате из совместного заявления трех стран, приведенной агентством Tasnim.



В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США под управлением президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и возобновили санкции против Тегерана.



В ответ на это Иран объявил о последовательном сокращении своих обязательств по соглашению, отказавшись от ограничений в сфере ядерных исследований, работе с центрифугами и уровне обогащения урана.



В Вене проводились переговоры о восстановлении СВПД и отказе от санкций со стороны Вашингтона по отношению к Тегерану. В декабре 2021 года стороны достигли соглашения по двум проектам соглашения, в которых европейская сторона учла интересы Ирана. По словам представителя Ирана Багери Кяни, переговоры прошли успешно, однако представитель американского Госдепартамента Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный и призвал Тегеран серьезно подойти к данному вопросу. В настоящее время переговорный процесс в Вене находится на паузе.



В декабре 2021 года Иран добровольно позволил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, где ранее не было разрешено устанавливать камеры наблюдения агентством или подтверждать, что производство роторных трубок и сильфонов центрифуг в этом цехе не возобновлено. Тегеран заявил, что предоставит данные видеокамер с ядерного объекта в городе Карадж только после полного снятия всех американских санкций.

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