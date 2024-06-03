В России намерены отдать обратно все когда-то изъятые водительские права вернувшимся участникам СВО. Все поправки уже одобрены в КоАП, пишет RVTI со ссылкой на источник.

Законопроект в скором времени должен быть рассмотрен в Государственной Думе. В нём говориться, что всем участникам специальной военной операции, которые по каким-либо причинам когда-то лишились своего водительского удостоверения или же документа тракториста-машиниста, имеют право получить всё обратно. Единственное условие — участники СВО должны получить определённого вида государственную награду.

Применяться законопроект будет для пользователей транспортным средством, которые получили нарушение с момента вступления поправок в силу и до их создания включительно. Немаловажно становиться не нарушить правила дорожного движения повторно. Если участник СВО опять будет не соблюдать ПДД, то помимо нового постановления у него возобновиться и старое.

Законопроект, который уже скоро перейдёт в Государственную Думу, предполагается для тех, кто был мобилизирован на территорию СВО, кто по своей инициативе подписал контракт, кто поехал служить добровольно, после созыва в военный период в Вооруженные силы России или войска национальной гвардии Российской Федерации.

На данный момент угроза лишения водительского удостоверения распространяется на пользователей транспортных средств за такие нарушения, как езда без номеров, превышение положенной на дороге скорости, бросание места, где произошло ДТП, нетрезвое состояние за рулём и многое другое.

Фото: work U. S. federal government / The U. S. Army (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)