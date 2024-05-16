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Рогов заявил о расстреле бегущих от мобилизации украинских мужчин
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:08

Рогов заявил о расстреле бегущих от мобилизации украинских мужчин

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о беспорядках на границе с Румынией. На данный момент все те, кто пытаются переправиться через реку Тиса, подвергаются расстрелу. Люди надеются с помощью эмиграции укрыться от мобилизации, пишет "РИА Новости".

- Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном, - говорится в официальном сообщении.

Также он подчеркнул, что пограничники со стороны Украины ведут именно прицельный огонь по тем, кто намерен переплыть реку.

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