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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:41

Парламент ФРГ одобрительно отнесся к идее сбивать ракеты РФ на Украине

Несколько членов Бундестага положительно отнеслись к идее сбивать российские ракеты на Украине. Атаку планируется производить с территорий государств НАТО, пишется в сообщении газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- В долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии», - процитировали слова главы комитета Бундестага по европейской политике Антона Хофрайтера.

Его коллега поддержал идею, сообщив, что подобное решение помогло бы облегчить работу украинских систем ПВО.

При этом Хофрайтер рассказал, что вопрос пока не обсуждается политиками. На данный момент первая очередь отдается обсуждениям поставок техники и вооружения для армии.  

 Фото: commons.wikimedia.org/ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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