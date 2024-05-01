В российских и украинских СМИ появилась информация о взрыве, произошедшем в Харькове. Так, например, информацию об этом подтвердило украинское издание "Общественное". На данный момент информации практически нет, известно лишь что сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Она затронула Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую и Харьковскую области. До этого издание публиковало информацию о том, что Россия ждет провокаций с украинской стороны во время майских праздников. За последнее десятилетие такие ситуации происходят в стабильном режиме.

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