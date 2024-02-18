Капитан мотострелковой роты Олег Пивоваров рассказал о своем подвиге, за который он получил Золотую Звезду Героя России. Видео опубликовано на официальном сайте Минобороны страны. Как рассказал офицер, его подразделение попало в окружение между танками, БТР и пехотой.
Российские военные заняли круговую оборону, но боеприпасы стали кончаться. Офицер принял решение и взял огонь на себя, приказав солдатам отходить. Однако после этого по нашим бойцам ударили "Грады". Серьезных ранений никто не получил благодаря хорошо укрепленным позициям.
- Когда вышли остальные, я остался один в лесополосе, вызвал еще раз огонь на себя и, после того как "Грады" отработали, вышел последний из опорного пункта, - рассказывает Пивоваров.
Офицер состоит в династии военных - его отец мобилизован и сейчас находится на службе в Донбассе.
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