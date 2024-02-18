Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об изменениях в рядах пленных бойцов ВСУ. По его словам, солдаты переосмысливают свои взгляды сталкиваясь с действительностью.
- У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда, - сообщил Сальдо. - Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях. Бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится.
Также он отметил, что стабилизируется и психологическое состояние бойцов. Благодаря этому формируются добровольческие отряды с поступлением в Вооруженные силы России.
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Свой комментарий он оставил в социальной сети.
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