Вечером во вторник 11 июня президент В. Путин собрал совещание по поводу хода и целей специальной военной операции. В совещании приняли участие министр обороны, начальника Генштаба и командующие округами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Накануне, поздно вечером, Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие округами, они же командующие группировок. Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий", — объявил пресс-секретарь.

После общего совещания, президент провёл личные беседы с участниками встречи, сообщил Песков.

Президент России Владимир Путин регулярно проводит совещания с военным руководством, с целью обсудить текущую ситуацию на фронте и прогресс специальной военной операции (СВО). Эти совещания являются частью его обязанностей как верховного главнокомандующего вооруженными силами России.

В ходе встреч обсуждаются различные аспекты операции, включая стратегическое планирование, тактические действия и логистику. Путина также информируют о мерах по обеспечению безопасности гражданского населения и военнослужащих, а также о гуманитарной помощи.

Фото: Presidential Executive Office of Russia