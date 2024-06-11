Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получала единичные просьбы от женщин-заключенных с просьбой заменить их наказание на службу в зоне СВО.

"Поступали такие обращения, их были единицы.К сожалению, эти категории женщин не могли по закону пойти на СВО по статье и по возрасту" — Прокомментировала Москалькова.

Согласно закону, участвовать в специальной военной операции (СВО) могут осуждённые, а также подследственные, обвиняемые и подозреваемые, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, а также ряд тяжких преступлений. Однако это не относится к тем, кто совершил особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности, особо тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности, а также преступления против государственных интересов, такие как шпионаж и государственная измена.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в мае в зону конфликта на Украине со стороны РФ были направлены женщины-заключённые.

Фото: DVIDSHUB