Материалы доклада комиссии по расследованию преступлений против детей могут стать основой для трибунала над преступным режимом Украины, — Заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

На заседании комиссии она отметила, что доклад соответствует цели парламентариев — информированию граждан России и мирового сообщества о преступлениях Украины против детей.

"Преступники, засевшие в украинской власти, а также преступники, накачивающие эту банду оружием, будут наказаны. Уверена, что в будущем всех их ждет трибунал, на котором в качестве свидетельства преступлений будет, в том числе представлен и наш с вами доклад…", — заявила Святенко на заседании комиссии.

В докладе проведён анализ международно-правовой оценки фактов нарушений прав и свобод несовершеннолетних. По словам Святенко, Детский фонд ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Международный уголовный суд оказались слепыми к преступлениям против детей.

Сенатор подчеркнула, что парламентарии будут информировать о преступлениях киевского режима через все возможные каналы. Она считает, что этот потенциал необходимо использовать в полной мере, чтобы мир узнал правду и прозрел.

20 июня Государственная Дума утвердила постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. 21 июня Совет Федерации поддержал эту инициативу. Комиссия будет работать год, а затем результаты расследования передадут руководству страны. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы.

Фото: government.ru