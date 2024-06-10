Материалы доклада комиссии по расследованию преступлений против детей могут стать основой для трибунала над преступным режимом Украины, — Заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.
На заседании комиссии она отметила, что доклад соответствует цели парламентариев — информированию граждан России и мирового сообщества о преступлениях Украины против детей.
"Преступники, засевшие в украинской власти, а также преступники, накачивающие эту банду оружием, будут наказаны. Уверена, что в будущем всех их ждет трибунал, на котором в качестве свидетельства преступлений будет, в том числе представлен и наш с вами доклад…", — заявила Святенко на заседании комиссии.
В докладе проведён анализ международно-правовой оценки фактов нарушений прав и свобод несовершеннолетних. По словам Святенко, Детский фонд ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Международный уголовный суд оказались слепыми к преступлениям против детей.
Сенатор подчеркнула, что парламентарии будут информировать о преступлениях киевского режима через все возможные каналы. Она считает, что этот потенциал необходимо использовать в полной мере, чтобы мир узнал правду и прозрел.
20 июня Государственная Дума утвердила постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. 21 июня Совет Федерации поддержал эту инициативу. Комиссия будет работать год, а затем результаты расследования передадут руководству страны. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы.
Фото: government.ru
В Швейцарии работают над подключением России к мирному процессу по Украине
Швейцария прорабатывает способы подключения России к мирному процессу по Украине, - Заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.
Khmer Times: Камбоджа не будет участвовать в саммите по Украине без России
Камбоджа не собирается участвовать в международной встрече глав правительств по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на ней России. О решении государства в Юго-Восточной Азии со ссылкой на дипломатические источники сообщает камбоджийская газета Khmer Times.
В "Яндекс.Музыке" снова появились песни с призывами убивать русских
Музыкальный сервис "Яндекс.Музыка" продолжает размещать антироссийские треки и песни с поддержкой ВСУ и "Азова"*.
Зоозащитники выступили против решения суда Астрахани об убийстве уличных собак
Зоозащитники не смогли обжаловать региональный законопроект о намеренном умерщвлении бездомных собак в Астрахани. Количество животных, которых усыпили, растёт с каждым днём, сообщает РИА Новости.