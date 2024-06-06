Финляндия готова помогать Украине различными способами, но не собирается отправлять туда своих военных, заявил на пресс-конференции в Хельсинки с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент страны Александр Стубб.
Президент Финляндии заявил, что его страна ведет диалог с союзниками о дальнейшей поддержке Украины. Однако он подчеркнул, что речь не идет о размещении финских войск на украинской территории.
"Когда мы часть альянса — мы действуем не самостоятельно, а вместе с альянсом", прокомментировал Стубб.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники должны обеспечить бесперебойную поддержку Украины. Выступая во время визита в Финляндию, Столтенберг заявил, что Украина нуждается в "предсказуемости и подотчетности" со стороны союзников по НАТО в плане военной поддержки.
Фото: Олаф Косинский (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany)
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