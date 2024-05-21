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Имущество украинских уклонистов, которые не заплатят штраф, будут распродавать на аукционе.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:13

Имущество украинских уклонистов, которые не заплатят штраф, будут распродавать на аукционе.

Имущество украинских уклонистов, которые не заплатят штраф, будут распродавать на аукционе.

Мир

ASUS представила первый Vivobook на Qualcomm Snapdragon X: предзаказ начинается от $1299

ASUS представила первый Vivobook на Qualcomm Snapdragon X: предзаказ начинается от $1299

ASUS анонсировала первый Vivobook на платформе Qualcomm Snapdragon X, представляя доступную альтернативу серии ProArt. Новинка, Vivobook S 15, оснащена NPU с производительностью 45 TOPS, что делает его идеальным для работы с фото и графикой.

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Lenovo обновила свои линейки ноутбуков Yoga и ThinkPad новыми моделями: Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s Gen 6. Обе модели оснащены флагманскими процессорами Snapdragon X Elite.

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Общество

Эндокринолог Атаманова: чайный гриб содержит множество пробиотиков

Эндокринолог Атаманова: чайный гриб содержит множество пробиотиков

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Автомобили Lada начали продавать на Wildberries: цены начинаются с 1 459 990 рублей

Автомобили Lada начали продавать на Wildberries: цены начинаются с 1 459 990 рублей

Автомобили Lada теперь можно купить на российском маркетплейсе Wildberries, но пока выбор моделей ограничен и продажи ведутся только через местного дилера в Волгоградской области. В продаже представлены модели Lada Vesta, Granta и Niva Travel в определенных комплектациях.

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Новости