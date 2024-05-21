Имущество украинских уклонистов, которые не заплатят штраф, будут распродавать на аукционе.
ASUS представила первый Vivobook на Qualcomm Snapdragon X: предзаказ начинается от $1299
ASUS анонсировала первый Vivobook на платформе Qualcomm Snapdragon X, представляя доступную альтернативу серии ProArt. Новинка, Vivobook S 15, оснащена NPU с производительностью 45 TOPS, что делает его идеальным для работы с фото и графикой.
Lenovo представила новые модели ноутбуков: Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s Gen 6
Lenovo обновила свои линейки ноутбуков Yoga и ThinkPad новыми моделями: Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s Gen 6. Обе модели оснащены флагманскими процессорами Snapdragon X Elite.
Эндокринолог Атаманова: чайный гриб содержит множество пробиотиков
Эндокринолог Юлия Атаманова рассказала, что чайный гриб (комбуча) — это ферментированный напиток, производимый с помощью симбиоза дрожжей и бактерий, с добавлением чая и сахара.
Автомобили Lada начали продавать на Wildberries: цены начинаются с 1 459 990 рублей
Автомобили Lada теперь можно купить на российском маркетплейсе Wildberries, но пока выбор моделей ограничен и продажи ведутся только через местного дилера в Волгоградской области. В продаже представлены модели Lada Vesta, Granta и Niva Travel в определенных комплектациях.