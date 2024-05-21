Имущество украинских уклонистов, которые не заплатят штраф, будут распродавать на аукционе.

Автомобили Lada теперь можно купить на российском маркетплейсе Wildberries, но пока выбор моделей ограничен и продажи ведутся только через местного дилера в Волгоградской области. В продаже представлены модели Lada Vesta, Granta и Niva Travel в определенных комплектациях.