В селе Троицкое произошла необычная авария: автомобиль "копейка" с перевозимой в салоне свиньей врезался в столб.

По словам очевидцев, двое мужчин приобрели свинью и везли ее домой. Они привязали животное и поместили его на заднее сиденье автомобиля.

Во время поездки свинья освободилась от путы и укусила одного из мужчин за плечо. Испугавшись, водителя и пассажира выпрыгнули из машины на ходу. Автомобиль с свиньей за рулем продолжил движение и врезался в столб.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оказались в неловком положении, так как не поняли, на кого оформлять аварию, поскольку за рулем был не человек, а свинья.

Очевидцы помогли владельцам свиньи перевезти животное в прицеп, чтобы безопасно довезти его до места назначения. ﻿