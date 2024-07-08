В селе Троицкое произошла необычная авария: автомобиль "копейка" с перевозимой в салоне свиньей врезался в столб.
По словам очевидцев, двое мужчин приобрели свинью и везли ее домой. Они привязали животное и поместили его на заднее сиденье автомобиля.
Во время поездки свинья освободилась от путы и укусила одного из мужчин за плечо. Испугавшись, водителя и пассажира выпрыгнули из машины на ходу. Автомобиль с свиньей за рулем продолжил движение и врезался в столб.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оказались в неловком положении, так как не поняли, на кого оформлять аварию, поскольку за рулем был не человек, а свинья.
Очевидцы помогли владельцам свиньи перевезти животное в прицеп, чтобы безопасно довезти его до места назначения.
Володин заявил, что Макрон проиграл из-за вмешательства в дела других стран
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал результаты парламентских выборов во Франции, где коалиция президента Эмманюэля Макрона потерпела поражение. Он предрек схожую судьбу лидерам европейских стран и США, которые вмешиваются в дела других государств.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль настаивает на партнерстве Кремя с одной Кореей
Президент Южной Кореи призвал Россию к взвешенному решению в вопросе выбора между двумя корейскими государствами. Он подчеркнул, что расширение военного взаимодействия между Москвой и Пхеньяном создает угрозу стабильности как на Корейском полуострове, так и в Европе.
Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убивать бродячих животных
Губернатор Магаданской области одобрил региональный законопроект, который позволяет убивать бродячих животных. Он примет юридическую силу 15 июля. Законопроект был размещён на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Эксперт "За Рулем" Колодочкин: перегретый руль можно протереть мокрой тряпкой для охлаждения
Эксперт из журнала "За рулем" Михаил Колодочкин предложил несколько способов для охлаждения перегретого автомобиля.