Главная военная прокуратура России направила в суд на рассмотрение дело, главными участниками которого стали три сына священника из Липецка Игоря Ащеулова. На данный момент их обвиняют в государственной измене, информирует агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как оказалось, сыновей священника из Липецка обвиняют в том, что те пытались незаконно выехать с территории Российской Федерации и начать способствовать в Специальной военной операции солдатам ВСУ. Ребята были задержаны правоохранительными органами в одном из субъектов Российской Федерации, расположенном на юго-западе Европейской части России, — Курской области.
На данный момент парней обвиняют в преступлении, заключающемся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином, а также в нелегальном выезде из страны в коллективном составе по заранее обговорённому плану действий. Помимо этого, их уличили в попытке принимать участие в работе организации, которая считается террористической на территории Российской Федерации.
Разбирательство уголовного дела в суде, где будут принимать меры к сыновьям представителя духовенства, будет открытым. Время и день, когда всё будет проходить, ещё не оглашены.
Семья священника уже несколько раз привлекала к себе внимание сотрудников правоохранительных органов. 10 лет назад представителя духовенства лишили девятерых несовершеннолетних детей по причине неблагоприятных условий для жизни в его жилье. Однако через несколько недель дети были возвращены священнику при условии, что его семья проведёт ремонт в своём доме. На время восстановления жилища, все должны были временно переехать в более благоприятное место.
Фото: Flickr / Chris Potter (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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