Фронтовой священник иерей Максим Серпицкий заявил, что мигранты, приехавшие в Россию, забирают всю силу, словно глисты. Своё мнение он высказал на программе о ценностях нашего общества "Парадигма".

Рукоположённый священник объяснил своё выражение про глистов в сторону мигрантов тем, что они приезжают в Россию и не желают что-то поменять в своей жизни. Вдобавок он сказал, что когда у человека в организме заводятся неприятные паразиты, мешающие жить, имея в виду тех самых глистов, то их пытаются любым способом выгнать из себя. Иерей Максим считает, что когда подобное происходит, то надо бороться. Помимо этого, Серпицкий считает, что мигранты приезжают в Россию по одной причине — получить как можно больше денег.

В конце фронтовой священник сказал, что для таких случаев надо разработать какую-то специальную терапию. По мнению иерея Максима, приезжие мигранты недолюбливают русских людей.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Андреевич Даванков предложил депортировать мигрантов, которые как-то оскорбительно себя ведут по отношению к русским людям. Он заявил, что приезжие часто распускают свои руки и неприлично ведут себя. Ситуация обостряется летом. О проблеме сообщают даже дети. Вице-спикер Госдумы воскликнул, что подобное поведение выходит за рамки приличия. В качестве примера Владислав Даванков рассказал о случае с девушкой, на которую поднял руки мигрант. Как потом выяснилось, приезжему не пришлась по душе её длина шорт.

Фото: Flickr / Feliciano Guimarães (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)