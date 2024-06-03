Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 89,3755
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 96,8721
Фронтовой священник иерей Максим: мигранты как выкачивающие соки глисты
  1. Главная
  2. Общество
  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 20:16

Фронтовой священник иерей Максим: мигранты как выкачивающие соки глисты

Фронтовой священник иерей Максим Серпицкий заявил, что мигранты, приехавшие в Россию, забирают всю силу, словно глисты. Своё мнение он высказал на программе о ценностях нашего общества "Парадигма".

Рукоположённый священник объяснил своё выражение про глистов в сторону мигрантов тем, что они приезжают в Россию и не желают что-то поменять в своей жизни. Вдобавок он сказал, что когда у человека в организме заводятся неприятные паразиты, мешающие жить, имея в виду тех самых глистов, то их пытаются любым способом выгнать из себя. Иерей Максим считает, что когда подобное происходит, то надо бороться. Помимо этого, Серпицкий считает, что мигранты приезжают в Россию по одной причине — получить как можно больше денег.

В конце фронтовой священник сказал, что для таких случаев надо разработать какую-то специальную терапию. По мнению иерея Максима, приезжие мигранты недолюбливают русских людей.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Андреевич Даванков предложил депортировать мигрантов, которые как-то оскорбительно себя ведут по отношению к русским людям. Он заявил, что приезжие часто распускают свои руки и неприлично ведут себя. Ситуация обостряется летом. О проблеме сообщают даже дети. Вице-спикер Госдумы воскликнул, что подобное поведение выходит за рамки приличия. В качестве примера Владислав Даванков рассказал о случае с девушкой, на которую поднял руки мигрант. Как потом выяснилось, приезжему не пришлась по душе её длина шорт.

Фото: Flickr / Feliciano Guimarães (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Эксперт Гвритишвили: принимая закон об иноагентах, Грузия оценила возможные угрозы

Эксперт Гвритишвили: принимая закон об иноагентах, Грузия оценила возможные угрозы

Правительство страны знает, кто и зачем финансирует НПО и оппозицию.

Читать полностью
Калиняк: стрелявший в Фицо переведён в психотделение

Калиняк: стрелявший в Фицо переведён в психотделение

Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк заявил, что Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьера Роберта Фицо, был переведён в психиатрическое отделение больницы в тюрьме для обеспечения его безопасности.

Читать полностью

Общество

Врач Кондрахин: Вейпы могут вызвать фиброз лёгких

Врач Кондрахин: Вейпы могут вызвать фиброз лёгких

В настоящее время в России порядка четырех миллионов человек курят электронные сигареты.

Читать полностью
В России участникам СВО хотят вернуть когда-то изъятые водительские права

В России участникам СВО хотят вернуть когда-то изъятые водительские права

В России намерены отдать обратно все когда-то изъятые водительские права вернувшимся участникам СВО. Все поправки уже одобрены в КоАП, пишет RVTI со ссылкой на источник.

Читать полностью

Новости