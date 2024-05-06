В ответ на заявления Франции и США о возможном военном вмешательстве в конфликт на Украине Светлана Журова, первый заместитель председателя Государственной Думы по международным делам дала свои комментарии:
Для меня это, наверное, больше сигнал Украине, что у них шансов, что кто-то вмешается, пока они не падут, нет. Пасть — это пока мы не понимаем, что вкладывают в этот смысл. Такое пространственное, непонятно, как надо "пасть"
Присоединение к России новых регионов, потеря Крыма — если это еще не падение, то что считается падением? Возможно, то просто намек Киеву на то, что шансов на помощь и вмешательство извне нет.
Спусковым крючком для интервенции западных войск должно стать что-то из ряда вон выходящее, например нападение на Прибалтику.
Но они же не переходят на нашу территорию. Там же разговор идет, что можно что-то делать на территории именно России, не знаю, на Москву пойти, к примеру. Они на это намекают.
Киев все это "невмешательство" не устраивает. Чем больше финансирования они получают, тем меньше возможностей для мира.
Главное, что они подталкивали к мирным переговорам, а не к падению. В чем сейчас непрямое вмешательство США в конфликте? Финансирование.
Украина заинтересована в финансировании, которым властная элита злоупотребляет. Поставляется масса оружия и другого оборудования двойного назначения. Светлана Журова отмечает, что западным лидерам все труднее объяснить обывателю, для чего необходимо финансирование Украины. А если финансирование прекратится, война завершится и наступит мир.
Фото: flickr.com/ Конгресс республики Перу (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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