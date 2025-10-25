Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Больничная палата
Больничная палата
© freepik.com is licensed under public domain
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:51

От усталых корпусов к новым палатам: здравоохранение Урала ждёт масштабное обновление

В Свердловской области до конца года откроют четыре новые больницы

В Свердловской области до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию четыре новых медицинских учреждения. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога после рабочей встречи с губернатором региона Денисом Паслером, передаёт ФедералПресс.

Развитие здравоохранения в регионе

"Обсуждали здравоохранение, в том числе необходимость ремонта и строительства медицинских учреждений. До конца года в регионе обещают ввести в эксплуатацию ещё четыре новые больницы в разных городах области", — написал Жога в своём Telegram-канале.

Особое внимание участники встречи уделили модернизации операционного корпуса Свердловской областной клинической больницы №1, которому уже почти полвека и где никогда не проводился капитальный ремонт.

Контроль за качеством медпомощи

Полпред подчеркнул, что вопросы здравоохранения находятся под его личным контролем:

"Тема медицинского обслуживания — одна из самых чувствительных для жителей любого региона. Поэтому я всегда держу её в фокусе внимания", — отметил Артем Жога.

Реализация проектов в сфере медицины позволит улучшить доступность медицинской помощи и повысить качество обслуживания жителей области.

