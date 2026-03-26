Младенец только родился
© flickr.com by Dylan Parker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:27

Свердловская область без абортов: частные клиники закрыли двери для таких услуг навсегда

В Свердловской области завершился процесс отказа частных медицинских центров от проведения операций по искусственному прерыванию беременности. По данным источников, близких к региональному министерству здравоохранения, ни одна коммерческая организация в регионе больше не обладает соответствующей лицензией. Теперь услуги данного профиля оказываются исключительно в государственных учреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования. Подобная динамика отражает общероссийский тренд, затронувший около 800 частных клиник по всей стране на начало 2026 года.

Текущая ситуация в регионе

В ходе мониторинга, проведенного корреспондентами в Екатеринбурге, было подтверждено отсутствие услуги по прерыванию беременности в ряде ведущих частных медицинских центров. В частности, клиники "Парацельс" и "Мать и дитя", а также Клиника эстетической гинекологии официально сообщили об отсутствии подобных манипуляций в их актуальном прейскуранте. Представители этих организаций подтвердили, что изменения уже вступили в силу.

Операторы медицинских центров в ходе телефонных опросов прямо указывали на повсеместный отказ частного сектора Свердловской области от такой медицинской деятельности. Данный процесс произошел вопреки тому, что многие клиники технически соответствовали всем федеральным требованиям и нормативам, действующим для проведения подобных хирургических вмешательств.

Региональное министерство здравоохранения подтвердило информацию о добровольном характере этих решений, принятых руководством частных медицинских учреждений. В ведомстве уточнили, что доступ к прерыванию беременности на данный момент полностью сконцентрирован в государственном секторе. Пациенткам теперь предлагается обращаться в профильные бюджетные учреждения, работающие в системе обязательного медицинского страхования.

Позиция медицинского сообщества

Переход услуг в исключительно государственный сегмент вызывает обсуждения среди экспертов, занимающихся вопросами регионального развития и администрирования. Важно понимать, как институциональные изменения влияют на доступность медицинской помощи в субъектах федерации.

"Оптимизация состава медицинских услуг в частном секторе является отражением глобальной трансформации системы здравоохранения в регионах. Когда коммерческие структуры добровольно отказываются от такой лицензируемой деятельности, нагрузка перераспределяется на государственные институты. Это требует от органов власти особого внимания к качеству и доступности помощи в рамках системы обязательного страхования. Необходимо обеспечить бесперебойную работу бюджетных подразделений, чтобы избежать появления очередей или организационных сложностей для населения."

Управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Специалисты отмечают, что отказ частных организаций от лицензий может быть продиктован не только регуляторными требованиями, но и внутренней политикой самих клиник в ответ на общественный запрос или административное давление. Тем не менее, юридически такая возможность остается, если клиника имеет соответствующее оборудование и персонал высокой квалификации.

Затраты на переоформление медицинской документации и корректировку внутренних процессов зачастую перевешивают потенциальную прибыль от оказания спорных с точки зрения социального позиционирования услуг. В конечном итоге, рыночные механизмы в медицине активно подстраиваются под текущую нормативную базу, меняя карту предоставляемых населению услуг.

Масштабы изменений в России

Свердловская область не является единственным примером массового изменения вектора работы коммерческой медицины. По состоянию на начало текущего года, аналогичные процессы затронули 14 регионов страны, включая республики Северного Кавказа, Крым, Бурятию, а также Тверскую, Вологодскую, Курганскую и другие области.

В общей сложности порядка 800 частных клиник по России приняли решение добровольно прекратить проведение абортов. В таких субъектах, как Чукотский автономный округ или республики Адыгея и Тыва, услуга в коммерческом сегменте стала фактически недоступной, что закрепляет монополию государственного здравоохранения на данный вид медицинской помощи.

Тенденция показывает, что частный сектор все чаще предпочитает дистанцироваться от процедур, вызывающих активную общественную дискуссию или требующих дополнительного контроля со стороны надзорных органов. Статистика подтверждает, что переход к модели оказания услуг исключительно через государственные учреждения стал общероссийской практикой, которая продолжает масштабироваться.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

