Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Suzuki SX4
Suzuki SX4
© Wikipedia by Robert Basic is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:16

Машина, которую забыли зря: старый Suzuki SX4 снова возвращается на дороги

Журнал Quatro Rodas: Suzuki SX4 2012 признан одним из самых надёжных кроссоверов до 50 000 реалов

В начале 2010-х Suzuki SX4 2.0 4WD казался автомобилем на шаг впереди времени. Компактный, но выносливый, он сочетал в себе японскую технологичность и дух приключений. Сегодня этот внедорожник можно найти на вторичном рынке примерно за 45 000 реалов (по данным таблицы FIPE на октябрь 2025 года), и он по-прежнему остаётся интересным выбором для тех, кто ищет комфорт и надёжность в формате 4x4.

SX4 был создан в партнёрстве с итальянской Fiat, использовавшей ту же платформу для модели Sedici. Но в Бразилии Suzuki сохранила оригинальный дизайн, подчёркнуто японский по духу — с акцентом на долговечность и устойчивость на любых дорогах.

Кроссовер, готовый к приключениям

Название SX4 расшифровывается как Sports Crossover 4x4, и это определение полностью соответствует характеру автомобиля. При длине 4,13 метра и колёсной базе 2,50 метра модель компактна снаружи, но внутри удивляет простором и удобной посадкой. Клиренс 17,5 см и система AllGrip 4WD позволяют уверенно преодолевать неровности и скользкие участки дороги.

Трансмиссия имеет три режима работы:

  1. 2WD - для повседневной езды и экономии топлива;

  2. Auto - автоматически подключает заднюю ось при потере сцепления;

  3. Lock - равномерно распределяет мощность между колёсами, оптимально для бездорожья.

Такое сочетание делает SX4 универсальным — одинаково уместным на городских улицах и на просёлочных дорогах.

Японский мотор без компромиссов

Под капотом установлен атмосферный двигатель J20A объёмом 2,0 литра. Он выдаёт 145 л. с. при 6000 об/мин и крутящий момент 19,1 кгс·м при 4000 об/мин. Коробка передач — вариатор CVT с возможностью ручного переключения.

Разгон до 100 км/ч занимает около 10,5 секунд, а максимальная скорость достигает 185 км/ч. В этом кроссовере японские инженеры сделали ставку не на агрессию, а на баланс между динамикой, плавностью и надёжностью.

По данным журнала Quatro Rodas, расход топлива составляет 7,5 км/л в городе и 10,5 км/л на трассе. С учётом 50-литрового бака запас хода достигает примерно 500 км, что делает SX4 отличным спутником для дальних поездок.

Интерьер с японским акцентом

Салон SX4 — воплощение лаконичности и практичности. Здесь всё на своём месте: удобное рулевое колесо с кнопками управления, читаемая панель приборов и качественные материалы отделки. Эргономика продумана до мелочей, что характерно для японских автомобилей того периода.

Главные особенности комплектации:

  • цифровой климат-контроль;

  • кожаные сиденья;

  • панорамный люк;

  • круиз-контроль;

  • боковые и фронтальные подушки безопасности;

  • тормозная система с ABS и EBD;

  • шины универсального профиля на 16-дюймовых дисках;

  • аудиосистема с управлением на руле;

  • складывающиеся задние сиденья и подогрев зеркал.

Багажник вмещает 270 литров, но при сложенных сиденьях пространство увеличивается до 1000 литров - достаточно для спортивного инвентаря, чемоданов или оборудования для кемпинга.

Таблица сравнения

Параметр Suzuki SX4 2.0 4WD Honda HR-V 2012 Ford EcoSport 2012
Мощность 145 л. с. 140 л. с. 143 л. с.
Коробка CVT 5MT/AT 4AT
Привод Полный (4WD) Передний Передний
Разгон 0-100 км/ч 10,5 с 11,0 с 11,5 с
Средний расход 8,5 км/л 9,2 км/л 8,7 км/л
Багажник 270-1000 л 437 л 362 л

Простота обслуживания

Несмотря на статус "импортного японца", SX4 неприхотлив в обслуживании. Он имеет общие узлы с Suzuki Grand Vitara, что облегчает поиск запчастей. Стоимость полного ТО варьируется от 1500 до 2000 реалов, а расходники и элементы подвески доступны по цене.

  1. Тормозные колодки — около 350 реалов.

  2. Передние амортизаторы — по 700 реалов за штуку.

  3. Замена фильтров и свечей обходится по средней стоимости, сравнимой с седанами класса Corolla.

Кроме того, двигатель оснащён цепным приводом ГРМ, который не требует регулярной замены — значительный плюс в плане экономии. Страховка обходится в 2800-3500 реалов в год, что делает SX4 одним из самых выгодных полноприводных вариантов на рынке подержанных автомобилей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать регулярную замену масла в вариаторе.
    Последствие: Снижение плавности хода и риск дорогостоящего ремонта.
    Альтернатива: Использовать оригинальную жидкость CVT Fluid Green 2 каждые 40 000 км.

  • Ошибка: Устанавливать дешёвые шины с мягким протектором.
    Последствие: Потеря управляемости на бездорожье.
    Альтернатива: Выбирать шины all-terrain от Yokohama или Dunlop.

  • Ошибка: Экономить на обслуживании тормозов.
    Последствие: Долгий тормозной путь и износ дисков.
    Альтернатива: Использовать оригинальные детали Suzuki или проверенные аналоги Advics.

А что если…

А что если сравнить SX4 с современными кроссоверами до 50 000 реалов? В этом диапазоне вы вряд ли найдёте автомобиль с полным приводом и автоматом, способный сочетать надёжность и комфорт. SX4 остаётся уникальным выбором — его техническая база и прочность кузова обеспечивают долговечность, которую сложно встретить даже у новинок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Надёжный атмосферный мотор Умеренный аппетит к топливу
Полный привод с тремя режимами Небольшой багажник
Простое обслуживание Дизайн интерьера устарел
Доступность запчастей Скромная мультимедиа
Высокий дорожный просвет Жёсткая подвеска на ямах

FAQ

Как выбрать подержанный Suzuki SX4?
Проверяйте состояние вариатора и подвески, требуйте историю ТО. Машины с регулярным обслуживанием служат без нареканий.

Сколько стоит обслуживание SX4 в год?
Средние расходы составляют около 2500 реалов, включая замену жидкостей, фильтров и страховку.

Что лучше — SX4 или Honda HR-V?
SX4 выигрывает в проходимости и надёжности, а HR-V предлагает больший багажник и более современную мультимедиа.

Мифы и правда

  • Миф: У SX4 дорогие запчасти.
    Правда: Большинство деталей взаимозаменяемы с Grand Vitara и доступны на рынке.

  • Миф: CVT выходит из строя после 100 000 км.
    Правда: При регулярной замене масла вариатор работает свыше 200 000 км.

  • Миф: Это городской кроссовер, не пригодный для бездорожья.
    Правда: Режим Lock и клиренс 17,5 см позволяют уверенно ехать по грунтовке и песку.

Исторический контекст

SX4 появился в 2006 году как ответ на растущий спрос на компактные кроссоверы. В Европе модель сразу полюбили за универсальность, а в Бразилии она стала одной из первых доступных машин с постоянным полным приводом и вариатором. Несмотря на скромные продажи, автомобиль оставил заметный след — как надёжный, "честный" внедорожник без излишеств.

3 интересных факта

  1. SX4 стал первым автомобилем Suzuki, участвовавшим в чемпионате WRC.

  2. Модель выпускалась в Японии, Венгрии и Италии.

  3. На базе SX4 позже была создана обновлённая версия — S-Cross, которая сохранила фирменный полный привод.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Autonews.ru: в октябре производители повысили цены на популярные модели авто сегодня в 1:24
Осенняя ловушка для водителей: машины не дорожают — но платить придётся больше

К концу октября автолюбители столкнулись с ростом цен и сокращением бонусов. Кто поднял стоимость, а кто просто убрал скидки — подробности в обзоре.

Читать полностью » Эксперимент SCC: ИИ показал высокую точность в диагностике авто сегодня в 0:58
Чат-бот починил машину: как ИИ справился с автодиагностикой без гаечного ключа

ИИ уже способен распознавать автомобильные поломки и давать точные рекомендации. Но стоит ли полностью доверять машине, когда на кону — ваша безопасность?

Читать полностью » Дептранс Москвы: чаще всего эвакуируют автомобили BMW без государственных номеров сегодня в 0:27
Без номеров и без шансов: что происходит с машинами на улицах Москвы

В Москве растёт число эвакуаций автомобилей без номеров — рассказываем, какие марки попали в антирейтинг, почему это происходит и что делать, если машину увезли.

Читать полностью » Микрофибра на автомойке способствует потери зеркального блеска кузова авто вчера в 23:19
Не делайте эту ошибку на мойке: эксперты рассказали, как сохранить блеск автомобиля

Владелец автомойки раскрыл распространенную ошибку, которая медленно, но верно разрушает лакокрасочное покрытие автомобиля. Узнайте, какой привычный предмет стал главным врагом вашего кузова.

Читать полностью » Медленная езда на автомобиле часто создаёт аварийные ситуации вчера в 23:15
Аккуратный водитель — частый гость СТО: что скрывается за спокойной ездой

Сотрудник СТО объяснил, почему водители, предпочитающие предельно спокойную езду, часто становятся его клиентами. Оказывается, у такого стиля вождения есть скрытые и дорогостоящие последствия.

Читать полностью » Увеличение клиренса всего на 2-3 сантиметра заметно ухудшает аэродинамику автомобиля вчера в 22:36
Шокирующая правда о повышении клиренса: почему 90% владельцев заниженных авто делают это неправильно

Повышение дорожного просвета — популярная процедура среди автовладельцев, но к ней нужно подходить взвешенно. Неправильный тюнинг может привести к серьезным проблемам с управляемостью.

Читать полностью » Современный масляный фильтр задерживает частицы размером до 20-40 микрон вчера в 22:32
Масляный фильтр прикипел намертво? Эти 4 способа помогут спасти двигатель без похода в сервис

Столкнулись с прикипевшим масляным фильтром, который не поддаётся усилиям рук? Узнайте о четырёх рабочих методах, которые помогут решить проблему без специального инструмента

Читать полностью » Пыль действует на лак кузова как абразив и вызывает микротрещины вчера в 21:56
Кузов под огнём невидимой атаки: как обычная пыль медленно “съедает” ваш автомобиль

Даже если автомобиль кажется чистым, невидимая пыль медленно разрушает его лак и металл. Как предотвратить эту опасность и сохранить кузов блестящим?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Спортивный эксперт: отжимания на брусьях укрепляют низ груди и плечевой пояс
Еда
TikTok-блогер Creative Explained рассказал, как упростить чистку варёных яиц
Наука
Профессор Университета Кертина: движение Солнечной системы влияло на геологию Земли
Питомцы
Ветеринар Сидоров: утреннее поведение кошек связано с охотничьими инстинктами
Спорт и фитнес
Программа тренировок Дуэйна Джонсона для набора мышечной массы
Дом
Как пожаловаться на шумный ремонт у соседей: пошаговая инструкция от специалистов
Садоводство
Кошки на даче перестанут портить грядки при посадке лаванды и розмарина – Сергей Кузнецов
Авто и мото
Вице-президент Ford Джим Баумбик заявил, что Mustang неотделим от самой сути бренда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet