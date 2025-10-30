Машина, которую забыли зря: старый Suzuki SX4 снова возвращается на дороги

В начале 2010-х Suzuki SX4 2.0 4WD казался автомобилем на шаг впереди времени. Компактный, но выносливый, он сочетал в себе японскую технологичность и дух приключений. Сегодня этот внедорожник можно найти на вторичном рынке примерно за 45 000 реалов (по данным таблицы FIPE на октябрь 2025 года), и он по-прежнему остаётся интересным выбором для тех, кто ищет комфорт и надёжность в формате 4x4.

SX4 был создан в партнёрстве с итальянской Fiat, использовавшей ту же платформу для модели Sedici. Но в Бразилии Suzuki сохранила оригинальный дизайн, подчёркнуто японский по духу — с акцентом на долговечность и устойчивость на любых дорогах.

Кроссовер, готовый к приключениям

Название SX4 расшифровывается как Sports Crossover 4x4, и это определение полностью соответствует характеру автомобиля. При длине 4,13 метра и колёсной базе 2,50 метра модель компактна снаружи, но внутри удивляет простором и удобной посадкой. Клиренс 17,5 см и система AllGrip 4WD позволяют уверенно преодолевать неровности и скользкие участки дороги.

Трансмиссия имеет три режима работы:

2WD - для повседневной езды и экономии топлива; Auto - автоматически подключает заднюю ось при потере сцепления; Lock - равномерно распределяет мощность между колёсами, оптимально для бездорожья.

Такое сочетание делает SX4 универсальным — одинаково уместным на городских улицах и на просёлочных дорогах.

Японский мотор без компромиссов

Под капотом установлен атмосферный двигатель J20A объёмом 2,0 литра. Он выдаёт 145 л. с. при 6000 об/мин и крутящий момент 19,1 кгс·м при 4000 об/мин. Коробка передач — вариатор CVT с возможностью ручного переключения.

Разгон до 100 км/ч занимает около 10,5 секунд, а максимальная скорость достигает 185 км/ч. В этом кроссовере японские инженеры сделали ставку не на агрессию, а на баланс между динамикой, плавностью и надёжностью.

По данным журнала Quatro Rodas, расход топлива составляет 7,5 км/л в городе и 10,5 км/л на трассе. С учётом 50-литрового бака запас хода достигает примерно 500 км, что делает SX4 отличным спутником для дальних поездок.

Интерьер с японским акцентом

Салон SX4 — воплощение лаконичности и практичности. Здесь всё на своём месте: удобное рулевое колесо с кнопками управления, читаемая панель приборов и качественные материалы отделки. Эргономика продумана до мелочей, что характерно для японских автомобилей того периода.

Главные особенности комплектации:

цифровой климат-контроль;

кожаные сиденья;

панорамный люк;

круиз-контроль;

боковые и фронтальные подушки безопасности;

тормозная система с ABS и EBD;

шины универсального профиля на 16-дюймовых дисках;

аудиосистема с управлением на руле;

складывающиеся задние сиденья и подогрев зеркал.

Багажник вмещает 270 литров, но при сложенных сиденьях пространство увеличивается до 1000 литров - достаточно для спортивного инвентаря, чемоданов или оборудования для кемпинга.

Таблица сравнения

Параметр Suzuki SX4 2.0 4WD Honda HR-V 2012 Ford EcoSport 2012 Мощность 145 л. с. 140 л. с. 143 л. с. Коробка CVT 5MT/AT 4AT Привод Полный (4WD) Передний Передний Разгон 0-100 км/ч 10,5 с 11,0 с 11,5 с Средний расход 8,5 км/л 9,2 км/л 8,7 км/л Багажник 270-1000 л 437 л 362 л

Простота обслуживания

Несмотря на статус "импортного японца", SX4 неприхотлив в обслуживании. Он имеет общие узлы с Suzuki Grand Vitara, что облегчает поиск запчастей. Стоимость полного ТО варьируется от 1500 до 2000 реалов, а расходники и элементы подвески доступны по цене.

Тормозные колодки — около 350 реалов. Передние амортизаторы — по 700 реалов за штуку. Замена фильтров и свечей обходится по средней стоимости, сравнимой с седанами класса Corolla.

Кроме того, двигатель оснащён цепным приводом ГРМ, который не требует регулярной замены — значительный плюс в плане экономии. Страховка обходится в 2800-3500 реалов в год, что делает SX4 одним из самых выгодных полноприводных вариантов на рынке подержанных автомобилей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать регулярную замену масла в вариаторе.

Последствие: Снижение плавности хода и риск дорогостоящего ремонта.

Альтернатива: Использовать оригинальную жидкость CVT Fluid Green 2 каждые 40 000 км.

Ошибка: Устанавливать дешёвые шины с мягким протектором.

Последствие: Потеря управляемости на бездорожье.

Альтернатива: Выбирать шины all-terrain от Yokohama или Dunlop.

Ошибка: Экономить на обслуживании тормозов.

Последствие: Долгий тормозной путь и износ дисков.

Альтернатива: Использовать оригинальные детали Suzuki или проверенные аналоги Advics.

А что если…

А что если сравнить SX4 с современными кроссоверами до 50 000 реалов? В этом диапазоне вы вряд ли найдёте автомобиль с полным приводом и автоматом, способный сочетать надёжность и комфорт. SX4 остаётся уникальным выбором — его техническая база и прочность кузова обеспечивают долговечность, которую сложно встретить даже у новинок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Надёжный атмосферный мотор Умеренный аппетит к топливу Полный привод с тремя режимами Небольшой багажник Простое обслуживание Дизайн интерьера устарел Доступность запчастей Скромная мультимедиа Высокий дорожный просвет Жёсткая подвеска на ямах

FAQ

Как выбрать подержанный Suzuki SX4?

Проверяйте состояние вариатора и подвески, требуйте историю ТО. Машины с регулярным обслуживанием служат без нареканий.

Сколько стоит обслуживание SX4 в год?

Средние расходы составляют около 2500 реалов, включая замену жидкостей, фильтров и страховку.

Что лучше — SX4 или Honda HR-V?

SX4 выигрывает в проходимости и надёжности, а HR-V предлагает больший багажник и более современную мультимедиа.

Мифы и правда

Миф: У SX4 дорогие запчасти.

Правда: Большинство деталей взаимозаменяемы с Grand Vitara и доступны на рынке.

Миф: CVT выходит из строя после 100 000 км.

Правда: При регулярной замене масла вариатор работает свыше 200 000 км.

Миф: Это городской кроссовер, не пригодный для бездорожья.

Правда: Режим Lock и клиренс 17,5 см позволяют уверенно ехать по грунтовке и песку.

Исторический контекст

SX4 появился в 2006 году как ответ на растущий спрос на компактные кроссоверы. В Европе модель сразу полюбили за универсальность, а в Бразилии она стала одной из первых доступных машин с постоянным полным приводом и вариатором. Несмотря на скромные продажи, автомобиль оставил заметный след — как надёжный, "честный" внедорожник без излишеств.

3 интересных факта