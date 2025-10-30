Машина, которую забыли зря: старый Suzuki SX4 снова возвращается на дороги
В начале 2010-х Suzuki SX4 2.0 4WD казался автомобилем на шаг впереди времени. Компактный, но выносливый, он сочетал в себе японскую технологичность и дух приключений. Сегодня этот внедорожник можно найти на вторичном рынке примерно за 45 000 реалов (по данным таблицы FIPE на октябрь 2025 года), и он по-прежнему остаётся интересным выбором для тех, кто ищет комфорт и надёжность в формате 4x4.
SX4 был создан в партнёрстве с итальянской Fiat, использовавшей ту же платформу для модели Sedici. Но в Бразилии Suzuki сохранила оригинальный дизайн, подчёркнуто японский по духу — с акцентом на долговечность и устойчивость на любых дорогах.
Кроссовер, готовый к приключениям
Название SX4 расшифровывается как Sports Crossover 4x4, и это определение полностью соответствует характеру автомобиля. При длине 4,13 метра и колёсной базе 2,50 метра модель компактна снаружи, но внутри удивляет простором и удобной посадкой. Клиренс 17,5 см и система AllGrip 4WD позволяют уверенно преодолевать неровности и скользкие участки дороги.
Трансмиссия имеет три режима работы:
-
2WD - для повседневной езды и экономии топлива;
-
Auto - автоматически подключает заднюю ось при потере сцепления;
-
Lock - равномерно распределяет мощность между колёсами, оптимально для бездорожья.
Такое сочетание делает SX4 универсальным — одинаково уместным на городских улицах и на просёлочных дорогах.
Японский мотор без компромиссов
Под капотом установлен атмосферный двигатель J20A объёмом 2,0 литра. Он выдаёт 145 л. с. при 6000 об/мин и крутящий момент 19,1 кгс·м при 4000 об/мин. Коробка передач — вариатор CVT с возможностью ручного переключения.
Разгон до 100 км/ч занимает около 10,5 секунд, а максимальная скорость достигает 185 км/ч. В этом кроссовере японские инженеры сделали ставку не на агрессию, а на баланс между динамикой, плавностью и надёжностью.
По данным журнала Quatro Rodas, расход топлива составляет 7,5 км/л в городе и 10,5 км/л на трассе. С учётом 50-литрового бака запас хода достигает примерно 500 км, что делает SX4 отличным спутником для дальних поездок.
Интерьер с японским акцентом
Салон SX4 — воплощение лаконичности и практичности. Здесь всё на своём месте: удобное рулевое колесо с кнопками управления, читаемая панель приборов и качественные материалы отделки. Эргономика продумана до мелочей, что характерно для японских автомобилей того периода.
Главные особенности комплектации:
-
цифровой климат-контроль;
-
кожаные сиденья;
-
панорамный люк;
-
круиз-контроль;
-
боковые и фронтальные подушки безопасности;
-
тормозная система с ABS и EBD;
-
шины универсального профиля на 16-дюймовых дисках;
-
аудиосистема с управлением на руле;
-
складывающиеся задние сиденья и подогрев зеркал.
Багажник вмещает 270 литров, но при сложенных сиденьях пространство увеличивается до 1000 литров - достаточно для спортивного инвентаря, чемоданов или оборудования для кемпинга.
Таблица сравнения
|Параметр
|Suzuki SX4 2.0 4WD
|Honda HR-V 2012
|Ford EcoSport 2012
|Мощность
|145 л. с.
|140 л. с.
|143 л. с.
|Коробка
|CVT
|5MT/AT
|4AT
|Привод
|Полный (4WD)
|Передний
|Передний
|Разгон 0-100 км/ч
|10,5 с
|11,0 с
|11,5 с
|Средний расход
|8,5 км/л
|9,2 км/л
|8,7 км/л
|Багажник
|270-1000 л
|437 л
|362 л
Простота обслуживания
Несмотря на статус "импортного японца", SX4 неприхотлив в обслуживании. Он имеет общие узлы с Suzuki Grand Vitara, что облегчает поиск запчастей. Стоимость полного ТО варьируется от 1500 до 2000 реалов, а расходники и элементы подвески доступны по цене.
-
Тормозные колодки — около 350 реалов.
-
Передние амортизаторы — по 700 реалов за штуку.
-
Замена фильтров и свечей обходится по средней стоимости, сравнимой с седанами класса Corolla.
Кроме того, двигатель оснащён цепным приводом ГРМ, который не требует регулярной замены — значительный плюс в плане экономии. Страховка обходится в 2800-3500 реалов в год, что делает SX4 одним из самых выгодных полноприводных вариантов на рынке подержанных автомобилей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать регулярную замену масла в вариаторе.
Последствие: Снижение плавности хода и риск дорогостоящего ремонта.
Альтернатива: Использовать оригинальную жидкость CVT Fluid Green 2 каждые 40 000 км.
-
Ошибка: Устанавливать дешёвые шины с мягким протектором.
Последствие: Потеря управляемости на бездорожье.
Альтернатива: Выбирать шины all-terrain от Yokohama или Dunlop.
-
Ошибка: Экономить на обслуживании тормозов.
Последствие: Долгий тормозной путь и износ дисков.
Альтернатива: Использовать оригинальные детали Suzuki или проверенные аналоги Advics.
А что если…
А что если сравнить SX4 с современными кроссоверами до 50 000 реалов? В этом диапазоне вы вряд ли найдёте автомобиль с полным приводом и автоматом, способный сочетать надёжность и комфорт. SX4 остаётся уникальным выбором — его техническая база и прочность кузова обеспечивают долговечность, которую сложно встретить даже у новинок.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Надёжный атмосферный мотор
|Умеренный аппетит к топливу
|Полный привод с тремя режимами
|Небольшой багажник
|Простое обслуживание
|Дизайн интерьера устарел
|Доступность запчастей
|Скромная мультимедиа
|Высокий дорожный просвет
|Жёсткая подвеска на ямах
FAQ
Как выбрать подержанный Suzuki SX4?
Проверяйте состояние вариатора и подвески, требуйте историю ТО. Машины с регулярным обслуживанием служат без нареканий.
Сколько стоит обслуживание SX4 в год?
Средние расходы составляют около 2500 реалов, включая замену жидкостей, фильтров и страховку.
Что лучше — SX4 или Honda HR-V?
SX4 выигрывает в проходимости и надёжности, а HR-V предлагает больший багажник и более современную мультимедиа.
Мифы и правда
-
Миф: У SX4 дорогие запчасти.
Правда: Большинство деталей взаимозаменяемы с Grand Vitara и доступны на рынке.
-
Миф: CVT выходит из строя после 100 000 км.
Правда: При регулярной замене масла вариатор работает свыше 200 000 км.
-
Миф: Это городской кроссовер, не пригодный для бездорожья.
Правда: Режим Lock и клиренс 17,5 см позволяют уверенно ехать по грунтовке и песку.
Исторический контекст
SX4 появился в 2006 году как ответ на растущий спрос на компактные кроссоверы. В Европе модель сразу полюбили за универсальность, а в Бразилии она стала одной из первых доступных машин с постоянным полным приводом и вариатором. Несмотря на скромные продажи, автомобиль оставил заметный след — как надёжный, "честный" внедорожник без излишеств.
3 интересных факта
-
SX4 стал первым автомобилем Suzuki, участвовавшим в чемпионате WRC.
-
Модель выпускалась в Японии, Венгрии и Италии.
-
На базе SX4 позже была создана обновлённая версия — S-Cross, которая сохранила фирменный полный привод.
