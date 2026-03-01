Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© globalsuzuki by Unknown author is licensed under Public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 19:50

Скромный облик и звериная хватка: японский кроссовер превратил ледяную трассу в игровую площадку

Под свежим снежным покровом на полигоне в австрийском Заальфельдене, где морозный воздух режет ноздри, а шины хрустят по льду, Suzuki S-Cross 4x4 AllGrip раскрывает характер, далекий от городской рутины. Этот компактный кроссовер, длиной всего 4305 мм, часто выбирают за разумную цену от 638 900 чешских крон, но многие владельцы даже не подозревают о его зимних талантах. Проблема в том, что на сухом асфальте он кажется пресным, с динамикой 0-100 км/ч за 12,2 секунды и расходом 5,6 л/100 км по WLTP, но стоит выпасть снегу — и машина оживает.

В Чехии и соседних странах S-Cross популярен среди семей: более 60% новых экземпляров уходит с полным приводом AllGrip. Низкие эксплуатационные расходы — всего на 570 крон больше за шесть лет и 120 тыс. км по сравнению с переднеприводной версией — делают его хитом. Однако истинная ценность проявляется в снежных условиях, где система AllGrip с блокировкой 50:50 до 60 км/ч превращает рутинный выезд в приключение без риска.

«Suzuki S-Cross 4x4 AllGrip — это надежный компаньон для зимних дорог: турбированный 1.4 BoosterJet Hybrid выдает 110 л.с., а AllGrip с режимом Snow минимизирует пробуксовку, распределяя момент идеально. На льду предсказуемость на высоте, без сюрпризов от электроники».

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Технические характеристики и коммерческая выгода

Глазами перекупа: S-Cross — один из самых доступных полноприводных кроссоверов. Базовая переднеприводная версия стоит 531 900 крон, надбавка за AllGrip — всего 50 000, что окупается ликвидностью. Через три года потеря стоимости — около 35%, ниже, чем у Haval F7x, где расходы за пять лет превышают цену машины. Масса 1285 кг, механика или автомат (+45 000 крон) — выбор для тех, кто считает каждую крону.

Сервисные расходы минимальны: после 120 тыс. км 4x4 версия тратит на 570 крон больше переднеприводной. Это делает его инвестицией, особенно в регионах с снегом. Сравните с китайскими кроссоверами на вторичке, где скрытые дефекты съедают бюджет.

На асфальте: скука или прагматизм?

Глазами механика: двигатель 1.4 BoosterJet надежный, но длинные передачи требуют терпения при обгонах. Звукоизоляция средняя, а интерьер с аналоговыми приборами — реликвия, удобная для глаз, но стик сброса расхода раздражает. Эргономика на высоте: все под рукой, без цифрового хаоса, как в современных сенсорных интерьерах.

Салон просторный, багажник для семьи из четверых — норма, лучше, чем у Škoda Karoq по ширине. Расход реально 6-7 л/100 км в смешанном цикле — экономия на топливе окупает все. Ирония: скука на трассе спасает от штрафов за габаритные огни вместо ДХО.

«В эксплуатации S-Cross показывает себя крепким орешком: AllGrip выдерживает сложные условия без перегрева, расход стабилен даже на холоде. Рекомендую проверять масло после прогрева, чтобы избежать ошибок с щупом».

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Зимний король: тесты на снегу и льду

Глазами драйвера: на заснеженных дорогах AllGrip в режиме Snow позволяет скользить контролируемо, без вмешательства ESP. На полигоне — дрифт на льду полминуты на второй передаче, предсказуемость как у раллийного болида. Преимущество длины: лучше держит траекторию, чем Vitara или Swift.

Не глушите мотор на АЗС в снег — риски выше, но S-Cross минимизирует их надежностью. Для регионов с зимой — идеал: весело, безопасно, выгодно.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько стоит полный привод? Надбавка 50 000 крон к базе.
  • Расход реален? 6-7 л/100 км в реале, ниже дизелей.
  • Подходит ли для семьи? Да, простор как у Karoq, дешевле.
  • Что с сервисом? +570 крон за 120 тыс. км vs 4x2.
Проверено экспертом: техническая надежность, зимняя проходимость автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

