Нива нашла японского соперника: в России продают короткий рамный внедорожник с автоматом

Трёхдверные внедорожники сегодня уже редкость, и на фоне потока одинаковых кроссоверов Suzuki Jimny выглядит почти упрямцем из другой эпохи. Короткий кузов, запаска на задней двери, честная рама и неразрезные мосты — набор, который в городе кажется странным, а на разбитом просёлке внезапно начинает работать без лишних разговоров. Вопрос только в том, сколько за это просят и что именно получаешь за свои деньги. В российском рынке новый иностранный трёхдверный внедорожник с автоматом и настоящей внедорожной техникой найти не так просто, и Jimny как раз попадает в эту узкую нишу.

"С короткой базой, небольшим весом и клиренсом 210 мм Jimny действительно едет там, где многие городские кроссоверы уже начинают пасовать. Но у такой схемы есть и ограничения: подключаемый полный привод не рассчитан на постоянную езду по сухому асфальту. Поэтому здесь важна не только проходимость, но и понимание, как именно устроена трансмиссия. Иначе можно быстро получить лишние проблемы там, где их могло и не быть". автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов

Suzuki Jimny: размеры, салон и компоновка

Речь идёт о Suzuki Jimny четвёртого поколения, которое выпускается с 2018 года. Внешне машина действительно напоминает уменьшенный Mercedes-Benz G-Class: почти вертикальное лобовое стекло, угловатый кузов, круглые фары и запаска на задней двери. Дизайн тут не ради эффекта, а по делу — короткие свесы и компактные размеры помогают не цепляться на сложных участках.

Габариты у Jimny скромные: длина — 3645 мм, ширина — 1645 мм, высота — 1725 мм, колёсная база — 2250 мм, дорожный просвет — 210 мм. Для сравнения, трёхдверная Lada Niva Legend длиной около 3,74 метра, то есть японский внедорожник даже немного короче. Это как раз тот случай, когда снаружи машина выглядит маленькой, но в грязи размер уже играет в пользу водителя.

В зависимости от комплектации здесь могут быть светодиодные фары, противотуманная оптика, легкосплавные диски и двухцветная окраска кузова. Салон при этом без показного лоска: перед водителем два отдельных прибора в квадратных корпусах, между ними небольшой дисплей. Центральная консоль вертикальная, а управление климатом вынесено на обычные кнопки и регуляторы — без моды на сенсорную суету.

Посадка высокая, обзорность хорошая, и это тоже не случайность. Машина рассчитана на четырёх человек, но задний ряд здесь тесный, а попасть туда можно только через передние двери. Багажник при поднятых задних сиденьях вмещает всего 85 литров, зато после складывания второго ряда объём вырастает до 830 литров.

Рама, мосты и подключаемый полный привод

Главная фишка Jimny не в облицовке и не в мультимедийке, а в железе. Автомобиль построен на полноценной лестничной раме, а спереди и сзади у него стоят неразрезные мосты на пружинах. В компактном классе такая конструкция сегодня встречается всё реже, поэтому Jimny и выбивается из общего потока паркетников.

Здесь используется схема Part-Time 4WD с жёстким подключением переднего моста и понижающей передачей. В обычных условиях машина едет на заднем приводе, а переднюю ось водитель подключает только при необходимости. На тяжёлом бездорожье помогает понижающий ряд, но межосевого дифференциала здесь нет, и это сразу задаёт рамки эксплуатации.

Именно поэтому Jimny не стоит воспринимать как универсал на каждый день в любом режиме. Полный привод нужен для скользких покрытий и плохих дорог, а на сухом асфальте постоянно ездить с подключённой передней осью не следует. У Lada Niva Legend схема другая: у неё постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, у Suzuki — подключаемый, и у каждой конструкции свои сильные стороны.

Короткая база, небольшая масса и клиренс 210 мм дают Jimny преимущество там, где обычные городские кроссоверы уже сдаются. Для поездок на природу, на рыбалку или охоту такая машина подходит куда лучше, чем кажется по её размерам. Но платой за это остаются тесный салон и довольно скромный багажник.

Двигатель, автомат и расход топлива

Под капотом у рассматриваемого Jimny стоит бензиновый атмосферный мотор объёмом 1,5 литра. Это четырёхцилиндровый K15B мощностью 102 лошадиные силы и с крутящим моментом 130 Нм. Турбины здесь нет, используется обычный распределённый впрыск топлива, без лишней сложности.

Самый интересный момент — коробка передач. В отличие от Lada Niva Legend, которую предлагают с механикой, Jimny можно заказать с классическим четырёхступенчатым автоматом. По современным меркам это не рекорд прогресса, но трансмиссия здесь гидромеханическая, то есть привычная и понятная по своей работе.

Максимальная скорость такой версии заявлена на уровне 140 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5 литра на 100 километров, в городе — 8,4 литра, на трассе — 6,9 литра. Объём бака — 40 литров, снаряжённая масса — около 1110 кг.

От Jimny не стоит ждать бодрой трассовой динамики. Это машина не про гонку и не про комфортную дальнюю магистраль, а про компактность, проходимость и возможность ехать по плохой дороге без лишнего драматизма. Именно так её и стоит воспринимать, если смотреть на неё трезво, а не через романтику внедорожного образа.

"Jimny остаётся редким примером компактного внедорожника, который не маскируется под бездорожник, а честно построен для сложных условий. Рама, неразрезные мосты и понижающая передача здесь не для галочки. Но покупателю нужно понимать и обратную сторону: тесный салон, небольшой багажник и ограничения подключаемого полного привода. Если нужен именно маленький утилитарный внедорожник, это один из самых понятных вариантов". автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Цена и место Jimny на рынке

Самый чувствительный вопрос — цена. Новый трёхдверный Suzuki Jimny четвёртого поколения с бензиновым двигателем 1,5 литра, автоматической коробкой передач и полным приводом предлагают привезти в Россию под заказ от 2 917 000 рублей. Машины в наличии у дилеров тоже встречаются, но там ценник будет заметно выше.

На фоне Lada Niva Legend это, конечно, совсем другой уровень расходов. Но если смотреть именно на новые иностранные компактные трёхдверные внедорожники с настоящим полным приводом, выбор сегодня крайне ограничен. И вот тут Jimny оказывается не просто редкостью, а почти штучным предложением в своём классе.

За свои деньги он даёт рамную конструкцию, два неразрезных моста, понижающую передачу, атмосферный мотор и классический автомат. Это не попытка угодить всем сразу, а честный набор для узкой задачи. Поэтому и сравнение с Niva Legend здесь упирается не только в цену, но и в то, что именно покупатель ждёт от машины.

Ответы на популярные вопросы

Чем Jimny отличается от обычного кроссовера? У него рама, неразрезные мосты и подключаемый полный привод с понижающей передачей. Для бездорожья это куда честнее, чем типичная легковая схема.

Почему у него такой маленький багажник? При поднятых задних сиденьях его объём всего 85 литров. Это плата за компактный кузов и короткую базу.

Можно ли ездить на полном приводе по сухому асфальту? Нет, постоянно так делать не следует. У Jimny нет межосевого дифференциала, поэтому схема рассчитана на сложные покрытия, а не на постоянную езду в жёстком полном приводе.

Есть ли у Jimny автомат? Да, для него доступен четырёхступенчатый гидромеханический автомат. Это не новая модная коробка, но для такой машины она подходит по характеру.

Проверено экспертом: автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

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