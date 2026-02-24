Suzuki представила электрический e VITARA — но главное скрыто в новой схеме оплаты

Suzuki сделала ставку на нестандартное решение, чтобы удержать цену своего первого электромобиля на доступном уровне. Компания представила в Индии полностью электрический кроссовер e VITARA и предложила покупателям новую финансовую модель. Такой подход может изменить расстановку сил на одном из самых чувствительных к стоимости рынков. Об этом сообщает Top Gear.

Электромобиль с иной логикой покупки

Для Suzuki выход в сегмент электромобилей в Индии — стратегический шаг. Бренд, традиционно ассоциирующийся с недорогими машинами с двигателями внутреннего сгорания, представил e VITARA как первый полностью электрический SUV в своей локальной линейке. При этом ключевым фактором стала не только сама модель, но и способ её продажи.

Базовая версия кроссовера оценена примерно в 11 100 евро, что по меркам сегмента выглядит конкурентоспособно. Однако главная особенность — программа Battery as a Service. Покупатель может арендовать тяговую батарею, оплачивая около 0,04 евро за километр пробега, что позволяет существенно снизить стартовую стоимость автомобиля.

Такой формат уменьшает первоначальные затраты и делает электромобиль доступнее для широкой аудитории. Для рынка, где цена часто определяет выбор, это может стать решающим аргументом.

Совместная разработка и глобальные амбиции

e VITARA создана в сотрудничестве с Toyota в рамках глобального обмена моделями между компаниями. Производство стартовало в Индии в августе 2025 года. С тех пор более 13 000 автомобилей были экспортированы в 28 стран, что подчёркивает международную направленность проекта.

Задержка более чем на год между первой презентацией и фактическим запуском объясняется подготовкой инфраструктуры и работой над экономикой проекта. Maruti Suzuki учитывала опасения клиентов, связанные с зарядной сетью и стоимостью аккумуляторов, значительная часть которых импортируется. Именно поэтому вопрос цены стал центральным.

"Цена на e VITARA отличная", — отметил аналитик S&P Global Mobility Гаурав Вангал.

По его оценке, модель "аккумулятор как услуга" способна сократить совокупные расходы на эксплуатацию почти вдвое по сравнению с аналогичным автомобилем с ДВС. Рынок отреагировал позитивно: после объявления о запуске акции Maruti Suzuki укрепились.

Новый этап для индийского рынка

Хотя аренда батарей не является абсолютно новой идеей в мировом автопроме, в Индии она применялась ограниченно — прежде всего в рамках сотрудничества SAIC Motor и JSW MG Motor India. Вход Suzuki в этот сегмент усиливает конкуренцию и меняет структуру предложения.

Индийский рынок электромобилей демонстрирует ускорение. В 2025 году доля электрокаров достигла примерно 5% от общего объёма продаж, что вдвое выше показателя 2024 года. Правительство страны ориентируется на достижение 30% к 2030 году, и автопроизводители активно адаптируют стратегии под эти цели.

На фоне запусков новых моделей от Tata Motors, Hyundai, Mahindra & Mahindra и Tesla появление e VITARA с альтернативной схемой владения выглядит своевременным. Suzuki фактически тестирует бизнес-модель, рассчитанную на реальные экономические условия и инфраструктурные ограничения развивающегося рынка.